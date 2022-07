Spieler erklärt, warum Diablo Immortal besser ist, wenn ihr weniger zockt

Diablo Immortal steht bei einigen Spielern in der Kritik. Die Pay2Win-Diskussion hängt dem Spiel immer noch nach und das magere erste Update hat stellenweise stark enttäuscht. Trotzdem gibt es Lob, ausgerechnet aus dem traditionell größten Lager an Spielern: den Casuals.

Selbst 1 Monat nach Release herrscht immer noch Unmut über den Pay2Win-Faktor von Diablo Immortal. Zwar gab es schon zu Beginn Spieler, die Diablo Immortal verteidigt haben und einfach nur zocken wollten, aber die Diskussion wuchs.

Das große Problem daran ist, dass es Loot-Grenzen im Spiel gibt. Ohne zu zahlen, stoßen Spieler schnell auf Hürden, die sie am Fortschritt hindern. Nun sagen jedoch einige Spieler: Immortal macht richtig Spaß, wenn man einfach nicht so hart rangeht.

Darum ist weniger spielen besser: Einer der aktuell größten Threads auf reddit stammt vom Nutzer SonOfAnAsshole, der eine „unbeliebte Meinung“ vertritt. Er sei laut eigener Aussage einige Zeit ein Hardcore-Spieler gewesen, der genau auf Server-Paragon spielt.

Einige Spieler nutzen die Zeit, um neue Klassen auszuprobieren.

Server-Paragon ist eine Aufhol-Mechanik für neue Spieler. Jeden Tag steigt der Paragon um 2. Ist eure eigene Paragon-Stufe darunter, erhaltet ihr teilweise deutlich mehr Erfahrung, bis zu 450 %. Liegt sie darüber, bekommt ihr weniger Erfahrung.

Vielspieler werden hier behindert, aber Casuals können davon profitieren, wie er nach einer längeren Pause festgestellt hat: „Es fühlt sich wundervoll an, 350 % Erfahrung zu bekommen und mehrere Paragon zu machen in einer so kurzen Spiel-Session.“

„Diablo Immortal ist großartig als Casual“

Das sagen die Spieler: Der Beitrag erhielt in wenigen Stunden hunderte Kommentare und ist aktuell einer der größten im subreddit von Diablo Immortal. Viel Zustimmung erhielt die Antwort vom Nutzer eeeealmo:

Jep. Als Papa von 2 Kindern unter 4 Jahren habe ich nicht diese riesigen Zeit-Blöcke, um Spiele zu spielen wie früher. [Diablo Immortal] ist genau das, was ich brauche und ich liebe es, wenn ich dazu komme. Es nervt, dass so viele Leute es hassen.

Einige weitere Väter bestätigen, dass Diablo Immortal ein perfektes „Dad Game“ sei für alle, die nicht mehr so viel Zeit am PC verbringen können. Das gilt laut vielen Kommentaren aber auch für jeden, der schlicht nicht mehr so viel Freizeit hat und nur noch ab und an daddeln kann.

Andere kritisieren jedoch weiterhin, dass die Blockaden irgendwann auftauchen werden. Früher oder später würde man auf eine Grenze treffen, die einen am Fortschritt hindern würde. Vielleicht sind die jedoch dann schon mit einem neuen Update gelöst.

Ein großer Faktor rund ums Pay2Win sind die legendären Edelsteine, die hinter Emblemen versteckt sind. Diese sind nur begrenzt zu erhalten oder kosten echtes Geld. Im Video erklären wir euch, wie das System funktioniert:

Wie geht es mit Diablo Immortal weiter? Nach dem 1. Content-Update sollen noch im Juli weitere Inhalte kommen. Eines der großen Features ist der Klassen-Wechseln, der für mehr Abwechslung sorgen soll.

Für die Zukunft sind noch mehr Inhalte geplant, darunter mehr Story, mehr Items und neue Klassen. Allerdings steht noch offen, wann genau der neue Content erscheint. Diablo Immortal soll über Jahre hinweg mit kostenlosen Updates versorgt werden.

An der Monetarisierung wird sich allerdings wohl vorerst nichts ändern. Der Blizzard-Chef selbst steht voll und ganz hinter der aktuellen Methode, Geld mit Diablo Immortal zu machen:

