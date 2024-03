Diablo 4: Alles zu den Prüfungen – So findet ihr den Dungeon und landet auf der Bestenliste

Am 5. März sind die Leaderboards in Diablo 4 gestartet, die mit einer Prüfung in einem Dungeon verbunden sind. Wie dieser „Gauntlet“ abläuft und wie ihr euch einen Platz auf der Bestenliste sichert, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Mit Patch 1.3.3 zogen die Leaderboards in Diablo 4 ein und damit verbunden die „Gauntlets“. Dabei handelt es sich um eine wöchentliche Prüfung in einem festen Dungeon, der jede Woche wechselt. Die Leaderboards sind somit die Bestenlisten, auf denen ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern messen könnt.

Die Monster in dem Dungeon sind über Stufe 123, es ist also von Vorteil, wenn ihr selbst auf Level 100 seid. Wir erklären euch nachfolgend, was ihr sonst noch machen müsst, um an dem „Gauntlet“ teilnehmen zu können und wie ihr es auf die Bestenliste schafft.

Wie nehme ich am Gauntlet teil? Ihr könnt an der Prüfung, dem Gauntlet, teilnehmen, sobald ihr Weltstufe 4 freigespielt habt. Wenn ihr das Spiel nach dem Update startet, erhaltet ihr die Quest „Freischalten des Horns der Prüfungen.“

Der Eingang zu dem Dungeon befindet sich im Hafen von Gea Kul in Kehjistan. Dort angekommen klickt ihr das Horn der Prüfungen an, um damit zu interagieren. Es öffnet sich ein Fenster zu den Ranglisten, über das ihr den Gauntlet direkt starten könnt.

Die richtige Strategie ist der Schlüssel

Wie komme ich auf die Bestenliste? In dem Dungeon kommt es vor allem auf eure Strategie an, denn: Ihr habt nur 8 Minuten Zeit, um Punkte zu sammeln. Loot-Drops gibt es nicht, ihr könnt euch also vollständig auf das Schnetzeln von Monstern konzentrieren. Ihr sammelt Punkte, indem ihr Monster tötet und Truhen öffnet, für die ihr Schlüssel benötigt.

Dabei sammelt ihr sogenannte „Beweise der Macht“, die an Seelen von Feinden in Diablo 4 erinnern. Je mehr Beweise ihr am Ende habt, desto mehr Punkte habt ihr. Und diejenigen, die die meisten Punkte haben, stehen ganz oben auf den Leaderboards. Ihr erhöht eure Punkte außerdem, indem ihr die Säulen im Dungeon aktiviert, die euch Boni verschaffen, oder die Monster erneut spawnen lassen.

Beweise der Macht erhaltet ihr also durch:

Das Töten von Monstern

Das Öffnen von Truhen die Keys für die Truhen sind Drops von Monstern (immer dieselben)

Säulen des Ruhmes, die als Punktemultiplikator für Beweise dienen eignet sich vor allem, wenn die Monsterdichte sehr hoch ist

Säulen der Bewährung, die die Monster wiederbeleben lässt auch Elite-Gegner und Bosse neu spawnen



Dadurch, dass die Säulen auch die Bosse wiederbeleben und Bosse nach ihrem Tod wiederum gewöhnliche Schreine spawnen lassen, könnt ihr hier bestimmte Wege im Dungeon immer wieder ablaufen und dadurch Punkte farmen.

Worauf kommt es an? Beim Gauntlet geht es nicht darum, so schnell wie möglich das Ende des Dungeons zu erreichen. Am wichtigsten ist hier, welche Entscheidungen ihr trefft und wie ihr innerhalb des Dungeons vorgeht. Es gilt zu überlegen, welchen Weg ihr nehmt, welche Säulen ihr wann aktiviert und wie ihr euch durch den Dungeon bewegt.

Am sinnvollsten ist es, die Map zu lernen, eine Strategie zu entwickeln und sie immer weiter auszubauen. Wenn ihr euren Durchgang planen wollt, findet ihr auf d4builds.gg eine Map des Dungeons inklusive Orte aller Monster, Truhen, Säulen und Schlüssel.

Zusammengefasst geht es um Effizienz, Tempo und Strategie. Für jede Prüfung habt ihr eine Woche Zeit, um eure Strategie und eure Builds anzupassen und das Beste herauszuholen, bevor ein neuer Gauntlet beginnt. Ihr könnt den Dungeon so oft wiederholen, wie ihr möchtet.

Die Klassen-Balance ist hier weitgehend egal, weil ihr nur gegen andere Spieler der gleichen Klasse oder in Teams antretet. Welche Builds in der jeweiligen Woche an der Spitze stehen, bleibt abzuwarten. Ihr findet in unserer Tier List die besten Builds in Diablo 4 Season 3.

Was ist, wenn mein Charakter stirbt? Wenn ihr im Gauntlet-Dungeon sterbt, könnt ihr wieder einsteigen, verliert dabei aber jedes Mal ein Drittel eurer Punkte. Ihr oder eure Teammitglieder können verlorene Beweise der Macht am Ort des letzten Todes einsammeln, wenn ihr in den Dungeon zurückkehrt. Tode von HC-Charakteren sind permanent.

Das Layout des wöchentlichen Dungeons ist immer gleich

Was erwartet mich im Dungeon? Der Dungeon beinhaltet verschiedene Arten von Monstern, die alle auf einem Level von 123+ sind. Der Gauntlet ist nicht so wie andere Dungeons aufgebaut. Es gibt keinen Loot, die Dungeon-Bosse erwarten euch an mehreren Orten, die immer gleich sind und eure einzige Quest ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln.

Die Prüfung hängt mit einem festen Dungeon zusammen, der wöchentlich wechselt. Das bedeutet, dass der Dungeon immer dasselbe Layout hat. Die Monster spawnen an denselben Stellen, die Keys für die Truhen werden an denselben Stellen gedroppt.

Im Dungeon gibt es Säulen, die als Multiplikator für die Beweise dienen oder Monster spawnen lassen. Es gibt außerdem gewöhnliche Schreine, die euch verschiedene Buffs verschaffen, wie in etwa der Artillerieschrei, mit dem ihr schneller angreift und Pfeile beschwört. Die Schreine erscheinen, nachdem ihr einen Boss getötet habt.

Infos zu den Leaderboards und den Belohnungen

Wo finde ich die Bestenliste? Ihr findet alle Leaderboards in der Übersicht, in der ihr auch euren Kodex der Macht und alle Herausforderung einsehen könnt. Am PC öffnet ihr die Übersicht mit der Y-Taste. Dort habt ihr einen Einblick in euren Fortschritt und könnt zudem alle Bestenlisten einsehen.

In den Leaderboards findet ihr die 1.000 besten Spielerinnen und Spieler, sortiert nach Solo-Klasse und nach Gruppenspiel. In den Gruppenlisten tauchen alle Namen einer Gruppe in einer Zeile auf. Zusätzlich könnt ihr nach Plattform (Alle, PC), Modus (Normal, Hardcore) und Spielern (Alle, Freunde, Clan) filtern.

Ihr könnt alle Solo- und Gruppen-Leaderboards einsehen und sie filtern. Ihr könnt alle Solo- und Gruppen-Leaderboards einsehen und sie filtern. Ihr könnt alle Solo- und Gruppen-Leaderboards einsehen und sie filtern.

Welche Belohnungen bekomme ich? Mit der Punktzahl erhöht sich euer Rang in den Prüfungen, und eure finale Punktzahl bringt euch Siegel ein. Die Punktzahl, die ihr zum Erhalten der Siegel benötigt, variiert von Woche zu Woche und hängt vom Aufbau des Gauntlets und von der Klasse ab, die ihr spielt.

Ihr verdient nach jedem Durchgang eine kleine Truhe, unabhängig davon, ob ihr ein Siegel bekommen habt. Und nach dem Zurücksetzen des Gauntlets erhaltet ihr sogenannte „Truhen der Prüfung“. Je höher eure Punktzahl ist, desto besseren Loot enthält die Truhe.

Ein Siegel, das euren Rang darstellt

Eine „geringe Truhe“ nach jedem Durchgang

Eine Truhe der Prüfungen, abhängig von den Siegeln enthält garantiert ein legendäres Item

Die Reittiertrophäe „Emblem des Eroberers“ für die besten 100 auf einer beliebigen Rangliste

Ewigen Ruhm in der Halle der Urahnen für die besten 10 auf einer beliebigen Rangliste

Mehr zu den Siegeln und dem Loot erfahrt ihr hier:

Wann wechselt der Dungeon? Die Herausforderungen enden jede Woche am Dienstag um 17 Uhr MEZ, bevor die nächste Herausforderung, die sich von der vorigen unterscheidet, um 19:15 Uhr MEZ startet. Ihr habt also immer eine Woche Zeit, euch einen Platz auf den Leaderboards zu erkämpfen.

Die Leaderboards bleiben über die Seasons bestehen, die saisonalen Mechaniken sollen dabei immer integriert werden. In Season 3 begleitet euch somit euer mechanischer Seneschall in den Dungeon, also solltet ihr auch ihn in eure Strategie mit einbeziehen. In unserer Liste zeigen wir euch die besten Kombinationen für Leit- und Abstimmungssteine für den Seneschall.