Diablo 4: Neuer Endgame-Content war so schwer, dass die Entwickler ihn schon wenige Tage später ändern

Der neue „Abbatoir of Zir“-Dungeon, der am 5. Dezember in Diablo 4 eingezogen ist, hat Spieler ziemlich ins Schwitzen gebracht. So sehr, dass die Entwickler die Challenge nur wenige Tage später generft haben.

„Abattoir of Zir“ ist ein neuer Dungeon, der eine Herausforderung für alle Spieler bietet, die im Prinzip mit Season 2, inklusive Seasonreise, fertig sind und nichts mehr in Diablo 4 zu tun haben.

Der Diablo-Experte wudijo hat auf der BlizzCon mit den Entwicklern über das Event gesprochen und sagte zu dem Zeitpunkt: „Abattoir of Zir“ könnte so schwer werden, dass eure Endgame-Meta-Builds keine Chance haben werden.

Letztendlich waren dann schon die ersten Stufen ziemlich knackig und ein paar Spielerinnen und Spieler erklärten die Season für sich bereits als beendet.

Auf Reddit und X merkten zahlreiche Spieler an, dass der Dungeon zu zeitintensiv und zu schwer sei. Insbesondere Gelegenheitsspieler sahen keinen Sinn darin, die Herausforderung überhaupt anzugehen. Aber auch Profis kamen an ihre Grenzen.

Die Entwickler von Diablo 4 reagierten schon nach kurzer Zeit auf das Feedback der Spieler. Am 8. Dezember schreiben sie im Diablo-Forum, dass sie zeitnah einen Hotfix aufspielen werden, der einzelne Elemente der Herausforderung vereinfachen wird.

Was sonst noch für Diablo 4 geplant ist, seht ihr in diesem Video:

Weniger Schaden, mehr Glyphen-XP

Was wurde vereinfacht? Der eingehende Schaden wurde verringert und die Glyphen-XP, die ihr für den Durchgang erhaltet, erhöht. Auch die Affixe der Blutsucher im Dungeon wurden angepasst. So spawnen sie nicht mehr mit dem vampirischen oder dem Unterdrücker-Affix (via Diablo-Forum).

Die Erhöhung der Glyphen-XP je nach Stufe des Dungeons seit dem Hotfix als Beispiel:

Stufe 1: Unverändert (1000)

Stufe 5: 1800 → 2800

Stufe 10: 3900 → 11600

Stufe 20: 11900 → 65400

Stufe 25: 17800 → 117100

Die frühen Stufen des Dungeons wurden angepasst, sodass das Erlebnis nun mit einem Schwierigkeitsgrad beginnt, der dem von Alptraum-Dungeons auf Level 90 nahekommt.

Die Monster skalieren weiterhin schnell und erreichen mit Stufe 5 einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad wie Alptraum-Dungeons auf Stufe 100. Der eingehende Schaden wurde in allen Stufen von „Abattoir of Zir“ um bis zu 20 % reduziert.

Warum wurde das geändert? Im Eintrag vom 8. Dezember bedankt sich der Community Manager Adam Fletcher im Diablo-Forum für das Feedback. Mit den Änderungen wollen sie den Spielern ermöglichen, die frühen Stufen des Dungeons erleben zu können.

Sie wollen das Ganze „etwas einfacher gestalten, um Spielern, die sich in diesem neuen Endgame-Feature einfinden, entgegenzukommen.“ Zudem haben sie wahrgenommen, dass der Schwierigkeitsanstieg in der ersten Stufe übermäßig ist – selbst für diejenigen, die Alptraum-Dungeons auf Stufe 100 abschließen konnten.

„Großartig, dass so schnell reagiert wurde“

Wie reagiert die Community? Auf Reddit und X (ehemals Twitter) kommt der Hotfix größtenteils gut an. So schreibt der Diablo-Experte wudijo auf X am 8. Dezember: „Guter Schachzug, meiner Meinung nach. Großartig, dass so schnell reagiert wurde.“

Auch auf Reddit begrüßen die Spielerinnen und Spieler den Hotfix. „Großartige Veränderungen, ehrlich gesagt. Sie senken die Einstiegshürde für uns alle und lassen die oberen Ränge als knallharte Herausforderung für die Super-Hardcore-Leute“, kommentiert „WMWA“ den Beitrag von Adam Fletcher im Subreddit von Diablo 4.

Die Spielerinnen und Spieler haben aber nicht nur Lob übrig, sondern auch weitere Wünsche und Kritik. Ein paar Nutzer schreiben auf Reddit, sie finden die Kosten für das Herstellen der Siegel zu hoch. Andere wünschen sich bessere Belohnungen für den Abschluss des Dungeons.

Was sagt ihr zu dem Dungeon? Habt ihr ihn schon ausprobiert – vor oder nach dem Hotfix? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.

Keine Sorge: Falls „Abbatoir of Zir“ so gar nichts für euch ist, steht in wenigen Tagen schon das nächste Event in Diablo 4 an. In Sankturario zieht die Mittwinterpest ein und bringt ein paar neue kosmetische Belohnungen und neue Aufgaben mit:

Diablo 4 kündigt einen Winter-Event für Season 2 an: Die Mittwinterpest kommt