Diablo 4: Spieler zweifeln an neuem Crafting-System für Uber Uniques – sagen, das wird eh niemand nutzen

Auf Reddit machte ein Nutzer kürzlich seinem Unmut darüber Luft, dass das ältere Diablo und dessen Resurrected-Version so viel mehr Spaß machen würden, als der aktuellste Ableger: Spieler vergleicht gute Items farmen in Diablo 4 mit einem Vollzeitjob: „Diablo 2 hats besser gemacht“

Auch andere Spielerinnen und Spieler vergleichen den Grind für das beste Loot in Diablo 4 mit einem Vollzeitjob. Wer mehr als einfach nur die besseren Items haben möchte, muss tatsächlich richtig Zeit investieren, denn: Loot droppt nicht automatisch in der bestmöglichen Version und muss zudem eingehend geprüft werden.

Ein weiterer Nutzer meint, die meisten Leute werden niemals auch nur einen Uber-Drop haben, geschweige denn 5 davon für das Crafting verwenden. Und „QualityKoalaCola“ merkt im Kommentar an, er liebe die Idee von Unique Crafting außerhalb von Ubers. „Es gibt nichts Enttäuschenderes, als die 90000sten Frostbrand [Unique-Handschuhe] zu finden, die direkt in den Müll wandern.“

Was sagen andere Spieler? Auf Reddit schreibt der Nutzer „magiksen“ in seinem Beitrag vom 13. Februar, das Crafting-System nur für Uber Uniques ist schlecht. Auch er ist der Meinung, dass ein System „wie 30 Uniques für 1 Uber Unique“ sinnvoller wäre.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Warum wird das Crafting-System wohl niemand nutzen? In einem Beitrag auf X äußert Diablo-Experte Rob2628 am 13. Februar, er hat sein erstes Uber Unique mit dem neuen System gecraftet und kann bestätigen, dass man einen „Prächtigen Funken“ pro Zerlegen eines Uber Uniques erhält.

In Diablo 4 ist es seit dem Patch 1.3.2 möglich, selbst Uber Uniques zu craften. Spieler haben jedoch so ihre Zweifel an dem neuen System und sind der Meinung, dass das vermutlich niemand nutzen wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to