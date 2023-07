Christen wollen öffentliche Werbung von Diablo 4 entfernen, weil ihre Kinder davon Alpträume bekommen

In Diablo 4 bekämpft ihr Dämonen und andere Bewohner der Hölle. Lilith als Titelfigur mit ihren Hörnern und Flügeln ist sogar die Mutter Sanktuarios. Das gefällt einigen Leuten überhaupt nicht – und sie wollen auch nicht, dass irgendetwas von dem Spiel öffentlich zu sehen ist. Nun wehren sie sich.

Das ist die Werbung von Diablo:

Blizzard hat schon vor Release große Werbekampagnen für Diablo 4 aufgefahren, darunter sogar Partnerschaften mit KFC und Grabreden von Megan Fox für peinliche Tode.

Zu Werbezwecken konnten sich Fans sogar Diablo-Motive als Tattoo stechen lassen, für einen Beta-Zugang. Das ging auch hier in Deutschland.

Besonders in den USA hingen aber allerorts riesige Plakate mit Lilith, die allen eröffnete: die Tore der Hölle öffnen sich und ihr alle seid willkommen. Das stieß einigen sauer auf.

Schon zuvor machte eine Werbung in New York die Runde, weil ein Brand den Hintergrund makaber gut beleuchtet hat (Titelbild; von Nick Newman via Twitter).

Was ist das Problem der Leute? In einer offiziellen Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde in den USA beschwert sich ein Bürger über die Werbung zu Diablo 4 in der Stadt Melbourne (via AdStandards). Die Werbung sei anstößig für ihn oder sie als Christ und Katholik.

Ein Bild des Teufels gehe gar nicht und das Bild sei für Kinder nicht angebracht. Die Kinder des Beschwerdestellers hätten sogar Alpträume davon bekommen, diese Werbung nur zu sehen:

Dieses Bildnis ist ängstigend für Kinder, weil ein dämonisch aussehender Charakter in die Kamera starrt, was den Effekt erwirkt, als sehe er den Betrachter direkt an. [Das Banner] hängt an einer prominenten Stelle neben einem geschäftigen Freeway, wo Kinder es klar sehen können.

Die entsprechende Stelle hat die Werbung bereits geprüft und festgestellt, dass sie gegen keine Richtlinien verstößt. Das ist aber nicht das erste Mal, dass sich gerade Christen über die Werbung von Diablo 4 wehren.

Es gab sogar ein sehr eindrucksvolles Live-Event mit Lilith-Statue in Berlin:

„Erwachte“ Christen wehren sich gegen dämonischen Einfluss

Zur Kampagne mit KFC konnten Fans sich Codes bei der Imbiss-Kette besorgen, wenn sie bestimmte Produkte kauften. Dazu gab es Werbung für Diablo 4 auf den Getränke-Behältern in den Filialen in bestimmten Ländern.

Wie ein Nutzer auf Reddit zeigt, hat sich auch hier schon mindestens eine Person öffentlich über die Werbung beschwert. Der Name Lilith gehöre zu einem „sehr echten“ Dämon, der von Dämonologisten studiert werde.

Leute wie sie, „erwachte Christen“, die die „Geisterwelt“ sehr ernst nehmen, denken nicht, dass so etwas ein Witz sei. Sie lehne so etwas strikt ab.

Fans des Spiels können die Kritik an der Werbung nicht so ganz ernst nehmen. Sie spötteln sogar: wenn schon das Bild von Lilith den Kindern Alpträume gebe, sei das ja ein sehr erfolgreiches und nachhaltiges Marketing. So bliebe sie länger im Gedächtnis.

Andere vergleichen das mit Beschwerden über GTA 3. Damals habe es Sorgen von Leuten gegeben, dass die Gesellschaft zusammenbreche, weil man virtuelle Prostituierte zusammenschlagen konnte. Es seien diese Leute, die „den Teufel an die Wand zu malen.“

Interessant sei vor allem, dass sich die Kritiker offenbar gar nicht mit dem Spiel befasst haben. Sonst wüssten sie, dass man in Diablo genau dafür sorgt, dass es weniger Dämonen gibt, und sie nicht anbetet. Zumindest aber hat Blizzard eine Möglichkeit geliefert, tatsächlich Lilith zu huldigen:

