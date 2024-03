Diablo 4 Season 3: Patch 1.3.3 nerft den Seneschall, bufft alle Klassen – Patch Notes auf Deutsch

Nach dem Campfire Chat zum Midseason-Update legen die Entwickler von Diablo 4 jetzt die Patch Notes für Patch 1.3.3 nach, der am 5. März kommt. Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier auf MeinMMO.

Die Highlights in Kürze:

Patch 1.3.3 kommt am Dienstag, den 5. März in Diablo 4 – die Entwickler haben im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream über die Neuerungen berichtet.

Mit dem Update ziehen die Leaderboards im Spiel ein, die im Vorfeld schon mehrere Release-Termine hatten, aber verschoben wurden.

Zusätzlich kehren sechs Vampir-Skills aus Season 2 zurück, unter anderem „Metamorphose“, das im Stream als Fanfavorit bezeichnet wurde.

Der Patch wird alle Klassen stärker machen, allerdings wird der Seneschall-Begleiter abgeschwächt, nachdem er mit einem vergangenen Patch gebufft wurde.

Ein Feature, das mit Patch 1.3.3 in Diablo 4 kommt, ist das Leaderboard. Dabei könnt ihr euch jede Woche einer neuen Herausforderung stellen: einem festen Dungeon, dem „Gauntlet“ (Spießrutenlauf), in dem ihr um den mächtigsten Loot und einen Platz auf dem Leaderboard kämpft.

Dabei geht es vor allem um eine Strategie und Tempo. Entscheidend ist in dem Gauntlet, wie viele Monster ihr tötet und wie viele Truhen ihr innerhalb des 8-minütigen Zeitlimits öffnen könnt. Am 5. März startet das Feature.

Patch 1.3.3 macht alle Klassen stärker, aber schwächt den Seneschall

Was bedeutet das für die Klassen? Mit Patch 1.3.3 werden alle Klassen in Diablo 4 gebufft. Dies betrifft die Fertigkeiten der Klassen, aber auch die Minions der Totenbeschwörer und die Companions der Druiden.

Das könnte dafür sorgen, dass Minion-Builds für manche Spieler interessanter werden. Trotz der Vorfreude hoffen viele Spieler auf weitere Buffs der Minions, damit sich der Summoner-Necro auch nützlich anfühlt.

Was bedeutet das für den Seneschall? Der Seneschall-Begleiter hatte keinen guten Start in Season 3 von Diablo 4. Dank der Buffs hat sich das jedoch geändert und viele Spieler fanden ihn dann doch sehr nützlich. Ein Experte zeigte, wie er mit seinem Seneschall Schaden in Milliardenhöhe verursachen kann.

Mit dem Patch wird der Seneschall-Begleiter, der das Hauptfeature in Season 3 darstellt, allerdings abgeschwächt. Dazu schreiben die Entwickler folgendes im Blogbeitrag:

Wir wollen, dass sich der Seneschall stark anfühlt, aber manche Fertigkeiten sind schlichtweg zu stark. Zudem werden einige ungeplante Interaktionen behandelt.

Was bringt der Patch sonst mit sich? Darüber hinaus werden die Kosten für die Herstellung von Uber Uniques von 5 „Prächtige Funken“ auf 4 Funken reduziert. Spieler hatten so ihre Zweifel an dem neuen System, auch, weil sie für das Crafting überhaupt erstmal Uber Uniques finden müssen, um sie dann für die Funken zu zerlegen.

Zu den Highlights kommen etliche Bugfixes, Balance-Anpassugen und Anpassungen an den Spielerprofilen. So soll dann in etwa die Spielzeit des aktuellen Charakters am unteren Rand des Profils angezeigt werden.

Patch 1.3.3 – Vollständige Patch Notes

In den Patch Notes beziehen sich die Entwickler auf die vampirischen Mächte, die aus der „Saison des Blutes“ zurückkehren. Sie werden gewisse Änderungen haben, „die ihre Machtstufe an die Saison des Konstrukts anpassen.“ Sie sind auf allen Weltstufen, auf ewigen und auf saisonalen Realms verfügbar.

Wie ihr die vampirischen Kräfte konkret bekommen könnt, erfahrt ihr hier:

Updates an der Balance

Einzigartige Gegenstände

Ring der Sternenlosen Himmel Zeigt im aktiven Zustand jetzt einen Stärkungseffekt an.

Beinschienen der Reue Schaden gegen unterkühlte Gegner von 7-10 % auf 12-15 % erhöht.

Tassetten des Morgenhimmels Max. Widerstand von 6-10 % auf 8-12 % erhöht.

Umarmung der Mutter Ressourcen-Rückerstattung von 20-40 % auf 30-50 % erhöht.



Legendäre Aspekte

Der inneren Ruhe Der maximale Schaden wurde von 30 % auf 40 % erhöht.

Der Vergeltung Die Betäubungschance wurde von 8 % auf 10 % erhöht. Der Schaden gegen betäubte Gegner wurde von 10-20 % auf 15-25 % erhöht.

Frei von den Ketten des Schicksals Die zum Ressourcengewinn nötige Menge an geheiltem Leben wurde von 25 % auf 20 % verringert.



Updates für den Barbaren Fertigkeiten: Hieb Der Schaden wurde um 10 % erhöht. Der Wutgewinn wurde von 13 auf 15 erhöht.

Schlachthieb Die zusätzliche Wut wurde von 3 auf 5 erhöht. Die zusätzliche Wut mit zweihändigen Waffen wurde von 4 auf 10 erhöht.

Raserei Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Schinden Der Schaden wurde um 10 % erhöht. Der Wutgewinn wurde von 13 auf 15 erhöht.

Verbessertes Schinden Die Dauer der Verwundbarkeit wurde von 2 auf 3 Sek. erhöht.

Strategisches Aufstampfen Die ultimative Abklingzeitreduktion wurde von 1 auf 2 Sek. erhöht.

Strategische Eisenhaut Der Stählungswert wurde von 15 % auf 20 % erhöht.

Oberste Anrufung der Urahnen Der Bonusschaden wurde von 10 % auf 20 % erhöht.

Passive Fertigkeiten: Endlose Wut Der Wutgewinn wurde von 7/14/21 % auf 10/20/30 % erhöht.

Paragon: Glyphe: Scharfrichter Vorher: Wenn Ihr eine Stangenwaffe führt, fügt Ihr gesunden oder verletzten Gegnern 10 %[x] Schaden zu. Neu: Wenn Ihr eine Stangenwaffe führt, verursacht Ihr 10 %[x] erhöhten Schaden.

Legendäre Aspekte: Aspekt des Eisernen Kriegers Die Schadensreduktion wurde von 18-28 % auf 25-35 % erhöht.

Einzigartige Gegenstände: Gohrs Vernichtende Greifer Der Rang von Wirbelwind wurde von 2-3 auf 3-4 erhöht. Der Schaden wurde von 16-26 % auf 25-35 % erhöht.



Updates für den Druiden Fertigkeiten: Erdspieß Der Geisteskraftgewinn wurde von 13 auf 16 erhöht. Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Verbesserter Erdspieß Die Chance, zu betäuben, wurde von 10 % auf 15 % erhöht.

Grimmiger Erdspieß Der Stählungswert wurde von 8 % auf 12 % des maximalen Lebens erhöht.

Windschere Der Geisteskraftgewinn wurde von 14 auf 16 erhöht. Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Wilde Windschere Die zusätzliche Geisteskraft pro getroffenem Gegner wurde von 3 auf 4 erhöht.

Klaue Der Geisteskraftgewinn wurde von 12 auf 15 erhöht. Der Schaden wurde um 15 % erhöht.

Grimmige Klaue Der Schaden wurde um 30 % erhöht.

Anfallen Der Geisteskraftgewinn wurde von 17 auf 20 erhöht. Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Verbessertes Anfallen Der Stählungswert wurde von 3 % auf 5 % des maximalen Lebens erhöht.

Wildes Anfallen Die Dauer des Niederschlags wurde von 1,5 auf 2 Sek. erhöht.

Wölfe Der passive Schaden wurde um 30 % erhöht. Der aktive Schaden wurde um 45 % erhöht.

Giftranken Der passive Schaden wurde um 30 % erhöht. Der aktive Schaden wurde um 40 % erhöht.

Raben Der passive Schaden wurde um 30 % erhöht. Der aktive Schaden wurde um 20 % erhöht.

Passive Fertigkeiten: Schnellwandlung Der Schadensbonus wurde von 5/10/15 % auf 7/14/21 % erhöht.

Bestialische Raserei Der Schadensbonus in Werbärgestalt wurde von 30 % auf 50 % erhöht.

Bärenkraft Die Boni für Schaden und Überwältigungsschaden wurden von 25 % auf 30 % erhöht.

Perfekter Sturm Der Schadensbonus wurde von 15 % auf 20 % erhöht.

Legendäre Aspekte: Seismische Verschiebung Vorher: Erdspieß erzeugt Stacheln in einer Linie und hat eine Abklingzeit von 2-1 Sek. Neu: Erdspieß verursacht 35-50 % Bonusschaden, erzeugt Stacheln in einer Linie und hat eine Abklingzeit von 2-1 Sek.

Einzigartige Gegenstände: Sturmgefährte Der Rang von Wölfen wurde von 2-3 auf 3-4 erhöht. Der Schaden von Sturmgeheul wurde um 180 % erhöht.



Updates für den Totenbeschwörer Buch der Toten: Skelettkrieger Der Schaden wurde um 30 % erhöht. Leben um 10 % erhöht.

Skelettschnitter Schaden um 20 % erhöht. Leben um 10 % erhöht.

Skelett-Frostmagier Schaden um 20 % erhöht. Leben um 10 % erhöht.

Skelett-Schattenmagier Schaden um 20 % erhöht. Leben um 10 % erhöht.

Skelett-Opferungsmagier Schaden um 20 % erhöht. Leben um 10 % erhöht.

Golem Schaden von einfachen Angriffen um 30 % erhöht. Leben um 20 % erhöht.

Fertigkeiten: Blutwoge Der Schadensbonus pro blutentleertem Gegner wurde von x10 % auf x5 % verringert. Nova-Schaden um 40 % erhöht.

Kommentar der Entwickler: Diese Änderungen zielen darauf ab, die Kosten von Blutwoge gegen weniger Gegner zu verringern und die allgemeine Macht der Fertigkeit selbst in Szenarios zu erhöhen, in der sie mehrere Gegner trifft. Übernatürliche Blutwoge Der Schadensbonus wurde von [x]20 % auf [x]30 % erhöht.

Schnitter Verursachter Schaden um 6,5 % erhöht. Zurückgeworfener Schaden um 20 % erhöht.

Verbesserter Schnitter Schaden von 40 % auf 75 % des anfänglichen Schadens des Schnitters erhöht.

Paranormaler Schnitter Die Dauer der Verwundbarkeit wurde von 2 auf 3 Sek. erhöht.

Pest Einschlagsschaden um 33,3 % erhöht. Schaden über Zeit um 10,5 % erhöht.

Paranormale Pest Die Dauer der verursachten Bewegungsunfähigkeit wurde von 1,5 auf 2,5 Sek. erhöht.

Übernatürliche Pest Der Schadensbonus wurde von [x]15 % auf [x]20 % erhöht.

Leichenexplosion Schaden um 21,5 % erhöht.

Verseuchte Leichenexplosion Der Schadensbonus wurde von 8 % auf 10 % erhöht.

Verbessertes Knochengefängnis Vorher: Gegner in einem Knochengefängnis sind verwundbar. Neu: Gegner in einem Knochengefängnis werden beim Wirken 8 Sekunden lang verwundbar.

Blutwelle Schaden um 25 % erhöht.

Passive Fertigkeiten: Annäherung des Todes (früher Todesweite) Vorher: Ihr fügt entfernten Gegnern 4 %[x] mehr Schaden zu. Neu: Ihr erhaltet 4/8/12 % Bewegungsgeschwindigkeit.

Stachelbewehrte Rüstung Vorher: Ihr erhaltet 0,1/0,2/0,3 Dornen. Neu: Ihr erhaltet 0,1/0,2/0,3 Dornen und 5/10/15 % zusätzliche Rüstung.

Umarmung des Todes Die Schadensreduktion durch Gegner in der Nähe wurde von 3/6/9 % auf 4/8/12 % erhöht.

Versessener Kommandant Der Schadensbonus wurde von x10/20/30 % auf 15/30/45 % erhöht.

Lähmende Dunkelheit Vorher: Glückstreffer: Dunkelheitsfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 15 %, Gegner 1 Sek. lang zu betäuben. Neu: Glückstreffer: Dunkelheitsfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 15 %, Gegner 1/2/3 Sek. lang zu betäuben und ihnen 0,2 Schattenschaden zuzufügen.

Paragon: Legendärer Knoten: Kultanführer Der Bonusschaden durch Diener pro 20 % Angriffsgeschwindigkeit wurde von 10 % auf 15 % erhöht.

Glyphe: Körperlich Vorheriger Zusatzbonus: Ihr und Eure Diener verursachen 10 %[x] mehr physischen Schaden. Neu: Ihr und Eure Diener verursachen 10 %[x] mehr physischen Schaden und Ihr erhaltet 1 % Bewegungsgeschwindigkeit für jeden aktiven Diener.

Legendäre Aspekte: Aspekt der gehärteten Knochen Die Schadensreduktion gilt neben den Dienern auch für den/die Spieler/in.

Aspekt des Blutbads Der Schaden, der von Blutwoge widerhallt, wurde von 60-50 % weniger Schaden auf 10-30 % weniger Schaden geändert.



Updates für den Zauberer Fertigkeiten: Flammentod Schaden um 40 % erhöht.

Verbesserter Flammentod Der Schaden des Verbrennungsradius wurde von 25 % auf 50 % erhöht.

Zerstörerischer Flammentod Der Wert für gegnerische Schadensverringerung wurde von 25 % auf 30 % erhöht.

Großer Flammentod Die Dauer der verursachten Bewegungsunfähigkeit wurde von 1 auf 1,5 Sek. erhöht.

Hydra Der Schaden wurde um 15 % erhöht.

Kugelblitz Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Passive Fertigkeiten: Eisiger Schleier Die Barriere-Dauer wurde von 5 % auf 8 % erhöht.

Schockfrost Die Glückstrefferchance wurde von 3 % auf 5 % erhöht.

Seelenfeuer Vorher: Wenn Ihr 1,5 Sek. lang stillsteht, kosten Eure Pyromanie-Fertigkeiten 5/10/15 % weniger Mana. Neu: Eure Pyromanie-Fertigkeiten kosten 4 % weniger Mana und verursachen 2 % mehr Schaden. Diese Boni verdoppeln sich, wenn ihr 2 Sek. lang stillsteht.

Erdrutsch Der Schaden wurde von 40 % auf 45 % erhöht.

Schockierende Wirkung Schaden um 33 % erhöht.

Paragon: Glyphe: Frostbiss Die Schadensreduktion wurde von 13 % auf 15 % erhöht.

Glyphe: Anrufung Schadensreduktions-Stapel wurden von 12 % auf 15 % erhöht.

Glyphe: Stalagmit Die kritische Trefferchance wurde von 10 % auf 20 % erhöht.

Glyphe: Verzauberer Der Schaden pro 5 in Reichweite erworbener Intelligenzpunkte wurde von +1,3 % auf +2 % erhöht und hat eine Obergrenze von +10 %.

Glyphe: Beschwörer Der Schaden pro 5 in Reichweite erworbener Intelligenzpunkte wurde von +2,6 % auf +3 % erhöht und hat eine Obergrenze von +15 %.

Glyphe: Entfesseln Schaden und Manaregeneration wurden von 6,7 % auf 7 % erhöht.

Legendäre Aspekte: Des sengenden Schutzes Manakosten von 100-200 auf 75-125 verringert.

Der überwältigenden Strömung Chance von 10-20 % auf 15-30 % erhöht.



Updates für den Jäger Fertigkeiten: Herzsucher Die Angriffsgeschwindigkeit wurde um 20 % erhöht. Kommentar der Entwickler: Die Stärke-Unterbrechungsframes wurden von 20 auf 16 verringert.

Kraftvoller Pfeil Die Angriffsgeschwindigkeit wurde um 20 % erhöht. Kommentar der Entwickler: Die Stärke-Unterbrechungsframes wurden von 20 auf 16 verringert.

Klingensturm Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Geübter Klingensturm Vorher: Wenn Klingensturm einen verwundbaren Gegner trifft, werden alle Gegner, die von diesem Einsatz getroffen werden, 3 Sek. lang verwundbar. Neu: Klingensturm verursacht x20 % erhöhten Schaden gegen verwundbar Gegner. Wenn Klingensturm einen verwundbaren Gegner trifft, werden alle Gegner, die von diesem Einsatz getroffen werden, 3 Sek. lang verwundbar.

Weiterentwickelter Klingensturm Vorher: Wenn Ihr durch einen Gegner hindurch entrinnt, wird Euer nächster Klingensturm Gegner 2,5 Sek. lang betäuben. Neu: Wenn Ihr durch einen Gegner hindurch entrinnt, verursacht Euer nächster Klingensturm x30 % erhöhten Schaden und betäubt Gegner 2,5 Sek. lang.

Schnellfeuer Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Pfeilhagel Der Schaden wurde um 10 % erhöht.

Passive Fertigkeiten: Präzision Die für Boni benötigten Stapel wurden von 6 auf 4 verringert.

Paragon: Glyphe: Infusion Die Abklingzeitreduktion wurde von 0,5 Sek. auf 1 Sek. erhöht.

Legendäre Aspekte: Der umkreisenden Klingen Der Schadensbonus wurde von 8-15 % auf 15-22 % erhöht.

Der abzweigenden Salven Vorher: Die Pfeile von Sperrfeuer haben jedes Mal, wenn sie abprallen, eine Chance von 15-25 %, sich in zwei Pfeile zu spalten. Neu: Der Schaden, den die Pfeile von Sperrfeuer verursachen, die abprallen, wurde von 40 % auf 60-80 % erhöht. Zudem haben die Pfeile von Sperrfeuer jedes Mal, wenn sie abprallen, eine Chance von 40-60 %, sich in 2 Pfeile zu spalten.

Schattenschnitter Schaden von 80-100 % Basisschaden auf 200-300 % erhöht.

Einzigartige Gegenstände: Adlerhorn Der Schadensbonus wurde von 20-40 % auf 40-60 % erhöht.

Augen in der Dunkelheit Der Bonusschaden von Todesfalle wurde von 30-50 % auf 50-70 % erhöht.

Windendes Band der Irreführung Abklingzeit für die Beschwörung einer Schattenköderfalle von 12 auf 10 Sekunden verringert. Schaden der Schattenköderfalle um 20 % erhöht.



Updates für den Seneschall

Gift-Unterstützung Die Gift-Unterstützung wendet die Schadenboni des Konstruktes nicht mehr erneut an, wenn sie sich ausbreitet. Dadurch gleicht sie sich der Funktionalität anderer Abstimmungssteine mit Schaden über Zeit an.

Blutungs-Unterstützung Bonus-Blutungsschaden von 20 % auf 10 % verringert.

Verbrennungs-Unterstützung Der Bonus auf den kritischen Trefferschaden wurde von 20 % auf 10 % verringert. Der Bonus auf kritischen Trefferschaden pro Fertigkeitsrang wurde von 2 % auf 1 % verringert.

Orkan Sturmjäger erhält keinen Bonusschaden und keine Bonusdauer mehr, wenn die Fertigkeit erneut angewandt wird oder sich ausbreitet.



Kommentar der Entwickler: Wir wollen, dass sich der Seneschall stark anfühlt, aber manche Fertigkeiten sind schlichtweg zu stark. Zudem werden einige ungeplante Interaktionen behandelt.

Updates an den Spielerprofilen

Die ausgerüsteten Fertigkeiten der Spieler werden jetzt in ihren Profilen angezeigt.

Ausgerüstete Embleme werden jetzt in der Kopfzeile der Spielerprofile angezeigt.

Der angewendete kosmetische Name und wo er verdient wurde, werden in den Tooltips der Gegenstände angezeigt, die transmogrifiziert wurden.

Unter “Profil bearbeiten” können die Spieler Siegel auswählen, die sie während der aktuellen Woche verdient haben, um diese auf ihrem Profil und ihrer Profilkarte anzuzeigen.

Die Spielzeit des aktuellen Charakters wird am unteren Rand des Profils angezeigt.

Bugfixes

Gameplay und Benutzeroberfläche Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Seneschall doppelt so viele Vorteile aus Fertigkeiten gewann, die Verbündeten Vorteile verschaffen, wie Kriegsschrei für Barbaren oder Blutgeheul für Druiden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Angriffe, die von Nahkampf auf Armbrust wechseln, die Boni aus den passiven Jäger-Fertigkeiten für Präzision und Waffenbeherrschung verdoppelten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Objekte einiger Quests, mit denen man interagieren kann, wie beispielsweise Lyndons Vorräte in der Quest Ermessensausgaben, nicht mit sich interagieren ließen, wenn man auf einem Reittier saß.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kamera nicht zurückgesetzt wurde, wenn die Spieler in der Begegnung mit dem Echo von Lilith starben, während die Kamera herausgezoomt war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Aspekt des Molochs die Rüstung nicht anwandte, wenn die Spieler auf einem Reittier saßen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das garantierte Überwältigen durch die Druiden-Fertigkeit Verbessertes Pulverisieren nicht sofort aktiv wurde, wenn man 12 Stapel erreicht hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Chance der Skelett-Schnitter von Totenbeschwörern, eine Leiche zu erschaffen, auf Glückstreffern anstatt einer Prozentzahl basierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Knochensplitter, die aus dem Aspekt des Splittergeists gewirkt wurden, nicht den entsprechenden Verwundbarkeits-Effekt erhielten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Dornen beim Anwenden von Glückstreffern nicht konsistent waren. (Dornen konnten beispielsweise Abscheuliches Altern auslösen, aber nicht Geschundenes Fleisch).

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der legendäre Paragonknoten “Kultanführer” den Bonusschaden nicht korrekt auf Basis der Angriffsgeschwindigkeit von Dienern gewährte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der verrottende Aspekt keine zusätzlichen Leichen beschwor.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die legendären Zauberer-Paragon-Effekte Eiskaltes Schicksal und Elementarbeschwörer mit dem Aspekt der Elemente nicht korrekt funktionierten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Passiv-Fertigkeit Feurige Woge nicht so viel Manaregeneration gewährte, wie sie sollte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Bonusschaden von Verbesserte Krähenfüße öfter angewandt wurde als geplant, wenn man Krähenfüße mehrmals auf einen einzelnen Gegner stapelte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Verbesserte Krähenfüße weniger Schaden gegen Bosse verursachte als erwartet.

Es wurden Fehler an mehreren legendären Aspekten behoben, die dazu führten, dass man beim Anlegen von doppelten Aspekten immer den Effekt des zuerst angelegten Aspekts erhielt und die Regel, nur den stärksten ausgerüsteten Aspekt anzuwenden, ignorierten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Effekt von Vyrs Beherrschung aktiv blieb, wenn man diese verlernte, während man den Aspekt des Magierfürsten ausgerüstet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine Macht, die einen Bonus-Wert anhand eines anderen Werts gewährte, nicht erneut angepasst wurde, nachdem der vorübergehende Bonus abgeklungen war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Bearbeitung des Profils auch das Hinzufügen eines Freundes auslösen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schadensgrenze in der Beschreibung von Verbesserte Krähenfüße fehlte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Heldam, der Questgeber-NSC für Wächter der Grube, verschwand, während die Höllenflut in diesem Gebiet aktiv war.

Verschiedene Verbesserungen an Leistung, Benutzeroberfläche, Optik und Stabilität.

Was sagt ihr zum Patch? Seid ihr zufrieden mit den geplanten Änderungen an den Klassen? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar dazu.

Welche Auswirkungen die Änderungen für die Builds haben werden, bleibt abzuwarten. Spannend ist vor allem, ob dadurch mehr Spieler einen Minion-Build des Totenbeschwörers spielen werden, oder andere Klassen und Builds ausprobieren werden.

