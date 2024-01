Diablo 4: Experte baut neuen OP-Build, teilt über 1 Billion Schaden aus, macht Druiden zum Top-Tier

Rob2628 ist bekannt für seine Expertise in Diablo 4. Jetzt hat er einen neuen Rekord aufgestellt: Mit seiner Truppe hat er den schnellsten Run in Zirs Schlachthaus weltweit absolviert. Sein Druide hat dabei enormen Schaden verursacht, der aktuell beste Build im Spiel.

Was ist das für ein Build?

Der Zerfetzen-Druide (engl.: „Shred“) verwandelt sich in einen Werwolf, der seine Feinde anspringt und über verschiedene Debuffs Schaden stapelt.

Der Build eignet sich sowohl für Solo- als auch Gruppen-Spiele, obwohl er in der Tier List der besten Builds in Season 2 gar nicht auftaucht. Dort ist der Tornado-Druide beliebter.

Der Diablo-Experte und Streamer Rob2628 hat mit diesem Build nun Zirs Schlachthaus im 4er-Trupp in unter 3 Minuten gelegt. Die beste Zeit bisher (via maxroll.gg). In der inoffiziellen Bestenliste ist aber auch der beste Solo-Spieler ein Shred-Druide.

Hier seht ihr das Video von Rob inklusive der Erklärung seiner Builds und dem Durchlauf durch Zirs Schlachthaus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das macht den Build so stark: Rob erklärt, dass er auf sämtliche defensiven Aspekte und Skills verzichtet hat – zumindest, insofern sie nicht auch seine Offensive stärken. Auf Reddit ist ein Screenshot zu sehen, in dem mehrere Zahlen in Höhe von einer Billion auftauchen.

Wichtig für den Build ist die Schnappschuss-Mechanik. Wenn besonders starke, passive Boni aktiv sind, werden kanalisierte Fähigkeiten und solche, die über Zeit gehen, eingesetzt, und profitieren die gesamte Dauer über von den Buffs. In der Analyse zeigt Rob zwei Items bzw. Aspekte, die ihm besonders geholfen haben:

Der Ausbeutende Aspekt erhöht den Schaden um 20-40 % (multiplikativ) gegen unaufhaltsame Gegner.

Der Aspekt der Elemente erhöht bestimmten Elementarschaden um bis zu 30 % (multiplikativ).

Ihr findet den vollständigen Build auf d4builds.

Da Rob den Element-Aspekt auf einer Zweihandwaffe trägt, ist der Effekt doppelt so stark. Er kommt damit auf eine Erhöhung von 2,56-fachem Schaden allein durch diese beiden Items, wenn Gegner unaufhaltsam sind.

Dafür sorgt die Zauberin in seiner Gruppe mit ihren Fähigkeiten. Zusätzlich zur Zauberin sind in Robs Team noch 2 HotA-Barbaren, die bisher der stärkste Build im Spiel waren.

Wichtig für den Build: die Vampirischen Kräfte aus Season 2:

Der Build ist mit Pech nur noch eine Woche lang OP

Ein weiterer, wichtiger Faktor für diese absurden Zahlen sind die Vampirischen Kräfte aus Season 2. Rob nutzt rein offensive Kräfte, die seinen Schaden erhöhen und Gegner verfluchen, um noch mehr Schaden zu erhalten.

Diese Kräfte verschwinden aber mit Season 3, die am 23. Januar startet. Welche andere Mechanik sie ersetzen wird, will Blizzard am 16. oder 18. Januar vorstellen. Ob der Shred-Druide dann noch der stärkste Build ist, bleibt abzuwarten.

Auf Reddit machen sich die Nutzer ein wenig über den Build lustig. Es heißt etwa: Blizzard habe versprochen, dass Diablo 4 mehr wie Diablo 2 werde. Solche absurden Zahlen habe es damals nicht gegeben, das fühle sich alles mehr an wie das übertriebene Diablo 3.

Besonders Reddit ist jedoch ohnehin im Moment überfüllt mit Zynikern, die kein gutes Haar an Diablo 4 lassen. Das geht sogar so weit, dass sich die Fans ständig zanken, selbst bei banalen Themen. Ein Nutzer bemängelte bereits: Man dürfe nicht sagen, dass man Diablo 4 mag, sonst gebe es direkt aufs Dach.