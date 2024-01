Zauberinnen sind in Diablo 4 mit Season 3 wieder etwas schwächer geworden. Dafür ist nun ein recht neuer Build in der Tier List weit oben aufgetaucht: der Meteor-Build. MeinMMO zeigt, wie ihr den Build spielt und welche Skills & Legendarys ihr braucht.

Was ist das für ein Build? Der Meteor-Build gehört zu den 3 besten Builds für Zauberer in Season 3. Ihr deckt damit das ganze Schlachtfeld mit Meteoren ein, die sich in kleine Feuerkugeln aufteilen und Gegner betäuben, zerschmettern und verbrennen.

Möglich ist der Build durch ein neues Unique aus Season 3, das den Meteor-Skill von seinen Manakosten befreit. Dadurch wird der Build kompetitiv und sogar zu einem der stärksten im Moment.

Der Build erschien zuerst auf maxroll.gg, wir haben ihn mit eigenen Erfahrungen und Tipps zum Spielen erweitert.

Pro Ideal gegen große Gruppen und zum Farmen

Leicht zu spielen

Robust dank guter Defensive

Neuer Feuer-Build, nachdem Blitz und Frost zuletzt dominiert haben Contra Quasi nutzlos gegen Bosse

Wirklich nutzlos gegen Bosse, das ist nicht nur so dahergesagt

Stark abhängig von der richtigen Ausrüstung

Zauberer Build mit Meteor – Skills und Tipps

Diese Skills braucht ihr:

Feuerblitz – 2/5

Mächtige Abwehr (passiv) – 3/3

Verwüstung (passiv) – 1/3 Herrschaft der Elemente (passiv) – 3/3

Flammenschild – 1/5 Verbesserter Flammenschild Schimmernder Flammenschild

Teleportation – 5/5 Verbesserte Teleportation Schimmernde Teleportation

Glaskanone (passiv) – 3/3

Einklang der Elemente (passiv) – 3/3

Eisrüstung – 1/5

Eisklingen – 1/5 Verbesserte Eisklingen Beschworene Eisklingen

Präzisionsmagie (passiv) – 3/3

Ausrichtung der Elemente (passiv) – 3/3 Manaschild (passiv) – 3/3 Schutz (passiv) – 3/3

Meteor – 5/5 Verbesserter Meteor Meteor des Zauberers

Innere Flammen (passiv) – 3/3 Verschlingende Feuersbrunst (passiv) – 3/3

Tieffrieren – 1/1 Oberstes Tieffrieren Überlegenes Tieffrieren

Esus Wildheit (zentrale Passive)

Während ihr noch am Leveln seid, nutzt ihr:

Inferno statt Tieffrieren

Frostnova (mystisch) und Feuerball statt einiger der passiven Skills

Diese Verzauberungen braucht ihr: Als Zauberin könnt ihr 2 eurer Skills in Verzauberungs-Plätze stecken, um passive Boni zu erhalten. Hier nutzt ihr Eisklingen und Teleportation, um von den Verwundbarkeiten zu profitieren. Bis ihr eure Uniques gefunden habt, solltet ihr statt der Klingen aber Feuerball als Verzauberung nutzen.

So spielt ihr den Build: Das Gameplay ist recht simpel: Mit Teleportation (und dem Gewand des Unendlichen) sammelt ihr Gegner an einem Punkt und wirkt dann Meteore, bis die Feinde tot sind. Die Rüstungen versorgen euch mit Barrieren und so mit Schadens-Multiplikatoren. Durch eure Abklingzeiten beschwört ihr Eisklingen, die Abklingzeiten wiederum zurücksetzen. Tieffrieren ist euer Lückenfüller und setzt alle Abklingzeiten auf Knopfdruck zurück.

Meteor Build – Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Pretter und Glyphen braucht ihr:

Start – Elementarist

Sengende Hitze – Adept

Verzauberungsmeister – Verstärkt

Statische Woge – Kontrolle

Brennender Instinkt – Zerstörung

Eiskaltes Schicksal – Flammenfresser

Diese Glyphen solltet ihr steigern:

Bringt als erstes Adept auf Level 15, danach Kontrolle, Flammenfresser und Zerstörung. Zuletzt Elementarist und Verstärkt. Fackel dient euch als Platzhalter.

Zerstörung und Kontrolle solltet ihr dann zuerst auf 21 bringen, anschließend Adept, Flammenfresser, Verstärkt und schließlich Elementarist.

Meteor Build in Season 3 – Legendary und Seneschall

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Kopf: Sternenfall-Diadem (einzigartig; muss gefunden werden)

Brust: Gewandung des Unendlichen (einzigartig; muss gefunden werden)

Hände: Geborstene Sterne (muss gefunden werden)

Beine: Ungehorsam (Kehjistan; Hallen der Verdammten)

Füße: Zügige Verbindung (Trockensteppe; Kondortempel)

Amulett: Drei Flüche (Hawezar; Schlangennest)

Ring 1: Rostiger Siegelring von X‘Fal (einzigartig; muss gefunden werden)

Ring 2: Tal Rashas schillernder Reif (einzigartig; muss gefunden werden)

Waffe: Eitler (muss gefunden werden)

Fokus: Elementar (Trockensteppe; Fahle Senke)

Bis ihr die notwendigen Aspekte und Items gefunden habt, könnt ihr auf einige Alternativen zurückgreifen. Insbesondere das Kopfteil und der Aspekt der geborstenen Sterne sind nur in Kombination nützlich. Nutzt so lange:

Aspekt des Unerschütterlichen (Kopf)

Aspekt der Kontrolle (Hände)

Schneeverschleierter Aspekt (Brust)

Wunderkinds Aspekt (Ring)

Das Diadem könnt ihr am besten bei der Bestie im Eis farmen. Für alle anderen Uniques gibt es auch in Season 3 wieder Bosse, wo ihr sie gezielt farmen könnt. Uber Uniques bekommt ihr am besten bei Duriel:

Mehr zum Thema Diablo 4: Duriel beschwören und besiegen – So geht’s von Christos Tsogos

So skillt ihr euren Seneschall:

Adrenalinrausch mit Taktischer Unterstützung, Dauer-Unterstützung und Initiativ-Unterstützung

Orkan mit Lichtbogen-Unterstützung, Effizienz-Unterstützung und Sicherungs-Unterstützung

Falls ihr Mana-Probleme habt, besonders zu Beginn, könnt ihr statt der Licbtbogen-Unterstützung die Ressourcen-Unterstützung nutzen. Ihr findet alle Steine und die Funktionen des Seneschalls in unserem Guide.

Beide Leitsteine könnt ihr generell mit den beiden Uber Uniques ersetzen, wenn ihr sie denn findet.

Diese Edelsteine sockelt ihr am besten:

Rüstung: Rubine

Waffen: Smaragde

Schmuck: Schädel

Abschließende Tipps: Der Meteor-Build hat zwar großes Potenzial, ist aber enorm anstrengend zu leveln. Ihr werdet nur wenig Spaß haben, vor allem, ehe ihr wenigstens das Meteor-Unique gefunden habt. Besonders gegen Bosse könnt ihr so gut wie gar nichts ausrichten, dazu eignet sich der Build schlicht nicht. Einzelne Ziele dauern ewig. Vermutlich werdet ihr zum Leveln und Farmen besser etwa den Kugelblitz-Build nutzen können, auch wenn ihr dann länger farmen müsst. Es wird euch aber leichter fallen. Ihr findet alle Top-Builds in unserer Tier List für Diablo 4 Season 3.