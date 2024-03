Diablo 4 hat gerade erst Leaderboards, Experte zeigt schon jetzt die beste Route

Die Leaderboards sind ganz frisch in Diablo 4 eingezogen und ein Experte hat nach mehreren Durchgängen live auf Twitch eine Route ausgearbeitet, die am effizientesten sein soll. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Die Leaderboards kamen mit Patch 1.3.3 in Diablo 4 und stellen die Bestenlisten in dem Spiel dar. In einem „Gauntlet“ (zu Deutsch: Spießrutenlauf, auch: Prüfung) könnt ihr euch in einem wöchentlich wechselnden Dungeon mit anderen Spielerinnen und Spielern messen.

Euer Ziel besteht darin, innerhalb der 8-minütigen Durchgänge möglichst viele Punkte zu sammeln. Das Layout des Dungeons bleibt dabei stets gleich, ebenso wie die Positionen der Monster, Säulen und Truhen. Daher ist eure Strategie entscheidend, um möglichst viele Punkte zu farmen.

Der Diablo-Experte wudijo ist Teil des Teams, das Build-Guides für maxroll.gg erstellt. Am 5. März hat er live in seinem Stream auf Twitch eine Route für den Gauntlet-Dungeon ausgearbeitet, nachdem er mehrere Durchgänge mit verschiedenen Klassen unternommen hat.

Die linke Seite des Dungeons eignet sich am besten

Welche Route empfiehlt er? In seinem Twitch-Stream zeichnet wudijo auf der Map des Dungeons eine Route ein, die aus mehreren Linien besteht. Die Stelle, bei der seine Planung losgeht, findet ihr bei 09:40:52 (Timestamp des Twitch-Streams). Die fünf Linien stellen dabei mehrere Teile der Route dar, die alle mit der Aktivierung einer Säule enden.

Nach dem Start des Dungeons tötet ihr den ersten Boss und haltet euch dann rechts, wo ihr auf Elite-Gegner und Monster trefft, die Truhen-Schlüssel droppen. An der zweiten Abzweigung öffnet ihr eine große Truhe.

Auf dem Rückweg zur Mitte des Dungeons kämpft ihr gegen Elite-Mobs und begebt euch dann auf die linke Seite der Karte, wo weitere Elite-Gegner und Säulen auf euch warten, die euch einen Punktemultiplikator verschaffen und zusätzliche Monster spawnen lassen.

Die Map zeigt die fünf Teile der Route im Gauntlet-Dungeon. Die Kreise sind der Anfang, die Vierecke das Ende der Teile. Quelle: wudijo, gyazo.com

Ihr folgt dem äußeren Rand der linken Seite bis zur ersten Säule, die den Teil der Route abschließt. Danach kehrt ihr zum ersten Boss zurück und durchquert erneut den linken Bereich. Ihr endet wieder an einer Säule, die euch Boni verschafft.

Die Teile drei und vier der Route führen ebenfalls durch den linken Bereich. Beim fünften Teil lauft ihr erneut den linken Bereich ab, kehrt dann zum ersten Boss zurück und begebt euch zum rechten Bereich der Map, wo ihr eine weitere Truhe öffnen könnt.

„Ich glaube, dass ich viel Zeit auf der rechten Seite verschwendet habe“

Was sagen andere Spieler? Der Experte Rob2628, der bekannt ist für seine OP-Builds, empfiehlt in seinem YouTube-Video, sich überwiegend links aufzuhalten und erst am Ende auf die rechte Seite des Dungeons zu gehen. In seinem englischsprachigen Video thematisiert er das bei Minute 09:04.

Er stellt fest, dass er zu viel Zeit auf der rechten Seite verschwendet hat und erklärt, dass er mehrere Runden auf der rechten Seite drehen und abwechselnd Säulen aktivieren würde. Zuletzt öffne er dann mit den Schlüsseln mehrere Truhen auf der rechten Seite:

Je nachdem, wie gut ihr durch den Dungeon kommt, ist es ratsam, sich vor allem auf der linken Seite aufzuhalten, weil dort die meisten Elite-Mobs, Bosse und Säulen auf einem engeren Raum sind. Auf d4builds.gg seht ihr eine detaillierte Map des Dungeons mit allen Orten der Bosse, Truhen und Schlüssel.

Neben den Leaderboards und den Prüfungen sind mit Patch 1.3.3 sechs vampirische Mächte aus Season 2 in Diablo 4 zurückgekehrt. Welchen Einfluss sie auf die Klassen, einzelne Builds und die Strategien im Gauntlet haben, wird sich noch zeigen.

