Diablo 4: Blizzard will euer Gesicht in eine Kirche in Frankreich malen, wenn ihr die Open Beta spielt

In einem Live-Action-Trailer zeigt Blizzard, wie sie in Zusammenarbeit mit einem Künstler die Chapelle des Jesuites in Cembrai, Frankreich, mit Bildern aus Diablo 4 haben bemalen lassen. Das alles ist Werbung für die kommende Open Beta. Wenn ihr die Beta spielt, kann euer Gesicht sogar mit auf den Bildern verewigt werden.

Das ist der Trailer: Anlässlich der anstehenden Open Beta von Diablo 4 gibt es einen neuen Trailer. In diesem zeigt Blizzard eine Rundfahrt durch eine echte Kirche, die mit Bildern aus Diablo bemalt wurde.

Zu sehen sind etwa Illustrationen der 5 Klassen aus Diablo 4 und einige der wichtigsten Charaktere des Spiels – etwa die Dämonin Lilith. Erschaffen wurde die Kunst vom Barock-Künstler Adam Miller, im Trailer selbst spricht Charles Dance, der vor allem bekannt ist als Tywin Lannister aus Game of Thrones.

In einem „Behind the Scenes“ zeigen die Macher, dass mehrere Leinwände bemalt und anschließend in der Kathedrale aufgehängt wurden. Zusammen mit dem Video gibt es ein neues Gewinnspiel.

Den Trailer findet ihr hier:

Spielt die Open Beta von Diablo 4 und gewinnt euer Gesicht in einer Kirche

Wie kann ich gewinnen? Wenn ihr zur Open Beta von Diablo 4 eine beliebige Klasse bis Stufe 25 spielt, kommt ihr automatisch in die Verlosung. Dann habt ihr die Chance, dass euer Gesicht auf den Bildern in der Chapelle des Jesuites verewigt wird.

Ihr müsst dazu allerdings die richtige Open Beta von Diablo 4 spielen, die Vorbesteller-Beta zählt noch nicht:

die Vorbesteller-Beta läuft vom 17. bis 19. März

die Open Beta läuft vom 24. bis 26. März

Mehr Infos zum Gewinnspiel gibt es auf der offiziellen Website.

Spielt ihr die Open Beta, bekommt ihr zudem noch garantiert einige Belohnungen – abhängig davon, wie weit ihr kommt:

Wer bei der Open Beta von Diablo 4 mitmacht, bekommt ein unfassbar süßes Geschenk

Was steckt in der Open Beta? Stufe 25 ist die Maximalstufe in der Open Beta von Diablo 4. Ihr könnt in dem Zeitraum des Tests den gesamten Prolog und Akt 1 spielen. In der Beta enthalten sind:

alle 5 Klassen im Zeitraum der Open Beta

ein Weltboss zum Bekämpfen

Koop-Gameplay für Gruppen aus bis zu 4 Spielern

Couch-Koop – Nur ein Spieler muss dazu Zugang haben, gilt auch für die Vorbesteller-Beta

Auch, wenn beide Betas nur 3 Tage lang laufen, könnt ihr so lange spielen, wie ihr wollt. Nach Stufe 25 erhaltet ihr nur keine Erfahrung mehr und hört auf zu leveln. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welche Klasse ihr spielen wollt, geben wir euch hier etwas Hilfe:

Diablo 4: Welche Klasse passt zu mir? 10 Fragen, die euch bei der Entscheidung helfen