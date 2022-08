Diablo 4: Blizzard schenkt euch ein Tattoo in Berlin, inklusive Spiel und Beta-Zugang – So macht ihr mit

Aktuell läuft ein Tattoo-Event zum Spiel Diablo 4, bei dem Künstler in ausgewählten Tattoo-Studios Diablo-Motive anbieten. Alle, die sich eines der Tattoos stechen lassen, bekommen einen kostenlosen Beta-Zugang sowie eine digitale Version von Diablo 4 beim Release. Bald findet das Event in Berlin statt.

Für Diablo-Fans, die sich ein Tattoo zu ihrem Lieblingsspiel wünschen, könnte jetzt der perfekte Moment gekommen sein. Denn aktuell läuft die „Diablo Hell´s Ink Tattoo Shop Takeover Tour“ und die hält am 18. August 2022 in Berlin.

In diesem Rahmen gibt es Studio-Takeovers mit Künstlern und Fans können sich Motive ihres Lieblingsspiels gratis auf der Haut verewigen lassen. Obendrauf gibt es den Zugang zur Beta und beim Release eine digitale Version von Diablo 4.

Hier seht ihr einen Trailer zu Diablo 4:

„Danke, dass du dein Fleisch als Tribut anbietest“

Wie lange geht das Event? Vom 16. Juli bis zum 10. September 2022 läuft die „Diablo Hell´s Ink Tattoo Shop Takeover Tour“ an verschiedenen Orten. Bisher fanden die Events bereits in Los Angeles, Chicago, New York, Miami und London statt.

Wo und wann kann man sich in Berlin tätowieren lassen? Am 18. August 2022 bietet das Studio „Das Kabinett Studio“ in der Solmstraße 7, 10965 Berlin Tattoos an. Als Headlining Artist ist Matteo Maldenti angekündigt.

Wir haben im Berliner Studio nachgefragt, wann am Tag der Tattoo-Aktion der Laden öffnet. Wir tragen die Uhrzeit nach, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Wie läuft das Tattoo-Event ab? Wenn ihr ein Diablo-Tattoo haben möchtet, solltet ihr früh dran sein. Denn es gilt: „first come, first-served“ (auf Deutsch: wer zuerst kommt, bekommt zuerst). (via news.blizzard.com).

Wenn ihr den Tattoo-Shop betretet, müsst ihr einen Altersnachweis vorzeigen (etwa Reisepass oder Führerschein) und über 18 Jahre alt sein.

Welche Tattoos gibt es? Es gab im Vorfeld ein Gewinnspiel, bei dem man ein individuelles Diablo-Tattoo von einem der Headlining Tattoo-Künstler gewinnen konnte. Das Gewinnspiel ist bereits beendet.

Jedoch gibt es noch die sogenannten „Flash Tattoos“, die von den Künstlern gratis im Shop tätowiert werden. Dafür stehen eine Reihe Event-Tattoos zur Auswahl.

Hier seht ihr einem Tweet die Flash Tattoo Motive aus Miami. Wahrscheinlich sind die Motive für Berlin ähnlich gestaltet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was bekommen die Tätowierten? Auf Fotos des offiziellen Twitter-Accounts von Diablo sieht man Kärtchen, die die Tätowierten bekommen.

Auf ihnen ist das Logo von Diablo 4 abgebildet. Darunter steht auf Englisch: „Danke, dass du dein Fleisch als Tribut anbietest“ und „Du wurdest beschenkt, mit einem Early Access zur kommenden Beta für Diablo 4 und einer digitalen Kopie des Spiels beim Release. #DIABLOHELLSINK“ (via Twitter)

Was sagt ihr zu dem Deal: Tattoo gegen Beta-Zugang? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Hier findet ihr einen Artikel, in dem wir bei einem Anwalt nachgefragt haben, warum Diablo Immortal überhaupt in Deutschland erlaubt ist.