Diablo 4 Season 3: Echo von Malphas beschwören – Glühende Kerne farmen, Tipps zum Kampf

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der Kampf gegen Malphas ist ein reiner Einzelziel-Kampf. Entsprechend bringen euch Builds, die nur stark sind, wenn viele Gegner da sind, überhaupt nichts. Zugleich braucht ihr einen Build, der mit dem Gewölbe vor dem Kampf gut zurecht kommt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr in unserer Tier List die besten Builds in Diablo 4 Season 3 .

Nehmt beim Schrein am Eingang deswegen mindestens 22 Stapel Zoltuns Schutz mit – besser mehr, um sicher zu gehen. Die braucht ihr für die Truhen. Seit dem ersten Patch bekommt ihr pro Perle 10 Stapel vom Schutz, seid also großzügig. Beim Kampf gegen Malphas selbst solltet ihr auf Folgendes achten:

Um das Echon von Malphas bekämpfen zu dürfen, müsst ihr im Gewölbe 4 Flügel abschließen, die euch jeweils einen Schlüsselstein gewähren, genau wie in der Kampagne. Am Ende jedes Flügels gibt‘s Loot.

