Diablo 4 bekommt bessere Grafik, aber Spieler streiten, ob das gerade wichtig ist

Nvidia hat auf der Consumer Electronics Show („CES“) 2024 die offizielle Raytracing-Unterstützung für Diablo 4 angekündigt. Das Feature soll ab März auf dem PC aktiv werden. Eigentlich eine gute Nachricht, die aber nicht überall gut ankommt. Einige Spieler meinen: wichtiger als hübschere Schatten wäre es, das Gameplay zu verbessern.

Das verbessert sich in Diablo 4:

Raytracing (kurz: RTX) ist eine Technologie, die Beleuchtung und Schatten verbessert. Einfach gesagt: Licht wird realistischer und das ganze Bild wird etwas flüssiger, jedoch oft auf Kosten der Framerate.

Als Raytracing auf den Markt kam, galt es als revolutionäres Feature. Das erste MMORPG mit Raytracing warb mit seiner tollen Grafik.

Diablo 4 soll dieses Feature im März bekommen. Ihr braucht dazu auf dem PC allerdings eine RTX-Grafikkarte.

Das sagen die Spieler: Die Ankündigung kommt auf Reddit und Co. gemischt an. Großer Kritikpunkt: eigentlich sollte Raytracing schon zu Release im Juni 2023 in Diablo 4 verfügbar sein.

Bereits in der Beta hatte Diablo 4 Raytracing, wurde dann aber bis zum Start wieder entfernt – vermutlich, weil das Feature noch nicht ausgereift genug war. Nun wird es nachgeliefert, 8 Monate später. Die Spieler meckern: das sei Blizzards Definition von „bald“ nach Release.

Die Kritik an der Wartezeit hält sich dennoch in Grenzen, die Spieler sind zufrieden damit, dass eine reine (und eher kleine) Qualitäts-Verbesserung jetzt doch kommt. Es gibt jedoch auch Kritik an dem kommenden Feature.

Nvidia zeigt im Video den direkten Vergleich zwischen Diablo 4 mit und ohne Raytracing:

Diablo 4 mit besserer Grafik: So sieht das ARPG mit Raytracing aus

„Cool, aber das Letzte, was wir brauchen“

Obwohl Diablo 4 mit Season 2 viel Lob bekommen hat und die Spieler meinen, dass das Spiel inzwischen richtig gut ist, sehen sie noch Potential für Verbesserung. Und sie meinen: Blizzard sollte sich erst um Gameplay kümmern, bevor sie sich Gedanken um Raytracing machen.

In einer Diskussion auf Reddit heißt es etwa: „Es wirkt nicht wie das Ding, an dem Blizzard gerade arbeiten sollte. Das ist so ein Ding, das die Führerschaft auf der Prio-Liste ein wenig nach unten gepackt haben sollte […] Wenigstens sieht das Spiel nun ein wenig besser aus, wenn ihr Duriel 1.200-Mal grindet.“

Der entsprechende, zynische Kommentar hat über 560 Upvotes und ist damit beliebter als die meisten Threads im Subreddit. Allerdings gibt es auch ordentlichen Gegenwind von anderen Nutzern.

So heißt es etwa: die Abteilung, die gerade an Raytracing arbeitet, kümmere sich mit Sicherheit nicht um Gameplay-Elemente. Blizzard arbeite schließlich nicht nur an exakt einer Verbesserung gleichzeitig.

In der Spiele-Entwicklung ist es oft so, dass sich Teams für Dinge wie Grafik-Verbesserung und Gameplay gar nicht im Weg stehen. Es ist also wahrscheinlich, dass beides simultan entwickelt wird.

Eine bessere Grafik sei vielleicht nicht das, was das Spiel gerade braucht, aber durchaus etwas, über das sich viele Spieler freuen. Diskussionen rund um Diablo 4 sind aber ohnehin recht schwierig im Moment. Das Thema ist so emotionsgeladen, dass es kaum sachliche Kritik gibt, nur absolutes Für und Wider. Es geht sogar so weit, dass Spieler, die Diablo 4 einfach mögen, direkt angegangen werden.