Diablo IV öffnet eigene Kathedrale, in der ihr nun Lilith huldigen könnt

Wer sich Lilith aus Diablo IV besonders treu ergeben fühlt, kann ihr nun in einer echten Kathedrale des Schreckens huldigen und muss dafür an einen teuflischen Ort reisen – Frankreich.

Die Storys aus Videospielen können manchmal wirklich überzeugend sein. Und wer würde seine Seele nicht gerne geben, um sich Lilith aus Diablo 4 voll und ganz verschreiben zu können? Für ein paar Wochen könnt ihr das, denn Blizzard hat eine reale Kathedrale umgestaltet und mit einem riesigen, höllischen Kunstwerk versehen.

Was ist das für ein Kunstwerk? Unter Leitung des Art Director von Diablo IV, John Mueller, wurde ein riesiges Kunstwerk erschaffen, das die Decke einer ganzen Kathedrale einkleidet. Etwas über 220 Quadratmeter ist das Werk groß und zeigt die Reise des Helden aus Diablo IV und wie es letztlich zur Begegnung mit der dämonischen Herrscherin Lilith kommt.

Die ganze Diablo-Reihe basiert auf recht düsteren, gothischen Kunstwerken und genau in diesem Stil ist auch das riesige Gemälde an der Decke der Kathedrale gehalten.

Das “Behind the Scenes”-Video zum Kunstwerk könnt ihr hier sehen:

Diablo 4 nutzt eine “entweihte” Kirche für dämonische Zwecke

Was ist das für eine Kirche? Wer sich jetzt wundert, welchen Pakt Blizzard denn mit dem Teufel geschlossen haben muss, um eine Kirche mit dämonischen Kunstwerken zu verzieren – keine Sorge. Die „Chapelle des Jésuites“ in Kamerich („Cambrai“) wurde schon lange dekonsekriert und hat daher ihren religiösen Nutzen eingebüßt. Sie wird seit fast 70 Jahren stattdessen als Museum mit unterschiedlichen Ausstellungen genutzt.

Wann kann man sich das Kunstwerk anschauen? Wer die Reise auf sich nehmen will, um das Kunstwerk live zu sehen, kann die Kathedrale in Kamerich zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr besuchen, bis zum 11. Juni 2023. Solltet ihr also in den nächsten Wochen ohnehin in Frankreich sein, dann stattet der Chapelle des Jésuites doch einen kleinen Besuch ab, um der einzig wahren Herrscherin etwas zu huldigen.

Was haltet ihr von diesem Projekt? Eine coole Sache und einfach beeindruckend? Oder sollte eine Kathedrale – selbst eine bereits entweihte – für so etwas nicht benutzt werden?

Damals ging Diablo übrigens nicht so gut mit der eigenen Story um: In Diablo II hatte man schlicht “vergessen” die Story aufzuschreiben.