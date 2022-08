Spieler gibt 100.000 Euro in Diablo Immortal aus – Findet niemanden mehr zum Mitspielen

Der YouTuber „jtisallbusiness“ hat nach eigenen Aussagen mehr als 100.000 US-Dollar in Diablo Immortal ausgegeben. Das wird ihm jetzt jedoch zum Verhängnis, denn er findet keine Mitspieler mehr für den PvP-Modus Battleground. Das blockiert wichtige Teile des Endgames.

Stellt euch vor, ihr gebt ein kleines Vermögen in eurem Lieblingsspiel aus und plötzlich steht ihr vor einer Schranke im Endgame, die euch von den spannendsten Aktivitäten im Spiel ausschließt.

Genau das ist jetzt dem YouTuber „jtisallbusiness“ passiert. Er gilt als einer der größten „Wale“ von Diablo Immortal und hat nach eigener Aussage über 100.000 US-Dollar in den Echtgeld-Shop gepumpt. Durch die annähernde Wechselkursparität von Dollar und Euro sind das auch knapp 100.000 Euro.

Warum es zu dieser Endgame-Beschränkung kommt, zeigen wir euch auf MeinMMO. Mehr zu den Items, für die Spieler tausende Euro im Spiel ausgeben, findet ihr im Video:

Spieler kann kein echter „Immortal“ werden, weil das PvP streikt

Welche Probleme hat der Spieler? In Diablo Immortal dreht sich alles um den Kampf zwischen den Immortals und den Shadows.

Regelmäßig laufen auf den Servern große Gefechte zwischen den amtierenden Immortals und Schatten-Clans, die sich als würdige Anwärter beweisen.

Die Schatten-Clans müssen bestimmte Aufgaben erledigen, um sich einen Kampf gegen die Immortals zu verdienen. Ist das geschafft, kommt es zum großen Showdown: ein asymmetrischer Kampf zwischen Immortals mit besonderen Fähigkeiten und den Spielern der Schatten-Clans.

An diesem epischen Kampf, der die aktuellen „Könige“ auf dem Server bestimmt, konnte jtisallbusiness nicht teilnehmen. Weil er seine Quest nicht abschließen konnte, um ein richtiger Immortal zu werden.

Spieler verlieren absichtlich den wichtigsten Kampf in Diablo Immortal – Wollen keine „Könige“ sein

Wieso konnte er die Quest nicht abschließen? Das lag an dem PvP-Battleground. Das Matchmaking-System von Diablo Immortal versucht, gleichstarke Spieler miteinander in ein Match zu bringen.

Doch jtisallbusiness scheint in einer Liga zu spielen, an die sonst keiner auf seinem Server herankommt. Er sagt in einem Video, dass er ungefähr 350 Siege auf dem Battleground hat und nur 3 Niederlagen (via youtube.com).

Die hohe Siegquote zusammen mit seiner Build-Resonanz über 5.000 führt offenbar dazu, dass Diablo Immortal keine Mitspieler für ihn findet. jtisallbusiness erzählt, dass er bereits über 50 Stunden in der Match-Suche verbracht hat.

Diablo Immortal: Was ist Resonanz?

Allerdings braucht er ein Match auf dem Battleground, um seine Immortal-Quest abzuschließen. Hat er die Quest nicht abgeschlossen, kann er nicht am „Cycle of Strife“ teilnehmen – dem großen Kampf zwischen Immortals und Schatten.

jtisallbusiness hat also 100.000 Dollar im Spiel ausgegeben, nur um jetzt keine Mitspieler mehr zu finden und vor einer Schranke im Endgame zu stehen, die ihn von dem wohl spannendsten Content des ganzen Spiels ausschließt.

Nach Aussage von jtisallbusiness hat er bereits vor einer Weile mit Blizzard über das Problem auf Twitter gesprochen, eine Lösung dürfte jedoch einige Wochen dauern – wenn es überhaupt eine gibt.

Was sagen andere Spieler dazu? Im Subreddit von Diablo Immortal hat sich zum Thema ein großer Thread gebildet (via reddit.com). In über 600 Kommentaren diskutieren Spieler über die Lage von jtisallbusiness und meistens sind die Kommentatoren nicht auf der Seite des Spielers.

Der Threadersteller will noch darauf hinaus, dass Entwickler Blizzard das Problem ist. Der Rest des Threads geht jedoch in eine andere Richtung – Schadenfreude und Vorwürfe, dass er viel zu viel Geld ins Spiel gepumpt hat. Hier ein paar Kommentare aus dem Thread:

Xixth: „Das Matchmaking scheint so zu funktionieren, wie es soll. Ich meine, er kann doch nicht erwarten, dass ihr mit seinem wahnsinnigen Matchmaking-Rating mit Leuten zusammenspielt, die ein schwächeres Matchmaking-Rating haben. Wenn er jemand die Schuld geben will, sollte er sich besser selbst die Schuld dafür geben, dass er zu hart gewonnen hat.“

itchriswtf: „Ist es nicht das, worum es beim Pay2Win geht? Er hat so hart gewonnen, dass im niemand mehr das Wasser reichen kann“. bigchungusmclungus antwortet: „Er hat das Spiel gewonnen!“

Capable-Ad4025: „Blizzard hat die Wahl – entweder eine Person zu f****n oder 99,99 % der anderen Spieler. Ich bin froh, dass sie sich für Ersteres entschieden haben“.

Lasst uns einen Kommentar mit eurer Meinung zum Thema da. Wollt ihr lieber mehr zu Diablo Immortal lesen, schaut hier vorbei: Uraltes System blockiert den Fortschritt in Diablo Immortal – Spieler wünschen sich, mehr alleine machen zu können