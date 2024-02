Diablo 4: Experte zeigt Seneschall, der Milliarden Schaden anrichtet – „Blizzard, warum stellt ihr diesen Mann nicht ein?“

Der Seneschall-Begleiter in Diablo 4 hatte keinen guten Start in Season 3 – doch mittlerweile finden ihn viele Spieler sehr nützlich. Der Diablo-Experte Rob2628 zeigt jetzt, wie er mit seinem Seneschall Schaden in Milliardenhöhe verursachen kann.

Das Haupt-Feature in Season 3 von Diablo 4 ist der Seneschall – euer eigener, mechanischer Begleiter, den ihr anpassen und mit Fähigkeiten ausstatten könnt. Anfangs empfanden Spieler ihn als nutzlos, das hat sich jetzt aber geändert. Spieler haben das Pet gelevelt und holen das Beste aus ihm heraus.

Rob2628 ist bekannt für seine Expertise in Diablo 4 und versorgt die Spieler regelmäßig mit Videos und Streams. Mit seinem OP-Build hat er Zirs Schlachthaus als Druide im 4er-Trupp in unter 3 Minuten geschafft.

In seinem YouTube-Video vom 31. Januar zeigt der Experte an einem Training-Dummy, wie er mit seinem Seneschall Schaden in Milliardenhöhe macht.

Falls ihr den Gameplay-Trailer zu Season 3 verpasst habt, könnt ihr ihn hier anschauen:

2,3 Milliarden Schaden, ohne selbst aktiv anzugreifen

Wie viel Schaden macht er? In dem YouTube-Video von Rob2628 präsentiert er die Schadenszahlen, die er mit seinem Seneschall-Begleiter an einem Training-Dummy erreicht. Er zeigt Gameplay mit seinem Barbaren, der gemeinsam mit dem Seneschall angreift. Direkt zu Beginn sieht man eine Schadenszahl von über 160 Milliarden.

Während er versucht, mit seinem Begleiter über das Emote-Rad zu interagieren, fliegen im Hintergrund die Schadenszahlen im Bereich von über einer halben Milliarde umher, bei 11:16 Minuten sogar 2,3 Milliarden, während er daneben steht und etwas erklärt.

Im Video witzelt er ab 8:10 Minuten: „Dieses Pet ist ziemlich gut. Ich kann es nicht einmal streicheln, es ist zu beschäftigt damit, diese Monster in die Luft zu jagen. Er ist zu sehr mit dem Töten beschäftigt, Leute.“

Der Seneschall verursacht um die 887.600.000 Schaden, während der Spielcharakter daneben steht.

Wie reagiert die Community? Das YouTube-Video hat zum aktuellen Zeitpunkt (01. Februar, 16:30 Uhr) über 61.000 Aufrufe und 228 Kommentare. Ein Kommentar mit vielen Likes kommt von „mediocrity25years68“. Der Nutzer schreibt: „Blizzard, warum habt ihr diesen Mann nicht eingestellt, um eure Seasons zu testen, bevor sie veröffentlicht werden?“

Ein anderer Nutzer namens „ExcessumGaming“ bringt an, dass es immer Barbaren-Builds sind, die „broken“ sind, man könne denselben Schaden nicht mit anderen Klassen erreichen, vor allem Necro. Rob2628 antwortet mit einem Link zu einem starken Zauberer-Build, stimmt ihm aber zu und meint, Minion-Builds der Necros brauchen „einen enormen Schadensbuff.“

Andere Nutzer loben ihn für die Arbeit, die er investiert. Viele fragen nach Alternativen zu seinem Seneschall-Build, weil sie bestimmte Abstimmungssteine nicht haben.

Wie kommt er auf solche Zahlen? Zu Beginn des Videos zeigt er die Leit- und Abstimmungssteine, die er für den Seneschall-Begleiter seines Barbaren ausgerüstet hat. Er verwendet „Orkan“ und „Adrenalinschub“ als Leitsteine sowie „Gift-“, „Blutungs-“, „Verbrennungs-Unterstützung“ als Abstimmungssteine für „Orkan“ und „Dauer-“ und „Taktische Unterstützung“ sowie „Immernacht“ für „Adrenalinschub“.

Rob2628 glaubt, dass das Pet mit der Angriffsstärke des Spielercharakters skaliert. So löst er den „War Cry“ (Kriegsschrei) aus und erhöht dadurch seinen Gesamtschaden. Zusätzlich hat er den Unique Stein „Immernacht“, der ihm für jede Fähigkeit +4 Ränge verschafft.

Als mögliche Alternative dazu nennt er in einem Kommentar auf YouTube „Verwüstungs-Unterstützung“ und „Verwundbar“, womit er vermutlich den „Bruch-Unterstützung“-Stein meint.

„Immernacht“ ist einer von zwei einzigartigen Abstimmungssteinen für den Seneschall, die ihr nur bei dem Echo von Malphas bekommt. MeinMMO verrät, wie ihr den Boss beschwört und bekämpft: Diablo 4 Season 3: Echo von Malphas beschwören – Glühende Kerne farmen, Tipps zum Kampf