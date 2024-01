Diablo 4 bringt mit Season 3 ein kleines, aber wichtiges Feature, das sich viele PC-Spieler seit Release wünschen

Am 23. Januar startet die dritte Season von Diablo 4. Damit wird die blutige zweite Season durch die Saison der Konstrukte abgelöst. Neben neuer Gameplay-Mechaniken bringt Blizzard aber auch ein kleines, aber wichtiges Feature für PC Spieler: die WASD-Steuerung.

Wie steuert ihr euren Charakter aktuell? Alle Versionen von Diablo 4 unterstützen die Steuerung durch einen Kontroller. Darauf ist das Spiel auch optimiert. Wer am PC aber mit Maus und Tastatur spielt, muss seinen Charakter wie in Baldur’s Gate 3 via Point-and-Click von A nach B schicken. Eure Fähigkeiten liegen hingegen auf den Tasten 1 bis 4.

Das bedeutet, ihr klickt mit eurer Maus auf den Ort, an den ihr euren Charakter schicken möchtet. Das kann problematisch sein, wenn ihr eine Gegend eine mit klickbaren Ereignissen (z. B. NPCs, Items, etc.) besuchen wollt. Hier verklickt man sich schnell.

Ist diese Art der Steuerung normal? Tatsächlich unterstützen noch einige Spiele diese Art der Steuerung. Allerdings ist sie oft eine Alternative zur mittlerweile weit verbreiteten Steuerung mit den Tasten W, A, S und D.

Viele AAA-Games werden am PC vorrangig via WASD gesteuert. Beispiele sind Overwatch 2 und Cyberpunk 2077. Die Point-&-Click-Steuerung tritt hingegen häufig bei Spielen mit isometrischer Perspektive auf – also zum Beispiel in einem League of Legends, aber auch das oben bereits erwähnte Baldur’s Gate 3.

Wie funktioniert die WASD-Steuerung? Bei einer WASD-Steuerung nutzt ihr die namensgebenden Tasten, um euren Charakter zu bewegen:

W lässt euch vorwärtslaufen

S lässt euch zurücklaufen

A lässt euch nach links laufen

D lässt euch nach rechts laufen

Je nach System können weitere Tasten wie Q und E für Bewegungen in die Schräge genutzt werden.

Warum unterstützt Diablo 4 die WASD-Steuerung nicht? Der genaue Grund ist leider nicht bekannt. Die Kollegen von Gamerant vermuteten im Mai 2023, dass der Fokus auf eine optimierte Controller-Steuerung der WASD-Optimierung im Weg stand.

Ob dies korrekt ist, können wir leider nicht sagen. Sicher ist aber, dass die Controller-Steuerung für Diablo 4 wirklich erste Klasse ist. Für viele Spieler ist sie wohl am PC sogar besser, als die Point-&-Click-Alternative: „Liege auf der Couch und mache mehr Schaden“ – Spieler testen Diablo 4 mit Controller auf PC, sind begeistert

Zum Start der dritten Saison implementiert Blizzard nun endlich die WASD-Steuerung als Option für Diablo 4.

Diablo 4 bekommt endlich die WASD-Steuerung als neues Feature – die Community debattiert die Auswirkungen

Unter einem reddit-Post mit dem Titel WASD ist da. Endlich. sammeln sich die Spieler. Direkt der erste Kommentar hat aber Bedenken:

Es wird komisch, WASD und Skills beide mit der linken Hand zu benutzen , merkt User MIGHT_CONTAIN_NUTS an. Die MMORPG-Spieler unter den Kommentatoren tun dies aber ab. Ne es ist sehr einfach, schreibt WoW-Zocker aterdolor, du bewegst dich mit WASD und hast noch eine Milliarde mehr Tasten zu drücken als nur 1 bis 4.

Wieder andere empfehlen eine MMORPG-Maus mit seitlichen Tasten. User LolitsaDaniel schreibt dazu: Ich freue mich schon sehr darauf. Ich nutze eine Maus mit seitlichen Knöpfen und mit der einen Hand zu steuern, während ich mit der anderen meine Skills nutze, wird für mich eine große Verbesserung. Aktuell macht meine Maus-Hand wirklich viel.

Andere wiederum zucken nur mit den Schultern. reddit-User eetfukouija meint, dass er, seit er mit dem Controller spielt, sich nie nach Maus und Tastatur zurückgesehnt habe.

Und natürlich wird im Thread darum gebeten, als nächstes Support für Tastatur und Maus auf den Konsolen-Versionen zu bekommen.

Die neue Season für Diablo 4 startet am 23. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Alles rund um die neuen Features der Saison haben wir in unserer großen Sammeln-News dazu zusammengefasst. Ihr könnt hier nachlesen, was euch erwartet: Diablo 4: Season 3 bringt mechanische Begleiter, die ihr selbst anpassen könnt – Die Features im Überblick