Hardcore-Fan spielt jeden Tag Diablo Immortal: „Nach 2 Stunden ist meist die Luft raus“

Auch fast 2 Monate nach Release hat Diablo Immortal noch immer viele Fans, die regelmäßig einloggen. Wir sprachen mit einem Vielspieler, der seit Tag 1 täglich zockt und fragten ihn nach seinen Motivationen und Methoden im Spiel.

Seit dem Release von Diablo Immortal am 2. Juni 2022 hat sich im neuen Mobile-Titel viel getan:

Die Pay2Win-Diskussion beherrscht das Spiel dabei noch immer, auch wenn das neuste Update viel Fairness gebracht hat. Wir fragten deshalb einen Spieler, der seit Release regelmäßig spielt, was ihn noch an Diablo Immortal begeistert.

„Ich komme mit 1-1,5 Stunden am Tag gut voran“

MeinMMO: Könntest du dich kurz vorstellen? Wer bist du und wie stehst du zu Diablo Immortal und der Diablo-Reihe?

Michael: „Ich bin Michael, Ingenieur in der Automobilindustrie, 31 Jahre alt. Als Kind habe ich anfangs mit dem Vater zusammen Diablo 2 gespielt, später auf dem ersten eigenen PC dann alleine, bis die Eltern den Strom abgestellt haben.

Anschließend viele viele Jahre auf den Nachfolger gewartet und dann sehr sehr viele Stunden in Diablo 3 versenkt. Über die Zeit ist das immer weniger geworden. Ich hab den Spaß verloren, als die Dropchancen immer höher wurden und man irgendwann aus einem Portal mit 10 legendären Items gekommen ist.

Von Diablo Immortal war ich tatsächlich seit der Ankündigung sehr gehyped und habe dort auch die ersten 2-3 Wochen richtig viel Zeit investiert. Aus aktueller Sicht macht mir das Spiel noch sehr viel Spaß und ich gehe allen PvE-Aktivitäten nach. Wie lange der Spielspaß noch da ist, wird sich über die nächsten Wochen noch zeigen, da durch den viel diskutieren P2W-Faktor natürlich die Spanne zwischen Walen und F2P-Spielern immer größer wird.”

MeinMMO: Wie lange und intensiv spielst du schon Diablo Immortal?

Michael: „Ich spiele seit Release. In den ersten Wochen ca. 3-4 Stunden pro Tag. Aber danach hat sich für mich schon herausgestellt, dass der klassische Diablo-Grind hier nicht wirklich effizient funktioniert. Ob jetzt durch Loot-Grenzen oder unverschämt niedrige Dropchancen, man ist im Grind auf jeden Fall begrenzt.

Dazu kommt das Serverparagon, welches das Leveln deutlich ausbremst. Ich komme aktuell mit einem Zeitaufwand von ca. 1-1,5 Stunden pro Tag ohne Probleme gut voran. Dabei erledige ich alle Dailys und schließe automatisch die wöchentlichen Aufgaben mit ab. So bin ich stets etwa 1-2 Level über dem Serverparagon.”

„Diablo Immortal ist das bessere Diablo 3”

MeinMMO: Was hat dich seit Release am meisten an Diablo Immortal begeistert?

Michael: „Wie immer schon viele sagen: ‘Diablo Immortal ist das bessere Diablo 3.’ Die Bereiche in der Open World mit den ständig aufploppenden Events sind super. Die verstecken Dungeons, oder Horte, machen Laune, da sie Edelsteine droppen und hohe Chance auf Legendarys haben.

Generell dauern alle Aktionen egal ob Raids, Rifts oder Dungeons unter 5 Minuten, was mir sehr gut gefällt, da ich Immortal mittlerweile nur nebenbei spiele. Man muss immer daran erinnern: Wir reden hier von einem Handyspiel, was man immer gerne vergisst, da die Qualität weit über der von anderen Mobile-Titeln liegt.”

MeinMMO: Welches Feature hat dich so richtig enttäuscht und warum?

Michael: „Tatsächlich die schon angesprochenen ‚Progressbremsen‘. Wenn ich Wochenende mal so richtig Lust habe, 5-6 Stunden zu grinden, dann ist meist nach 2 Stunden die Luft raus, weil gefühlt nichts mehr droppt und der Paragon-Balken sich kaum noch bewegt. Es ist cool, so kurze 5-Minuten-Sachen zu haben, aber zu oft am Stück kann man die einfach nicht machen.

Natürlich gibt es noch einen Fortschritt, aber der steht in keinem Verhältnis zum Zeitaufwand. Und natürlich bin ich auch nicht sonderlich begeistert von den legendären Edelsteinen. Aber es ist ja bekannt, was da die Probleme sind.“

„Season 2 war enttäuschend“ – Aber danach wurde es besser

MeinMMO: Wie fandest du den Patch zu Season 2 von Immortal?

Michael: „Der Season-2-Patch war enttäuschend. Ich habe mir den Battle Pass gekauft und dort alle Boni und das Transmog-Set mitgenommen. Ich denke aber, ich werde mir in Zukunft keinen Battle Pass mehr kaufen. Es hat sich mit Season 2 einfach nichts geändert. Enttäuschend.“

MeinMMO: Was hältst du von dem neuen Update mit Klassenwechsel und Co.?

Michael: „Der neue Patch gefällt mir sehr gut. Es wurden neue Quests eingebaut, die einfach ohne Aufwand mit den täglichen Aufgaben abgeschlossen werden können und die zusätzliche Belohnung geben. Ich finde es sehr gut, dass man über die Raids einmal pro Woche an ein legendäres Emblem kommt.

Den Klassenwechsel finde ich eine super Idee. Ich selber werde ihn aber nicht nutzen, weil ich mit meinem Totenbeschwörer sehr zufrieden bin. Außerdem will ich nicht nochmal alle Set-Teile und Legendarys farmen.“

MeinMMO: Du warst schon Schatten und Unsterblicher. Welches Gameplay ist besser und warum?

Michael: „Es hat beides Vor- und Nachteile. Als Unsterblicher hat man mehr tägliche Aufgaben zu erledigen, um das Maximum rauszuholen, aber die Schatzkammer verteidigen macht wirklich keinen Spaß. Dafür ist das Immortal-Transmog super.

Als Schatten hat man die Qualifikations-Matches im Schattenkrieg und die Verträge. Wenn man jeden Tag das Maximum an Aufgaben erledigen will, ist man als Schatten viel schneller fertig.

Ich kann nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Aber man will immer als Schatten unsterblich werden und es danach auch bleiben.“

MeinMMO: Ein Tipp für alle Spieler: Was ist die beste Farm-Methode?

Michael: „Lasst euch nicht von Leuten provozieren, die noch nie Diablo Immortal gespielt haben und euch über Pay2Win aufklären wollen. Lasst euch nichts von Leuten erklären, die Quinn geschaut haben und meinen, sie kennen das Spiel.

Spielt es einfach und habt Spaß – und wenn es keinen Spaß macht, schaltet es aus. Ich finde es unmöglich, wenn mir erzählt wird, das Spiel sei totaler Müll, weil ja alles P2W ist. Bitte, Leute, einfach spielen oder schweigen!

Meine beste Farm-Methode … Hm. Ich habe da keinen super geheimen Trick. Einfach die bekannte Route im Reich der Verdammnis ablaufen. Generell bin ich der Meinung, dass Farmen in der Open World das Beste ist, sowohl für Erfahrung als auch für Drops. Abgesehen von den Set-Teilen, die es eben nur in Dungeons gibt.“

MeinMMO: Danke für die Antworten!

