Diablo 4: Das „nutzlose“ Pet aus Season 3 kann die stärksten Bosse im Spiel solo erledigen

Beim Seneschall kommt es darauf an, welche Kombinationen an Steinen ihr nutzt. Es gibt einige starke Kombos für das Pet , die entweder dessen Schaden oder seine Fähigkeit, euch zu unterstützen, deutlich steigern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So stark ist der Seneschall wirklich: In einem Video vom Diablo-Experten wudijo zeigt dieser, wie der Seneschall im Alleingang den Uber-Boss Duriel erledigt . Duriel ist die Haupt-Quelle für Uber Uniques seit Season 2 und wird von vielen Spielern oft bekämpft.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was war das Problem am Pet?

Die neue Mechanik aus Season 3 in Diablo 4 ist der Seneschall, ein mechanischer Begleiter für alle Klassen. Das Pet galt direkt zu Release als viel zu schwach und nutzlos. Jetzt, nachdem Spieler es leveln konnten, dreht sich diese Ansicht. Einige zeigen sogar, wie der Seneschall alleine Uber Duriel in den Staub tritt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to