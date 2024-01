Spieler meckern dauernd über Diablo 4 – Blizzard lobt Feedback, aber einiges wird erst in Monaten besser werden

Spieler von Diablo 4 äußern regelmäßig ihre Wünsche oder kritisieren Inhalte. Zwar steht eine neue Season an, aber die Entwickler Blizzard verkünden, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis das Feedback der Spieler tatsächlich in Diablo umgesetzt wird.

Seit dem Release von Diablo 4 trudelt regelmäßig Feedback von den Spielerinnen und Spielern ein, positiv, aber auch negativ. So setzte sich das Entwickler-Team in Season 1 in einem Campfire Chat mit der Community auseinander, nachdem sie ziemlich negatives Feedback erhalten haben.

Die Entwickler reagierten zudem auf Rückmeldungen und passten Endgame-Content in Season 2 an, der vielen einfach zu schwer war. In so gut wie jedem Campfire Livestream sagen die Entwickler, dass sie sich über Feedback freuen. Und im Interview mit MeinMMO merkten sie an: Die Community ist das wichtigste Gut.

In einem Interview mit GamesRadar+ erklären die Entwickler, dass Season 3 in Diablo 4 bevorsteht und keine weiteren Inhalte aus Season 2 integriert werden können. Dennoch betonen sie, dass das Feedback aus der Community in zukünftigem Content berücksichtigt werden soll.

Das Feedback soll zu „spannenden Dingen“ in Diablo 4 führen

Was sagen die Entwickler zum Feedback? Laut GamesRadar+ haben die Entwickler von Diablo 4 einen Teil des während Season 2 geäußerten Feedbacks in Season 3 integriert. Sie betonen jedoch, dass es nicht möglich ist, alles davon einzubeziehen, insbesondere da die neue Season bereits „durch die Tür“ ist.

Trotzdem planen die Entwickler, das Feedback aus Season 2 für zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen.

Wir haben tatsächlich eine Reihe von Änderungen in Season 3 vorgenommen, die auf Dingen basieren, die wir in Season 2 gesehen haben, aber es gibt Grenzen. Ab einem bestimmten Punkt heißt es: ‘Wir müssen das jetzt in Season 4 einbauen. Oder, wenn es wirklich groß ist, vielleicht sogar in Season 5. – Timothy Ismay, leitender Spielproduzent, GamesRadar+

Die Entwickler haben bereits umfangreiche Anpassungen vorgenommen, die auf dem Feedback aus Season 2 basieren. Ein konkretes Beispiel ist die erhebliche Verkürzung des Zeitfensters zwischen den Höllenfluten in Diablo 4. Ein anderes Feature, das mit Season 3 einziehen soll, ist die WASD-Steuerung für PC-Spieler.

Was soll sich über Monate verbessern? „Und auch wenn ihr es in dieser Saison nicht sehen werdet, heißt das nicht, dass wir nicht daran arbeiten“, sagt Ismay gegenüber GamesRadar+. Das Team schaue sich immer noch die Rückmeldungen an, die sie in Season 2 bekommen haben.

„Es gibt einige spannende Dinge, die in Season 4 auftauchen werden, die davon beeinflusst sind, die die Spieler in Season 2 geäußert haben“, merkt Ismay an.

Season 3 in Diablo 4 steht im Prinzip schon vor der Tür und startet in weniger als einer Woche – am 23. Januar. Somit habt ihr noch ein paar Tage Zeit, um die restlichen Erledigungen zu machen und euch noch offene Belohnungen zu sichern. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch auf den Seasonstart vorbereiten könnt: Diablo 4: Season 3 startet am 23. Januar – Das solltet ihr vorher erledigen