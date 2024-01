Diablo 4: Der „schwache“ Begleiter aus Season 3 besiegt jetzt schon mächtige Bosse – Bald wird er noch stärker

Zum Start von Season 3 in Diablo 4 musste der Seneschall einiges an Kritik aus der Community einstecken. Nun ist die dritte Saison in vollem Gange und das Konstrukt wird für seine Power gelobt: Es tötet sogar mächtige Bosse im Alleingang. Und Blizzard wird euren Companion im nächsten Patch noch stärker machen.

Was ist der Seneschall? Der Seneschall aka das Konstrukt ist die Besonderheit der dritten Season in Diablo 4. Season 1 brachte Buffs in Form der Boshaften Herzen, während euer Charakter in Season 2 durch Vampirkräfte bestach.

Ihr verstärkt das Konstrukt durch Runensteine, die es mächtiger machen: Ihr könnt eurem Seneschall bis zu 2 sogenannte Leitsteine ausrüsten, die das Verhalten eures Begleiters bestimmen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, bis zu 6 Abstimmungssteine einzusetzen. Zur Auswahl stehen euch dafür 12 Leitsteine und 27. Abstimmungssteine.

Alles rund um die Funktion des Seneschalls lest ihr hier: Diablo 4 Season 3: So funktioniert die neue Mechanik Seneschall – Alle Steine und ihre Kräfte

Der Seneschall wird mit Patch 1.3.1 noch stärker

Wie bufft Blizzard das Konstrukt? Der neue Patch 1.3.1 für Diablo 4 geht am 1. Februar 2024 live. Der Großteil des Patches dreht sich um den Seneschall, speziell um Buffs für eure Begleiterspinne:

Kreisen: Der Schaden wurde um 30 % erhöht.

Dreschen: Der Schaden wurde um 30 % erhöht.

Auflauern: Der Schaden wurde um 20 % erhöht.

Pfählen: Der Schaden wurde um 30 % erhöht.

Fokus-Feuer: Der Schaden wurde um 20 % erhöht.

Blitzschlag: Der Schaden wurde um 20 % erhöht.

Glühwürmchen: Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Orkan: Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Rekonstruktion: Die Heilung wurde von 22 % auf 32 % des maximalen Lebens auf Stufe 1 erhöht. Auf Stufe 10 wird die Heilung von 40 % auf 50 % des maximalen Lebens erhöht.

Kalte Unterstützung: Der Schaden wurde von 50 % auf 60 % des Schadens der unterstützten Fertigkeit erhöht.

Blutungs-Unterstützung: Der Schaden wurde von 50 % auf 60 % des Schadens der unterstützten Fertigkeit erhöht.

Stromschlag-Unterstützung: Der Schaden wurde von 50 % auf 60 % des Schadens der unterstützten Fertigkeit erhöht.

Gift-Unterstützung: Der Schaden wurde von 50 % auf 60 % des Schadens der unterstützten Fertigkeit erhöht.

Dämmerungs-Unterstützung: Der Schaden wurde von 50 % auf 60 % des Schadens der unterstützten Fertigkeit erhöht.

Verbrennungs-Unterstützung: Der Schaden wurde von 50 % auf 60 % des Schadens der unterstützten Fertigkeit erhöht. Blizzard via Blizzard.com, 26.01.2024

Wie ihr seht, bekommt der Seneschall rund um Buffs. Das in Kombination mit der zuletzt dann doch noch entdeckten Nützlichkeit des Begleiters machen aus ihm ein absolutes Power-Haus. Mit dem Patch ist der Seneschall vielleicht euer neuer bester Freund in Diablo 4.

Wie lief es mit dem Seneschall bisher? Der Seneschall ist vor allem auf niedrigen Leveln ziemlich nutzlos. Das führte dazu, dass sich die Spieler vor allem zum Start der dritten Saison enorm über das Gimmick ärgerten. Das war der Stand am 25. Januar.

Jedoch bereits am 28. Januar konnten wir über eine spannende Entwicklung berichten: Auf höheren Leveln kommt der Seneschall plötzlich extrem gut an.

Nach einem Notfall-Patch für die Season droppen Leit- und Abstimmungssteine nun doppelt so häufig wie noch zuvor. Das in Kombination mit dadurch schneller möglicheren Build-Tests sorgte für einen enormen Up-Tick in der Beliebtheit des Pets: Es rasiert nun sogar Bosse wie Uber Duriel einfach weg.

Habt ihr schon Spaß dem kleinen Begleiterchen? Oder findet ihr den Seneschall auch mit den Guides, hohem Level und den Buffs immer noch nutzlos? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.