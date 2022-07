YouTuber warnt: Ihr farmt falsch in Diablo Immortal, weil ihr fehlerhafte Tipps befolgt

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Dazu kommt, dass Magiefund eure Chance auf bessere Items erhöht, wie viele Spieler nun berichten. Statt einfach nur die Wahrscheinlichkeit auf einen Drop zu erhöhen, wie in Diablo 2 und Diablo 3, erhöht der Wert in Diablo Immortal wohl die Qualität der gefundenen Items.

Einige Klassen haben es in Diablo Immortal leichter als andere. In unserer Tier-List mit den besten Klassen findet ihr die aktuellen Spitzenreiter. Spielt mit anderen, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Gameplay zu den Klassen seht ihr hier:

Höhere Höllen-Stufen zu erreichen, kann recht anstrengend sein. Es gibt einige „Breakpoints“, bei denen vor allem Free2Play-Spieler an ihre Grenzen kommen. Einer davon ist exakt die angesprochene Hölle 3, an der viele hängen.

Da die Items auf Hölle 2, wie in diesem Beispiel, aber geringere Werte haben als die von Hölle 3, ist auch die Resonanz nicht mehr so wirksam. Insgesamt müsst ihr viel mehr Energie ins Farmen stecken, als wenn ihr direkt höhere Stufen besucht.

