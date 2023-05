Diablo: Blizzard hatte „vergessen“, die Story festzuhalten – und musste alles per Hand nachtragen

Der große Patch 10.1 von World of Warcraft ist live. Wir verraten, was im neusten Update steckt und was ihr beachten müsst.

Dass gerade solche Story-Veränderungen oft kritisch gesehen werden, ist auch ein bisschen ironisch – denn bei vielen Fans waren es vor allem die interessanten Storys der Spielwelten, die sie so an Blizzards Titel gebunden haben.

Was ich herausgefunden habe, ist, wenn es um kreative Sitzungen geht, dann hilft das Wort „Nein“ oder eine „Lore-Polizei“ der Kreativität meistens nicht. Wir wollen sicherstellen, dass wir unseren Schreibern die Hinweise geben, damit ihre Geschichten funktionieren, denn am Ende versuchen wir alle nur, coole Geschichten zu erzählen.

Denn Jean Copeland, ein Senior Manager bei Blizzard, erklärte in einem Interview mit PCGamer, dass man für Diablo eine ziemliche Fleißarbeit nachholen musste (via gamesradar.com ):

Doch das war nicht immer so. In den ersten beiden Diablo-Titeln hatte Blizzard ganz offenbar „vergessen“, dass man die Details der Spielwelt festhalten muss – und das führte zu einer ziemlich ausdauernden und im Rückblick beinahe absurden Arbeiten.

Blizzard ist inzwischen berüchtigt dafür, sogar eine eigene „Vault“, also eine Art Schatzkammer, zu haben, in der viele Konzeptzeichnungen und auch Story-Ideen und Hintergrundmaterialien liegen, die wohl niemals ein Spieler zu sehen bekommt. Blizzard hat dafür sogar “Lorewalker” angestellt , die sämtliche Story bewahren.

Über die Story von Blizzard-Spielen kann man denken was man mag, aber Blizzard ist zumindest dafür bekannt, die Geschichte akribisch zu verwahren. Die Spiele-Firma hat sogar eigene „Lore-Historiker“, die alle Details einer Spielwelt archivieren und in Präsentationen und Seminaren immer mal wieder Auffrischungen zu Details geben.

Die Diablo -Spiele sind Meilensteine in ihrem Genre. Doch die Story war den Entwicklern bei Blizzard am Anfang wohl nicht so wichtig – denn man hatte „vergessen“, sie aufzuschreiben.

