Diablo 4: Die 3 besten Builds für den Zauberer in der Übersicht

Es gibt viele Builds für den Zauberer, aber nur drei davon gelten derzeit in Diablo 4 als die besten in der aktuellen Meta. Wir listen euch diese auf und erklären euch, was sie so besonders macht.

Was sind das für Builds? Bei dieser Auflistung handelt es sich um die derzeit besten Builds in Diablo 4 für den Zauberer. Sie beweisen sich entweder durch massiven Schaden, ihre Nützlichkeit oder vor allem ihre Effektivität gegen schwere Feinde. Folgende Builds gelten derzeit als Top-Tier für das Endgame:

Vor allem, wenn Season 1 bald veröffentlicht wird, ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung sich euer Build bewegen soll, damit ihr es im Ladder später leichter habt. Nun erklären wir euch, was diese Builds so besonders macht.

Ihr habt den Trailer zu Season 1 verpasst? Dann haben wir das Video für euch:

Zauberer: Beste Builds für das Endgame in Diablo 4

Blizzard-Zauberer

Was kann der Build? Dieser Build ist eher für den Nahkampf ausgelegt. Ihr teleportiert euch in eine Gegnergruppe oder zu einem Boss und wirkt wiederholt Blizzard bis ihr diese eingefroren habt. Perfekt um Solo als auch in Gruppen alles zu zerlegen. Zudem profitiert ihr von starken defensiven Skills.

Zum Build geht es hier entlang:

Eissplitter-Zauberer

Was kann der Build? Dieser Build lässt euch Eiszapfen auf Gegner beschwören. Perfekt um einzelne zähe Feinde oder Bosse in die Knie zu zwingen. Wenn ihr einen Build für Solo oder Gruppen-Kämpfe sucht, ist dieser eine perfekte Wahl.

Zum Build geht es hier entlang:

Feuerwand-Zauberer

Was kann der Build? Als Feuerwand-Zauberer taucht ihr alles in euren Flammen ein. Egal welche Gegner, ihr lasst sie alle langsam und elendig verbrennen. Nicht so effektiv wie der Blizzard-Build, aber definitiv leicht zu spielen.

Zum Build geht es hier entlang:

Das waren alle momentan besten Builds für den Zauberer. Season 1 in Diablo 4 ist noch nicht draußen, die Meta könnte sich also in den kommenden Wochen schlagartig ändern. Bleibt ihr jedoch dran, dann seid ihr immer gut informiert, denn wir aktualisieren unsere Builds und Guides zu den einzelnen Klassen und halten sie für euch auf dem aktuellen Stand.

Sucht ihr lieber nach Endgame-Builds für die anderen verfügbaren Klassen in Diablo 4? Dann haben wir für euch eine topaktuelle Tier-List: Diablo 4 Tier List für Solo & Gruppen: Die besten Endgame Builds auf Deutsch