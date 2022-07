Spieler rennt durch 200 Dungeons in Diablo Immortal – Rechnet vor, wie oft Legendarys und Set-Teile droppen

In Diablo Immortal dreht sich alles um den nächsten Drop, der euren Build auf ein neues Level hebt. Doch wie gut lassen sich eigentlich Legendarys und Set-Teile in Dungeons finden? Ein Spieler lief über 200 Dungeons und hat die Quoten notiert. Seine Ergebnisse präsentieren wir euch auf MeinMMO.

Ein Spieler von Diablo Immortal hat über zwei Wochen seine Loot-Quoten bei Dungeon-Läufen notiert und seine Ergebnisse auf der Diskussionsplattform reddit geteilt (via reddit.com). Bei gut 200 Läufen errechnete der User „Competitive_Wear3354“ folgende Quoten:

Loot-Quoten: Dungeons Hölle II Legendarys: rund 2 % Set-Teile: rund 15 %



Competitive_Wear3354 erklärt, dass die Dungeons für Legendarys eher weniger geeignet sind. Sucht euch dafür lieber Farm-Spots in der offnene Welt, auch wenn die teilweise schon generft wurden oder überlaufen sind.

Legendäre Edelsteine helfen euch ebenfalls bei eurem Build. Mehr zu den kontroversen Items gibts im Video:

Wie sind die Zahlen entstanden? Competitive_Wear3354 lief über 200 Dungeons in zwei Wochen, hat all seine Loot-Erfolge notiert und in die Quoten umgerechnet.

Dabei konnte einige Erfahrungen sammeln:

Bei den unterschiedlich Dungeons, die er gelaufen ist, gab es keinen signifikanten Unterschied bei den Drop-Raten.

Competitive_Wear3354 sagt, es ist eher abhängig von der „Tagesform“. Mal fand er in 20 % der Dungeons am Tag ein Set-Teil, mal nur in 10 %.

Er konnte keine Loot-Schranke ausmachen, welche die Quoten an Set-Teilen oder Legendarys verringert.

Insgesamt kam er bei seinen 200 Läufen auf rund 800 Drops von magischen Items und sackte entsprechend 4 pro Dungeon ein. Rund alle 50 Dungeons gabs ein Legendary, rund alle 7 Dungeons ein Set-Teil.

Was sollte man in Dungeons farmen? Auf jeden Fall keine Legendarys. Dungeons sind ganz okay für Gold und Erfahrungspunkte. Aber eigentlich lohnen sie sich fast nur für Set-Teile.

Sets bringen euch starke Effekte und je mehr ihr von einem Set tragt, desto bessere Boni sackt ihr ein. Ihr könnte gezielt bestimmte Dungeons durchackern, um die Teil zu jagen.

Wo es die einzelnen Set-Teile gibt und was sie so drauf haben, findet ihr in unserer großen Set-Übersicht zu Diablo Immortal.

Ob sich die Quoten ändern, wenn ihr auf anderen Schwierigkeitsstufen die Dungeons lauft, lässt sich aus den Statistiken von Competitive_Wear3354 nicht ablesen.

Doch der Durchschnittswert gibt einen guten Eindruck davon, wie oft Set-Teile und Legendarys in Dungeons droppen.

