Diablo 4: Spieler baut seinen Seneschall in einen Zerstörer um, der Dungeons ganz nebenbei zerlegt

In den Kommentaren merkt „Oldbrothercupboard“ an, der Seneschall mache die ganze Arbeit, er müsse nur Heiltränke finden, um seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Er kann „mit einer Hand ein Sandwich essen und mit der anderen einen Albtraum-Dungeon bewältigen.“

Was hat er sonst ausgerüstet? In seinem Beitrag schreibt „Oldbrothercupboard“, er habe zusätzlich ein Elixier benutzt, das seine Angriffsgeschwindigkeit um 20 % erhöht („Berauschendes Elixier des Angriffs“). Er spiele eine Jägerin auf Stufe 100 mit den Werten: 13.150 Angriffsstärke, 12.763 Rüstung, 12.489 Leben.

Auf Reddit schreibt ein Spieler am 22. Februar, er habe seinen Seneschall in einen Zerstörer umgebaut. Der schnetzelt sich im Prinzip im Alleingang und ganz nebenbei durch die Dungeons und zerlegt sogar Bosse. Und „Oldbrothercupboard“ kann dabei ganz entspannt sein Sandwich essen.

Season 3 hat einen mechanischen Begleiter in Diablo 4 gebracht, den ihr selbst anpassen könnt. Ein Spieler hat seinen Seneschall in einen Zerstörer umgebaut, der Dungeons ganz nebenbei zerlegt.

