Diablo 4: Spieler diskutieren über den Gauntlet, die einen feiern ihn, die anderen sagen: „Totaler Müll“

Mit dem neuen Patch kamen die Leaderboards in Diablo 4 und damit der „Gauntlet“. Die eine Seite feiert die neue Prüfung in dem festen Dungeon, die andere schimpft über das Feature.

Mit Patch 1.3.3 zogen die Leaderboards in Diablo 4 ein und damit verbunden die „Gauntlets“. In dem „Gauntlet“ (zu Deutsch: Spießrutenlauf, auch: Prüfung) könnt ihr euch in einem wöchentlich wechselnden Dungeon mit anderen Spielerinnen und Spielern messen.

In der Prüfung kommt es vor allem auf eure Strategie an, denn: Ihr habt nur 8 Minuten Zeit, um Punkte in dem Dungeon zu sammeln. Das Layout des Dungeons ist dabei für die Woche immer gleich, ebenso die Spawn-Orte der Monster und Truhen.

Auf Reddit schreibt der Nutzer „yxalitis“ am 6. März in seinem Beitrag, er ist verwirrt, denn: Der Gauntlet ist tatsächlich gut, erfülle seinen Zweck und ist das, was es sein soll: eine kompetitive Bestenliste. Das sehen andere allerdings nicht so und ätzen auf Reddit: Der Gauntlet sei „reiner Müll.“

„Der Gauntlet erfüllt seinen Zweck“

Worüber diskutieren die Spieler? In seinem Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „yxalitis“ am 6. März, dass er den Gauntlet gut findet. Es handelt sich um einen Inhalt für eine bestimmte Aktivität, um sich mit den besten Spielern im Spiel zu messen.

Konkret schreibt er in seinem Beitrag:

Die Ausrüstung hilft natürlich, aber die Spitzenspieler haben alle eine ähnliche Ausrüstung, also sind Strategie und Taktik das, was ähnlich ausgerüstete Spieler voneinander unterscheidet. Du kannst dich auch selbst herausfordern: Wie viele Punkte kannst du erreichen, auch wenn du nie die Spitze erreichen wirst? Das ist es, das ist alles, was es jemals sein sollte. Ja, nur die wenigsten Spieler werden jemals an die Spitze kommen, aber zeig mir eine Rangliste für irgendein Spiel, bei dem das nicht der Fall war. Leute, die viel mehr spielen als andere, erreichen natürlich auch höhere Punktzahlen. […] Ich mag es, es erfüllt seinen Zweck. Es war nie dafür gedacht, Ausrüstung zu farmen, also fühlt es sich nicht verpflichtend an. Wenn es eine signifikante Belohnung gäbe, würden sich die Leute beschweren, dass das System nur für „No-Lifers“ ist.

Ein Nutzer kommentiert den Beitrag damit, dass die Leute den Gauntlet offenbar nicht „einfach als das, was es ist [akzeptieren]: Eine kompetitive Rangliste.“ In einem Kommentar schreibt jemand: „Das einzige Problem mit dem Gauntlet ist, dass es kein Endgame-System ist, auf das die Leute verzweifelt warten. Es ist nur […] eine [nuancierte] Rangliste, und nicht mehr.“

Darauf antwortet „yxalitis“ mit: „Das ist genau das, was es schon immer sein sollte.“

„Ich mag Diablo 4, aber dieser Gauntlet ist langweilig“

Das sagt die andere Seite: In einem anderen Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „BeautifulIcy7636“ am 6. März, der Gauntlet ist „reiner Müll.“ Er habe 9 Stunden mit der Prüfung verbracht und es mit seinem Barbaren in die Top 50 geschafft.

Der Gauntlet sei seiner Meinung nach ein wöchentlich rotierender Albtraum-Dungeon eines Dungeons, den man schon hunderte Male gemacht habe, „mit der schlechtesten Mob-Dichte, Elite-Packs und Boss-Layout“, das er je in einem Spiel gesehen habe.

Ihn störe außerdem, dass der Loot nicht lohnenswert sei, außerdem wurden die Leaderboards „3 Mal verschoben, nur damit es Albtraum-Dungeons mit einem Timer sind. Das ist ehrlich gesagt erbärmlich.“

In den Kommentaren schreibt ein Nutzer: „Die ‚verfluchte Truhe‘ [in Dungeons], die mit jeder Welle härtere Gegner spawnen lässt, macht mehr Spaß als das.“ Ein Nutzer kommentiert: „Ich mag Diablo 4 wirklich, aber dieser Gauntlet ist sehr langweilig und ein sehr schlechter Versuch, das Spiel interessanter zu machen.“

Die Community von Diablo 4 scheint sich da, wie bei vielen Inhalten, nicht so einig zu sein. Bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmung in den kommenden Wochen hinsichtlich des Gauntlets verändern wird. Die Herausforderungen enden jede Woche am Dienstag, bevor die nächste Prüfung in einem neuen Dungeon startet.

Falls ihr noch auf der Suche nach einer geeigneten Route für euren Durchgang in dem Gauntlet seid, haben wir hier einen Tipp für euch: Diablo 4 hat gerade erst Leaderboards, Experte zeigt schon jetzt die beste Route