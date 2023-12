Diablo 4: Neuer Endgame-Content sollte eine harte Challenge sein – Spieler sagen: „Ist die Zeit nicht wert“

Am 5. Dezember bekam Diablo 4 ein neues Event für das Endgame, das für alle Spieler sein sollte, die eine neue Herausforderung suchen. Jedoch ist es laut Spielern so zeitaufwendig und hart, dass sie die Season für sich als beendet erklären.

„Abattoir of Zir“ ist im Prinzip ein neuer Dungeon, für den ihr bestimmte Siegel craften müsst. Im Dungeon stoßt ihr auf besonders harte Gegner und erhaltet bei erfolgreichem Abschluss die Glyphe „Tears of Blood“. Pro Durchlauf habt ihr aber nur 10 Minuten Zeit. Sterbt ihr, oder ein Mitglied eurer Gruppe, ist der ganze Spaß beendet.

Das Event soll eine Herausforderung für alle Spieler bieten, die im Prinzip mit Season 2, inklusive Seasonreise, fertig sind und nichts mehr in Diablo 4 zu tun haben.

Der Diablo-Experte wudijo hat auf der BlizzCon mit den Entwicklern über das Event gesprochen und sagte zu dem Zeitpunkt: „Abattoir of Zir“ könnte so schwer werden, dass eure Endgame-Meta-Builds keine Chance haben werden.

Nicht nur, dass die einzelnen Stufen des Dungeons ziemlich herausfordernd sind – das Leveln der Glyphe, die man am Ende erhält, empfinden viele Spielerinnen und Spieler als zu mühsam. Auf Reddit schreibt ein Spieler am 6. Dezember: Er glaubt, er sei fertig mit der Season. Für das Event sehe er keinen Anlass.

Schon die ersten Stufen sind zu schwer, sagt der Spieler

Was stört ihn an dem Event? Auf Reddit schildert der Nutzer „HipGamer“ am 6. Dezember seinen Eindruck zum neuen Endgame-Event „Abattoir of Zir“ und erklärt dort, dass er keinen Anlass für sich sehe, die Herausforderung anzugehen.

Im Beitrag mit dem Titel „Ich glaube, ich bin fertig mit Season 2“ schreibt er:

Ich muss Blizzard zugutehalten, dass sie eine unterhaltsame Season geschaffen haben, und die überraschenden Ankündigungen […] haben mich länger spielen lassen, als ich es normalerweise tun würde. Obwohl ich einen Necro auf Level 100 habe, fühle ich mich nicht dazu veranlasst, den „Abbatoir of Zir“[-Dungeon] zu machen. […] Ich habe kein Problem damit, dass ich nie alle 25 Stufen [des Dungeons] schaffen werde, aber dass ich nicht wenigstens die ersten paar schaffen kann, ist enttäuschend.

Auch wolle er sich nicht zwei Wochen lang durch „furchtbaren Loot“ farmen, um seinen Build auf Vordermann zu bringen, nur damit er die neue starke Glyphe leveln kann. Er sei ein Gelegenheitsspieler und es reiche ihm, dass er seinen Spielcharakter auf Level 100 gebracht, die Seasonreise und den Battle Pass abgeschlossen habe.

„Für viele Leute ist das wahrscheinlich das Ende“

Was sagen andere Spieler dazu? In einem Kommentar ergänzt „HipGamer“ unter seinem Beitrag auf Reddit: „Im Ernst. Ich dachte, oh ja, „AoZ“ wird spaßig sein, dann habe ich es gemacht und dachte, ok, das ist die Zeit nicht wert.“

Der Nutzer „hitext“ antwortet: „Ich habe mich buchstäblich nach 3 Wochen Pause eingeloggt, war aufgeregt, AoZ auszuprobieren, habe das Siegel hergestellt, bin reingegangen, wurde mit einem Schlag getötet und habe mich ausgeloggt. Genug von Season 2 für mich, lol.“

„lonnyjuce“ schreibt in einem Kommentar: „Es ist eine ziemliche Ironie, dass dieser Inhalt wahrscheinlich dazu gedacht war, das Gameplay bis zur nächsten Season zu füllen. Aber für viele Leute ist es stattdessen wahrscheinlich das Ende.“

„Ich habe es beim vierten Mal geschafft. […] Jetzt, wo ich die Glyphe bekommen habe, habe ich keine Lust mehr, die zweite Stufe [des Dungeons] zu machen. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß“, kommentiert „ethan1203“.

Was hat es mit der Glyphe auf sich? Die neue Glyphe „Tears of Blood“ bietet einen enormen Boost auf euren Schaden. Laut GameStar lässt sich die Glyphe bis zu 200 Mal aufleveln und verspricht einen theoretischen und multiplikativen Schadensbonus von bis zu 1.000 %.

Noch mehr zu der neuen Glyphe und dem „Abbatoir of Zir“-Dungeon erfahrt ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen von GameStar.

Wird etwas daran geändert? Macrobioboi ist, wie auch wudijo, Teil des Teams, das Diablo-Builds für maxroll.gg erstellt. Auf X (ehemals Twitter) schreibt er am 6. Dezember, der XP-Grind, damit die Glyphe stark genug ist, um ihn auf die nächsten Stufen des Dungeons zu bringen, ist riesig. Das sei keine spaßige oder aufregende Gameplay-Schleife, auf die man sich freuen könne.

Darauf antwortet der Entwickler Joe Shelly auf X: „Danke für das Feedback! Wir beobachten genau, wie die Spieler mit diesem neuen Event umgehen, einschließlich des Levelns der Glyphe, und besprechen die Möglichkeiten.“

Bleibt also abzuwarten, ob die Entwickler etwas an der Herausforderung in dem Dungeon und an dem Grind, der für das Leveln der Glyphe erforderlich ist, verändern. Als Nächstes steht die Mittwinterpest in Diablo 4 an – ein Weihnachtsevent, das am 12. Dezember in Sanktuario einziehen wird:

Diablo 4 kündigt einen Winter-Event für Season 2 an: Die Mittwinterpest kommt