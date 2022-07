Diablo Immortal: So findet ihr die besten Farm-Spots für Legendarys, Monsteressenzen und XP

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Zusätzlich erhaltet ihr dadurch besseren Loot, der euch zugutekommt. Damit wird euer Held stärker und kann so an schwierigeren aber besseren Aktivitäten teilnehmen, um mehr Loot abzugreifen. Solltet ihr noch nicht wissen, wie ihr euren Schwierigkeitsgrad ändern könnt, haben wir für euch den richtigen Guide:

In Diablo Immortal beginnt das Looten und Leveln erst richtig, wenn ihr an Level 60 angekommen seid. Es ist jedoch schwer, ohne Hilfe die besten Spots zum Farmen zu finden. Deshalb zeigen wir euch zwei Locations, in denen ihr einfach und schnell XP, legendäre Items und Monsteressenzen farmen könnt.

