Die Entwickler sprechen endlich über das wichtigste Feature von Diablo 4: Leaderboards und wann sie kommen

Am 29. Februar haben die Entwickler von Diablo 4 in einem Livestream über die Leaderboards gesprochen und verrieten endlich, wann sie ins Spiel kommen werden. Die wichtigsten Infos aus dem Stream findet ihr hier.

Das Wichtigste aus dem Stream:

Am kommenden Dienstag, den 5. März, kommt das Midseason-Update in Form von Patch 1.3.3 für Diablo 4. Damit ziehen auch die Leaderboards im Spiel ein, auf die die Spieler gewartet haben. Zuvor wurde der Termin für das neue Feature bereits verschoben.

Außerdem kommen die vampirischen Kräfte aus Season 2 zurück, so auch „Metamorphose“, was als eine der stärksten vampirischen Kräfte galt.

Es erfolgen Anpassungen für die Klassen, der Seneschall erhält ein paar Nerfs.

In dem Twitch-Livestream stellten die Entwickler am 29. Februar die Leaderboards vor, die am 5. März ins Spiel kommen werden. In einem Showcase präsentierte das Team zwei Durchgänge in einem „Gauntlet“ (zu Deutsch: Spießrutenlauf). Das Gameplay wurde dabei von den beiden Content-Creators „Annacakelive“ und „Macrobioboi“ vorgestellt und kommentiert.

In den „Gauntlets“ geht es vor allem um Strategie und Tempo, denn: der Timer läuft.

In den Leaderboards ist eure Strategie entscheidend

Wie funktionieren die Leaderboards? Jede Woche könnt ihr euch einer neuen Herausforderung stellen: einem festen Dungeon, in dem ihr um den mächtigsten Loot und einen Platz auf dem Leaderboard kämpft. Die Herausforderung ist verfügbar, sobald ihr Weltstufe 4 erreicht habt. Layout und Spawns im Dungeon bleiben für die Woche identisch, sodass jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Level 100 ist dabei keine Voraussetzung, es ist aber von Vorteil.

Die Leaderboards sind in verschiedene Kategorien eingeteilt – Solo-Spieler haben Leaderboards für die eigene Klasse, Gruppen aus 2, 3 und 4 Spielern haben jeweils eigene Leaderboards. Softcore und Hardcore haben ebenfalls eigene Boards.

Im Stream betonen sowohl die beiden Content-Creator als auch die Entwickler, dass es hier vor allem um eine Strategie geht. Entscheidend ist hier, wie viele „Beweise der Macht“ ihr durch das Töten von Monstern sammelt und wie viele Truhen ihr innerhalb des 8-minütigen Zeitlimits öffnen könnt.

Die Leaderboards werden auch über Season 3 hinaus verfügbar sein und den saisonalen Content mit einbeziehen. Somit kommt in der aktuellen Season euer Seneschall mit in den Dungeon. Am 19. März soll zudem eine Art Leaderboard-Event starten – ein zweiwöchiger Contest, in dem sich Teilnehmer der Leaderboards Artprints verdienen können.

Vampirische Kräfte aus Season 2 kommen zurück

Was hat es mit den Vampirischen Kräfte auf sich? Die Vampirischen Kräfte waren die Season-Mechanik in Season 2. Mit ihr konntet ihr euren Helden verbessern, um so von noch mächtigeren Boni zu profitieren.

Sechs von den Vampirischen Kräften kehren in Season 3 zurück, allerdings als legendäre Aspekte und nicht als 1:1-Kopie. Laut Entwickler Adam Z. Jackson bekommt ihr die Kräfte durch Drops im Spiel.

Folgende Kräfte kehren zurück:

Verfluchte Berührung

In Blut baden

Hektisch

Metamorphose

Mondaufgang

Unvergänglich

Die vampirischen Kräfte aus Season 2 kommen in Season 3 zurück Ihr findet legendäre Aspekte mit den vampirischen Kräften

Anpassungen an Klassen und „Uber Unique“-Crafting

Was bringt das Midseason-Update sonst noch? Mit dem kommenden Patch 1.3.3 wird die notwendige Menge „Prächtiger Funken“, die ihr für das Craften von Uber Uniques in Diablo 4 benötigt, von 5 auf 4 reduziert.

Zudem sollen mit dem Midseason-Update sowohl Anpassungen für die Klassen als auch für den Seneschall-Begleiter erfolgen. Der Seneschall bekommt ein paar Nerfs, nachdem er mit einem vorherigen Patch erst stärker gemacht wurde.

Der Barbar hat die stärksten Builds in Diablo 4 für das Endgame. Mit der Anpassung wollen die Entwickler ihn allerdings auch für das Early Game stärker machen. Auch werden die Pets der Druiden und die der Totenbeschwörer gebufft. Nachfolgend seht ihr die Screenshots aus dem englischsprachigen Livestream:

Hier seht ihr die Updates für den Seneschall. Hier seht ihr die Klassen-Updates für den Druiden. Hier seht ihr die Klassen-Updates für den Totenbeschwörer. Hier seht ihr die Klassen-Updates für den Jäger. Hier seht ihr die Klassen-Updates für den Zauberer.

Season 4 bringt den PTR und Änderungen der Itemization

Das wurde zu Season 4 verraten: Laut Game Director Joe Piepiora plane das Team zahlreiche Updates für Season 4, an denen sie seit Monaten arbeiten. Viel können sie noch nicht darüber sagen, jedoch wurden zwei Features erwähnt:

Itemization: Das Loot-System in Diablo 4 steht seit Monaten in der Kritik und ist auch weiterhin Thema für viele Spieler. Die Entwickler planen für Season 4 Änderungen, was das Loot und den Umgang mit den Items betrifft. So sagten die Entwickler schon in einem Interview auf der BlizzCon, es sei schwierig, ein Item zu finden, das man wirklich behalten will. Diese Probleme gebe es mit der Itemization heute und daran wollen sie Änderungen vornehmen.

PTR: Mit Season 4 soll es einen „Public Test Realm“ in Diablo 4 geben, der im Prinzip dazu dient, neuen Content und Updates zu testen. Der PTR wird allen Spielern zur Verfügung stehen, die eine Battle.net-Version von Diablo 4 haben. Er wird nicht unter NDA stehen, darf also auch gestreamt werden.

Morgen, am 1. März, werden die Patch Notes für Patch 1.3.3 veröffentlicht. Und in ein paar Wochen planen die Entwickler einen weiteren Livestream, in dem sie mehr zu den Test-Realms erzählen werden.

Kürzlich sind außerdem ein paar Details zu der 1. Erweiterung für Diablo 4 bekannt geworden. Die Erweiterung „Vessel of Hatred“ soll Ende 2024 veröffentlicht werden, im Sommer 2024 ist eine nähere Vorstellung geplant.

Ein Experte hat sich die große Liste an Code vorgenommen und sortiert, welche Informationen daraus besonders spannend sein könnten: Diablo 4: Experte fasst zusammen, was die 1. Erweiterung bringen soll, spricht von Klassen, Skills, Gebieten