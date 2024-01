Diablo 4: Blizzard spricht über die Pläne für Season 3 – Die wichtigsten Infos aus dem Stream

Am 18. Januar haben die Entwickler von Diablo 4 im Livestream über die Pläne für Season 3 gesprochen. Dabei gab es Informationen zu den Leaderboards, zu den Begleitern und den neuen Dungeons. Die wichtigsten Infos aus dem Stream findet ihr hier.

Das Wichtigste aus dem Stream:

Season 3 soll eine Fülle an neuem Content mitbringen, unter anderem einen mechanischen Begleiter, den ihr mit Steinen verstärken könnt, neue Dungeons mit dem Namen „Gewölbe“, und ein Leaderboard, das in ein paar Wochen kommen soll.

Es soll darüber hinaus einige „Quality of Life“-Verbesserungen geben.

Die ausführlichen Patch Notes zu 1.3 sollen am 19. Januar auf dem Blizzard-Blog verfügbar sein.

Laut Adam Fletcher, dem Community Development Director, soll das die „eventuell größte Season“ werden, die es bisher in Diablo 4 gab. Mit ihr zieht ein mechanischer Begleiter, der Seneschell ein, den ihr sogar streicheln könnt.

Auch soll es einen neuen Treffpunkt mit speziellen Händlern in Season 3 geben und Leaderboards, in denen ihr die Builds der anderen Spieler begutachten könnt.

Funktionen des Leaderboards

Wie funktionieren die Leaderboards? Ihr könnt euch im Leaderboard in Diablo 4 mit anderen Spielerinnen und Spielern messen, sobald es verfügbar ist. Im Prinzip braucht ihr dabei auch nicht auf Level 100 sein, die einzige Voraussetzung ist die Freischaltung von Weltstufe 4. Ihr könnt die zugehörigen Dungeons so oft machen, wie ihr wollt.

Im Stream erklären die Entwickler, dass das Leaderboard mit Verzögerung in Season 3 ins Spiel komme, da sie erstmal wollen, dass die Spieler die Season erkunden. Bei den wöchentlichen Boards legen sie Wert auf eine faire Challenge, deshalb ist der Dungeon immer gleich aufgebaut.

Ihr könnt innerhalb der Leaderboards filtern und euch so nur die Plätze eures Clans oder eurer Freunde anzeigen lassen. Außerdem sollen die Profile der Spieler auf dem Board verlinkt sein, sodass ihr ihre aktuellen Builds anschauen könnt. Das heißt jedoch nicht, dass sie den Build auch im Leaderboard-Dungeon gespielt haben.

Neue Steine bekommen einen Extra-Slot im Inventar

Dass ihr einen mechanischen Begleiter in Season 3 von Diablo 4 haben werdet, war schon bekannt. Im Stream haben die Entwickler betont, dass die Steine, die ihr für den Seneschall verwenden könnt, keinen Platz in eurem Inventar belegen werden.

Wo werden die Steine gelagert? Die Leit- und Abstimmungssteine werden einen einzelnen Tab erhalten, also ähnlich wie die vampirischen Kräfte in Season 2. In dem Tab könnt ihr die Steine und somit ihre Fähigkeiten ausrüsten und mit ihnen experimentieren:

Das Ziel der Entwickler ist es, dass ihr mit den Begleitern herumexperimentieren könnt, es soll „gewaltige Möglichkeiten“ geben, was ihr mit eurem Seneschall machen könnt. Sie betonen, dass ihr keine Angst haben müsst, dass der Begleiter nutzlos wird, wenn ihr höhere Level erreicht, denn: seine Fähigkeiten leveln ebenfalls.

Neue Dungeons sollen lohnenswert sein

Was sind das für neue Dungeons? Die neuen Dungeons, die hier Gewölbe heißen, sollen sich lohnen. Sie sind mit Fallen und Konstrukt-Feinden gefüllt, beinhalten also viele Gefahren – aber auch viele Belohnungen. Die Gewölbe erreicht ihr über eine Torhalle, dem neuen Treffpunkt für Spielerinnen und Spieler. Dort soll es zudem einen Wegpunkt und spezielle Händler geben.

Es gibt außerdem die Möglichkeit, die Gewölbe zu Alptraum-Gewölben zu machen. Dafür soll es saisonale Gewölbe-Siegel geben, ähnlich wie die Siegel für die Alptraum-Dungeons, die ihr schon kennt.

Im Stream merken die Entwickler aber an, dass sie nicht nur Content bieten wollen, der euch in die Dungeons führt. So soll es auch neue Events und Aktivitäten geben, die sich in der offenen Welt abspielen, in Form von „Arkanen Beben“, die ihr bekämpfen müsst.

Updates für die Klassen

Was wird an den Klassen angepasst? Die Entwickler sagen, sie wollen „zwei konkurrierende Konzepte miteinander in Einklang bringen, von denen wir glauben, dass die Spieler sie sich wünschen, damit das Spiel Spaß macht.“

Sie haben festgestellt, dass die Spieler einerseits das Gefühl haben wollen, dass sie mit den mächtigen Builds, die sie entdecken, Spaß haben können. Auf der anderen Seite wollen die Spieler, dass die Meta-Builds aktualisiert werden, sodass nicht immer die gleichen Dinge die beste Wahl sind.

Nachfolgend seht ihr ein paar Screenshots aus dem englischen Livestream:

Anpassungen am Loot sollen erfolgen

Was ist mit den Uber Uniques? Die größte Chance auf Uber Uniques soll weiterhin bei Uber Duriel liegen. Jedoch soll der Ablauf, mit dem notwendige Materialien für die Bosse gefarmt werden, angepasst werden. So soll es in etwa mehr Möglichkeiten geben, Materialien für das „Beast in the Ice“ zu sammeln.

Auch wird es einen Uber Dungeon mit dem neuen Boss Malphas geben, der Teil der saisonalen Quest ist und später zum Uber Boss wird.

Wie ist es mit anderem Loot? Auch der Loot auf Weltstufe 4 soll angepasst werden. Laut der Entwickler fühlte es sich nicht belohnend an, dass man Loot mit einer Item-Macht von 925 überwiegend bei Weltenbossen bekam.

Was die Items und vor allem die Loot Filter betrifft, sagen die Entwickler, sie haben das Feedback gehört und Anpassungen seien für Season 4 geplant. Dazu können sie vor der nächsten Season mehr sagen.

Weitere Anpassungen in Season 3 und danach

Was ist sonst noch geplant? Mit Season 3 wird es ein paar „Quality of Life“-Anpassungen geben. Ein paar von ihnen listen wir euch nachfolgend auf:

PC-Steuerung mit WASD

Überarbeitung der Seasonreise, da sie sich wenig belohnend angefühlt hat

Höllenfluten sind fast immer verfügbar, mit einer kurzen Pause von 5 Minuten

Überarbeitung des Skill-Trees bezüglich Neuverteilung von Skill-Punkten

Überarbeitung der UI beim Handeln von Gold

Es soll außerdem zwei Updates pro Season geben – eines zum Launch, eines zur Mid-Season.

Ein Beispiel für mögliche Updates seht ihr auf den Screenshots aus dem Stream:

Die Entwickler planen zusätzlich, die sozialen Features anzupassen, es heißt, das sei „während der Laufzeit“ von Diablo 4 geplant. Einen konkreten Zeitraum geben sie nicht an. Anpassungen am Field of View seien aktuell nicht geplant.

Eine Überarbeitung des Kodex hingegen planen sie für die Zukunft, das sei ein „massives Update“. Auch hier gibt es noch keine konkreten Zeitpläne. Die Entwickler sagen, sie werden noch einiges integrieren, was aus der Community rückgemeldet wurde.

Kürzlich erklärten die Entwickler von Diablo 4 in einem Interview, dass sie sich über Feedback von den Spielerinnen und Spielern freuen, auch werden sie es in zukünftigem Content berücksichtigen. So soll es in Zukunft einige spannende Dinge in Season 4 geben, die von dem Feedback beeinflusst sind: Spieler meckern dauernd über Diablo 4 – Blizzard lobt Feedback, aber einiges wird erst in Monaten besser werden