Diablo 4 bekommt in Season 3 Leaderboards, aber nicht sofort – Wie funktionieren sie und wann kommen sie?

In Diablo 4 kommen in Season 3 Leaderboards ins Spiel, allerdings nicht direkt zum Seasonstart. Wann sie kommen und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Schon auf der gamescom 2023 sprachen die Entwickler über Leaderboards für Diablo 4. Da hieß es, man wolle erst für besseres Balancing sorgen, die Boards seien für Season 3 geplant. Die Season of the Construct (Saison des Konstrukts) startet am 23. Januar, die Leaderbords sollen allerdings erst später kommen.

Für die Leaderboards soll es wöchentlich rotierende Dungeons mit festem Layout geben, in denen ihr euch mit anderen messen könnt. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch nachfolgend.

So funktionieren die Leaderboards in Diablo 4

Wie funktioniert das Leaderboard? Mit dem Beginn einer neuen Woche wird das alte Leaderboard zurückgesetzt und durch ein neues ersetzt. In den wöchentlich rotierenden Dungeons soll es immer dieselben Monster und dieselben Affixe geben. Damit soll gewährleistet werden, dass es eine faire Challenge ist.

Das Level der Monster in den Dungeons soll auf 100 starten, wodurch eure aufgelevelten und ausgearbeiteten Builds auf die Probe gestellt werden. Für den Highscore auf den Leaderboards könnt ihr verschiedene Klassen ausprobieren.

Ihr könnt euren Fortschritt im Leaderboard einsehen und in den wöchentlichen Boards stöbern. Quelle: YouTube

Folgende Arten von Leaderboards soll es in Diablo 4 geben:

Solo-Leaderboards für jede Klasse

Gruppen-Leaderboards, die je nach Größe der Gruppe variieren

Leaderboards für Spielerinnen und Spieler des Hardcore-Modus

Das jeweilige Leaderboard besteht aus Stufen, mit jeder neuen Platzierung bekommt ihr Belohnungen und Siegel. Sobald ihr das „Siegel der Würdigen“ freischaltet, seid ihr bereit, für den Kampf um die oberen 1.000 Plätze im Leaderboard:

Wann kommt das Leaderboard ins Spiel? In einem YouTube-Video erklärt Joe Piepora, ein Entwickler von Diablo 4, dass das Leaderbord „mehrere Wochen nach Beginn der Season“ einziehen wird. Jeder Spieler, der Weltstufe 4 freigeschaltet hat, kann sich dann einen Platz auf dem Leaderboard erkämpfen.

Season 3 startet am kommenden Dienstag, dem 23. Januar, in Diablo 4. Ihr habt somit noch ein paar Tage Zeit, um die letzten Erledigungen zu machen und Belohnungen abzuholen. Was ihr vor dem Start der Season of the Construct sonst noch machen solltet, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Season 3 startet am 23. Januar – Das solltet ihr vorher erledigen