Blizzard riet euch, eure Uber Uniques nicht zu verkaufen – Jetzt wissen wir, warum

Die Entwickler von Diablo 4 haben dazu geraten, Uber Uniques zu behalten. In Patch 1.3.2 erklären sie den Grund dafür: Mit einem neuen System sollt ihr sie selbst herstellen können – insofern ihr welche gesammelt habt.

Uber Uniques sind besondere Gegenstände, die noch mächtiger sind als einzigartige Gegenstände. Sie können nahezu jeden Build stärker machen und sind für viele der besten Builds in Season 2 ein fester Bestandteil.

Im Dezember 2023 äußerten einige Spieler den Wunsch nach einem „Pechschutz“, also im Prinzip einen Schutz davor, die gleichen Ubers zu bekommen. Dazu äußerten die Entwickler, dass sie diesbezüglich Änderungen geplant hätten.

Sie rieten, Uber Uniques in jedem Fall zu behalten – auch, wenn ihr sie nicht unbedingt „braucht.“ Der Grund wurde mit den Patch Notes zu 1.3.2 bekannt gegeben.

Neues System ermöglicht das Crafting von Uber Uniques

Warum soll man Uber Uniques behalten? Am 9. Februar wurden die Patch Notes zu 1.3.2 veröffentlicht. Dort schreiben die Entwickler, sie haben das Feedback, dass doppelte oder unerwünschte Drops der Uber Uniques das Erfolgserlebnis schmälert, gehört.

Mit dem kommenden Update wollen sie ein neues System in Diablo 4 integrieren, mit dem sie den Spielerinnen und Spielern mehr Freiheit in Bezug auf gewünschte Uber Uniques geben. Patch 1.3.2 bringt das „Uber Unique Crafting“ in das Spiel:

Ein neues System ermöglicht es den Spielern, von doppelten und unerwünschten über-einzigartigen Gegenständen Gebrauch zu machen, indem sie sie für eine neue Ressource sammeln, mit der sie schließlich einen über-einzigartigen Gegenstand ihrer Wahl herstellen können. Kommentar der Entwickler, news.blizzard.com

Wie funktioniert das Crafting? Das Update soll es ermöglichen, Uber Uniques zu „transmutieren“. Ihr könnt Uber Uniques sammeln, um dadurch „Prächtige Funken“ zu erhalten – eine neue Ressource in Diablo 4. Ihr könnt daraufhin 5 „Prächtige Funken“ zum Alchemisten bringen und ein Uber Unique eurer Wahl herstellen.

Die Entwickler merken an, dass der Tab „Ressourcen verfeinern“ des Alchemisten in „Transmutieren“ umbenannt wird. Dort sollt ihr dann auch die Option zum Herstellen eines Uber Uniques vorfinden. Das Vorschaufenster für die Herstellung zeigt jedoch nicht die Affixe des Items an (Quelle: Blizzard).

„Wie sollen Gelegenheitsspieler 5 Uber Uniques finden?“

Was sagt die Community dazu? Community Manager Adam Fletcher hat die Patch Notes am 9. Februar auf X in einem Beitrag geteilt. Einige Nutzerinnen und Nutzer freuen sich über die Änderung. Einzelne fragen, wie viele „Funken“ man pro Uber Unique erhalte.

Diablo-Creator Chronikz merkt im Kommentar dazu an, er schätze es, dass er seine ungenutzten Uber Uniques eintauschen kann. Er frage sich aber auch, wie man als Gelegenheitsspieler 5 Uber-Uniques finden soll und ob man „Prächtige Funken“ handeln kann.

Ob man einen „Prächtige Funken“ pro Uber Unique erhält und somit fünf der super-seltenen Items sammeln muss, um eines herstellen zu können, ist bisher unklar. Offenbar ist es aber das, was ein Großteil der Community anhand der Infos verstanden hat.

Zusätzlich wird die Drop-Rate von Uber Uniques mit Patch 1.3.2 außerhalb von den Runs bei dem Boss Duriel erhöht. In unserer Übersicht seht ihr, welche Ubers ihr bei Duriel bekommt, und wo ihr andere Uniques gezielt farmen könnt: Diablo 4: Uniques bei Bossen farmen – Übersicht, wo ihr alle einzigartigen Items findet