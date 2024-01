2 der besten Builds in Diablo 4 Season 3 solltet ihr nicht zusammen spielen

Der Build ist offenbar stark genug, um sich als der beste in Season 2 zu mausern. Ob sich das noch bewahrheiten wird, muss sich zeigen – noch hat niemand das absolut beste Gear und kann jeden Build zur Perfektion spielen. In Season 3 hilft euch das aber ohnehin nur bedingt: Besonders guten Loot bekommt ihr nicht, indem ihr einfach einen OP-Build zockt.

Season 3 wird bereits scherzhaft die Season der Barbaren genannt, genau wie schon Season 2 zuvor. Die Klasse als die beste im Spiel und in der Tier List ist sie mit den meisten Builds im S-Tier. Experten wie Raxxanterax sagen: Wo in Season 2 jeder als Kugelblitz-Zauberin herumrannte, spielt heute jeder als Charge-Barb.

Ich selbst spiele in Diablo 4 mittlerweile hauptsächlich Zauberinnen und habe auch erst einen Meteor-Build gezockt. Zum einen wegen des miserablen Schadens an Bossen, zum anderen eben wegen der Barbaren habe ich dann aber auf einen Kugelblitz-Build gewechselt.

Ansturm-Barbaren schieben mit ihrer Fähigkeit die Feinde aber durch die Gegend. Sogar Bosse. Was auch immer sie anstürmen, es bleibt nicht an Ort und Stelle, außer es war unaufhaltsam.

