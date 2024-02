Diablo 4: Spieler warten auf ein Feature, das das Endgame unterhaltsamer machen soll, doch Blizzard verschiebt den Release

In Diablo 4 wurde in Season 3 die Einführung von Leaderboards erwartet, die das Endgame um zusätzlichen Content erweitern sollen. Nachdem ein Datum für das Feature verkündet wurde, ruderten die Entwickler jedoch zurück.

Leaderboards sind die Bestenlisten von Diablo 4. Sie sind mit einem Dungeon, dem Gauntlet („Spießrutenlauf“), verbunden, der jede Woche wechselt. Hier könnt ihr auf dem Leaderboard aufsteigen und sogar Belohnungen abstauben.

Im Livestream sprachen die Entwickler am 18. Januar über die Leaderboards und sagten, sie sollen wenige Wochen nach dem Start von Season 3 kommen.

Der Diablo-Chef Rod Fergusson sprach im Xbox-Podcast über den Release der Leaderboards. Am 13. Februar 2024 sollten sie mit einem Patch in Diablo 4 erscheinen.

Nachdem die Ankündigung auf Social Media aufgegriffen wurde, meldete sich Rod Fergusson am Abend des 5. Februar selbst auf X und ruderte zurück. Das Team habe beschlossen, sich mehr Zeit zu nehmen und verschiebt die Leaderboards.

Heute, am 6. Februar, startet das „Lunare Erwachen“-Event in Diablo 4:

Was sagt der Entwickler zu den Leaderboards? In einem Beitrag vom 5. Februar äußert sich Rod Fergusson zu der Planänderung für die Leaderboards auf X:

Es ist toll, die Begeisterung über das Gauntlet und die Leaderboards zu sehen. Wir sind immer noch auf Kurs für Season 3, haben aber beschlossen, uns etwas mehr Zeit zu nehmen, um ein paar Dinge aufzupolieren, also wird es nicht am 13. Februar erscheinen, wie ich in einem kürzlichen Podcast erwähnt habe. Wir werden bald weitere Details und das neue Datum bekannt geben.

„Es mangelt an einem fesselnden Endgame“

Der Beitrag wurde auf X aufgegriffen und kommentiert. Einige Spielerinnen und Spieler dort wirken enttäuscht, da sie die Leaderboards und den damit verbundenen Dungeon offenbar als willkommene Abwechslung für das Endgame ansehen.

Das sagt die Community dazu: Streamer und Content-Creator Rob2628 teilte den Beitrag von Rod Fergusson und schrieb dazu, er sei schon enttäuscht darüber gewesen, dass die Leaderboards nicht direkt mit Season 3 in Diablo 4 kamen. „Das hat den ganzen Hype zunichtegemacht“, schreibt er auf X.

Seiner Meinung nach gehen den Spielern die Dinge aus, die sie in Diablo 4 tun können, „da es an einem fesselnden Endgame mangelt.“ Er meint, „den ganzen Tag nur Duriel oder Malphas zu töten, um eine Chance auf ein Uber-Unique zu haben, ist für viele nicht DAS Endgame. Eine Art von herausforderndem Inhalt wäre großartig!“

Ein Nutzer kommentiert, die Entwickler tun sich damit keinen Gefallen. Für die meisten Gelegenheitsspieler gebe es in Sanktuario nichts zu tun (via X).

„Die meisten Spieler sind wahrscheinlich ohnehin noch nicht bereit“

Gibt es auch gegenteilige Meinungen? Andere Spieler merken an, dass es gar nicht so schlimm sei, wenn die Leaderboards erst später kommen. Ein Nutzer schreibt auf X, er sei Level 83 und spiele viel, „also sind ein paar zusätzliche Tage keine große Sache.“

Ein anderer Nutzer schreibt auf X: „Die meisten Spieler sind in dieser Season wahrscheinlich ohnehin noch nicht bereit für das Gauntlet.“

Am 5. Februar berichteten wir über den geplanten Release der Leaderboards und der Gauntlets für Season 3 in Diablo 4. Im Kommentarbereich merkt „Compadre“ an, man sollte die Season mindestens für einen Monat laufenlassen, bevor die Leaderboards integriert werden. „Wenn du das zwei Wochen nach Seasonstart bringst, hast du die ersten Wochen wieder nur die Streamerpräsenz wie es auch im Schlachthof von Zir war.“

Ein Streamer und Diablo-Experte kritisiert wiederum das langsame Tempo. Alles, was in Season 3 von Diablo 4 passiere, sei schlicht zu träge oder komme zu spät. Dass die Leaderboards erst nach dem Start der Season kommen, nehme viel von der Erwartung und der Freude heraus, sich an den Bestenlisten zu versuchen. Dennoch hat er auch Lob für Season 3: Experte zu Diablo 4 lobt Season 3, aber eine Sache nimmt ihm die Lust zu spielen