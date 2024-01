Diablo 4: Datum für Start von Season 3 bestätigt – Das solltet ihr vorher erledigen

Eine kleine Änderung in Diablo 4 verrät nun endgültig das Start-Datum für Season 3. Die kommt noch Ende Januar und startet am selben Tag, an dem Season 2 endet. Ihr habt also bis zum letzten Moment Zeit, um euch alle Belohnungen zu sichern, die euch noch fehlen.

Wann startet Season 3?

Das Start-Datum für Season 3 ist Dienstag, der 23. Januar 2024. Das bestätigt eine kleine Veränderung im Banner, wenn ihr Diablo 4 startet.

Die konkrete Uhrzeit kennen wir noch nicht. Bisher war 19:00 Uhr eine beliebte Zeit für solche Update.

Vermutlich wird es schon im Vorfeld den entsprechenden Patch geben, Wartungsarbeiten sind aber nicht ausgeschlossen.

Was steckt in Season 3? Bisher gibt es noch keine Infos zum Saison-Thema oder den besonderen Mechaniken. Zur Erinnerung: Season 1 brachte mit boshaften Herzen besondere Edelsteine und in Season 2 konntet ihr besondere Vampir-Kräfte erlangen.

Das einzige, was zum Thema bisher zu Season 3 bekannt ist, ist ein Bild mit einer zerbrochenen Maske, die ein wenig an die fanatischen Gläubigen von Inarius erinnert. Möglicherweise werden also Licht-Kräfte diesmal ein Thema.

Als große Features sind bereits die begehrten Leaderboards bekannt, der wöchentliche Herausforderungs-Dungeon The Gauntlet ( Der Spießrutenlauf ) und die Halle der Ahnen.

Wir kennen dazu schon 2 generelle Änderungen, die voraussichtlich während Season 3 oder kurz darauf ins Spiel kommen könnten:

Der entsprechende Campfire-Chat zu Season 3 steht noch an. Ein Datum dafür fehlt allerdings ebenfalls. Wir gehen davon aus, dass er spätestens am 19. Januar stattfinden wird.

Bisher gibt es noch keinen Trailer zu Season 3 – aber Infos zur neuen Klasse konnten wir den Entwicklern schon entlocken:

Das verschwindet mit Season 2

Sämtliche Belohnungen im Battle Pass von Diablo 4 sind bis auf weiteres an die Saison gebunden. Wenn ihr euch also die Cosmetics sichern wollt, solltet ihr den aktuellen Pass bis zum 23. Januar durchgespielt haben. Zu den Highlights gehören:

eine Pferde-Rüstung im blutigen Fleischfetzen-Stil von Lilith

kosmetische Rüstung und Waffen im Vampir-Stil

Emotes und Rücken-Objekte für jede Klasse

Falls ihr anschließend außerdem auf dem Ewigen Realm weiterspielen wollt, wäre es klug, jetzt noch Uber Duriel zu farmen. Dort erhaltet ihr am besten die begehrten Uber Uniques und ob es in Season 3 eine bessere Farm-Methode geben wird, wissen wir noch nicht.

Falls ihr außerdem erst mit Season 2 angefangen habt oder mit Season 3 anfangen wollt, solltet ihr zuvor noch ein paar Dinge vorbereiten:

schließt die Kampagne ab, damit ihr direkt in die Season starten könnt

findet alle Lilith-Statuen

erkundet die gesamte Karte oder sammelt zumindest die Teleport-Punkte in jeder Stadt

farmt den Ruf in den Gebieten für einen schnelleren Start

Das alles dauert zwar eine Weile, muss aber lediglich ein einziges Mal gemacht werden. Anschließend habt ihr die Vorteile für jede weitere Season.

Diablo 4 hat nach einem etwas holprigen Start mit Season 2 deutlich an Beliebtheit bei den Fans gewonnen. Die Spieler meinen: es fühlt sich nun richtig gut an, zu grinden und Monster niederzumähen. Nur noch ein paar kleine Dinge könnten verbessert werden. Wir erwarten deswegen von Season 3 ein ähnlich gutes Feeling – allein, weil sogar der Chef sagt: Diablo 4 sei am besten, „wenn es sich anfühlt, als würdest du cheaten.“