Diablo 4: Season 3 startet bald, Spieler vermissen jetzt schon die besten Fähigkeiten aus Season 2

Der Start von Season 3 in Diablo 4 steht bereits vor der Tür und wird heiß erwartet. Gleichzeitig schauen Spieler mit einem weinenden Auge auf das, was dann wegfällt.

Wann startet Season 3? Am Dienstag, den 23. Januar 2024, startet die nächste Season in Diablo 4. Was ihr vor dem Start von S3 noch erledigen solltet, haben wir für euch aufbereitet. In der Community ist die Freude auf das nächste Kapitel bereits groß, denn es gibt wieder neue Inhalte zu erleben.

Doch auch die aktuelle Season 2, die am 23. Januar enden wird, hat viele Fans und Freunde gewonnen. Welche Inhalte die Spieler vermissen werden, besprechen sie in den Communitys online.

Werde die Vampirischen Mächte so vermissen

Das sagen die Spieler: Auf Reddit schreiben die Spieler über ihre Gefühle zur aktuellen Lage von Diablo 4. In seinem Beitrag schreibt Nutzer CranberryDistinct941, dass ihn das Ende von der Season traurig stimmt.

„Ich werde die Vampirischen Mächte so sehr vermissen, sobald die Season endet“, schreibt der Nutzer. „Besonders die [Macht], die anderen 80 % deines maximalen Lebens als Schaden zufügt. Es machte so viel Spaß, in Gegnergruppen zu rennen und sie alle mit einer einzigen Basis-Fähigkeit auszuradieren.“

Mit Vampirischer Macht hatte Season 2 ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, das eure Charaktere stärkte.

Nutzer Heatingmyharbl antwortet „Eine Handvoll der beliebtesten Fähigkeiten wird in Uniques umgewandelt, wie die Malignant Rings. Ich glaube, das, was du meins ist Hämomanie? Ich glaube nicht, dass es ein neues Unique wird, aber es könnte sein!“

Der Nutzer meint damit die Ringe, die sich an der Mechanik aus Season 1 orientieren. Blizzard brachte sie zurück, weil sich viele Fans die Skills zurückgewünscht haben – sagte aber auch, dass so etwas nicht jede Season passieren wird.

Über dieses und andere Themen sprachen wir direkt mit den Chefs auf der BlizzCon:

Ein anderer Nutzer meint: „Ich glaube, das Verlieren der Bluternte-Zonen wird viel mehr wehtun als das Verlieren der Vampirischen Mächte.“

Dazu erklärt ein anderer Spieler: „Man kann in jeder Weltstufe auf sie zugreifen, sie benutzen, um seinen Charakter zu leveln, sie benutzen, um die Kräfte für das saisonale Thema zu leveln, sie benutzen, um Ausrüstung zu bekommen […]. Ich stimme zu, dass es ein großer Verlust sein wird. Hoffentlich wird das neue Thema genauso spaßig/nützlich sein.“

In den Kommentaren nennen Spieler noch viele Vampir-Mächte, die ihnen in der neuen Saison fehlen werden.

Aus Diablo 3 wissen wir, dass die Saisonthemen oft gut ankamen und von Spielern als Dauer-Inhalt gefordert wurden. Hin und wieder, wenn die Spiel-Erfahrung nicht darunter litt, wurden solche Änderungen dann im Hauptspiel übernommen.

Es bleibt abzuwarten, welche besonderen Inhalten sich Blizzard für die kommende Saison überlegt. Werdet ihr die Vampir-Mächte und Bluternten auch vermissen oder freut ihr euch mehr auf die ganz neuen Inhalte?