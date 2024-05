Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Als Plattformen visiert man Nintendo, PlayStation, Xbox und den PC an. Zudem will man auch Mobile-Titel entwickeln, mit der Option, sie auf den PC zu bringen.

Was ist die neue Strategie? Die neue Strategie wird als „aggressive Multiplattform-Strategie“ beschrieben. Zudem will man auf „Qualität statt Quantität“ setzen.

In einem Statement heißt es (via pcgamer ), die Restrukturierung umfasse leider, dass die Gesamtzahl an Mitarbeitern in Europa und Amerika sinken werde. Man sei den talentierten Teammitgliedern dankbar, die Square Enix verlassen.

Das sind die direkten Auswirkungen der Krise: Square Enix hat Entlassungen in Europa und den USA angekündigt. Man will seine „Übersee-Divisonen von Grund auf neu bauen.“

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to