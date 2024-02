Diablo 4: Patch Notes zu 1.3.2 – neues System ermöglicht bald Herstellung von Uber Uniques

Der Patch 1.3.2 kommt am 13. Februar – eigentlich sollten da auch die Leaderboards in Diablo 4 einziehen. Nachdem ein Datum für das Feature verkündet wurde, ruderten die Entwickler jedoch zurück und bisher gibt es nichts Neues zu dem Endgame-Feature.

Weitere Anpassungen betreffen die aktuelle „Season of the Construct“, das „Lunare Erwachen“-Event, das Gameplay, sowie die Barrierefreiheit und die Benutzeroberfläche.

Warum soll man die Uber Uniques behalten? In den Patch Notes zu 1.3.2 erklären die Entwickler, sie wollen den Spielerinnen und Spielern mehr Freiheit in Bezug auf gewünschte Uber Uniques geben. Sie haben das Feedback, dass doppelte oder unerwünschte Drops der Uber Uniques das Erfolgserlebnis schmälert, gehört.

Am 1. Februar warnte Community Manager Adam Fletcher, man solle seine Uber Uniques in jedem Fall behalten – auch, wenn man sie nicht „braucht.“ Die Patch Notes liefern jetzt die Antwort darauf, was damit konkret gemeint war.

