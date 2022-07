Diablo Immortal veränderten den wichtigsten Wert zum Farmen – Fans denken: Ist jetzt stärker

In Fortnite ist das neue Event "No Sweat Summer" gestartet. Im Trailer werden euch viele Bilder von Pools, Flüssen und Meeren gezeigt.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Generell kommt das Update recht gut an, auch ungeachtet der Diskussion darüber, ob Magiefund nun verbessert wurde oder nicht. Der Konsens ist: viel Unterschied mache es sowieso nicht, da die Drop-Chance so gering ist, dass es kaum auffalle.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was wurde an Magiefund geändert? Seit dem Patch hat Magiefund eine andere Beschreibung. Wenn ihr euer Charakterblatt öffnet und den Wert auswählt, hat sich der Info-Text dazu geändert:

Was ist das für ein Wert? Magiefund ist ein Wert, den ihr in Diablo Immortal erst relativ spät zuverlässig steigern könnt. Die umstrittenen legendären Edelsteine gewähren ab Rang 5 mehr Magiefund, sonst ist die Haupt-Quelle für den Wert euer Paragon.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

Insert

You are going to send email to