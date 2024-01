Diablo 4: Die beste Kombination für den Seneschall macht jede Klasse deutlich stärker, erhöht den Schaden bei allen Builds

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Wo bekomme ich „Genesis“? Genesis ist einer von zwei einzigartigen Abstimmungssteinen und droppt ausschließlich bei dem Echo von Malphas – dem neuen Uber-Boss in Season 3 von Diablo 4. Außerdem droppt das Echo von Malphas zu einer hohen Chance Legendarys und hat eine Chance auf 925er-Items, also die besten im Spiel.

Was ist das für eine Kombination? In dem YouTube-Video zeigt „RageGamingVideos“ am 29. Januar eine starke Kombination aus Steinen für den Seneschall, die euren Schaden enorm erhöhen kann. Folgende Steine sind dafür notwendig:

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to