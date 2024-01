Diablo 4: Neues Event bringt 50 % Bonus-XP und jede Menge neue Kräfte

In Diablo IV steht ein neues Event an. Während dem „Lunaren Erwachen“ gibt es jede Menge Boni, die ihr dringend ausnutzen solltet.

Nachdem der erste Frust über die Saison 3 in Diablo 4 bei manchen Spielerinnen und Spielern in Freude umgeschlagen ist, steht nun bereits das nächste Event in der höllischen Monsterjagd an – das Lunare Erwachen. Angelehnt an die typischen „chinesischen Neujahrs-Events“ bekommt ihr während des Events dicke Boni und könnt euch einige neue Belohnungen verdienen.

Was ist das für ein Event? Während des „Lunaren Erwachen“ sammelt ihr eine neue Währung, die „Gunst der Ahnen“. Diese könnt ihr im Norden von Ked Bardu bei dem NPC Ying-Yue gegen unterschiedliche Belohnungen eintauschen.

Wichtig ist aber, dass die Schreine während des Events gegen Lunarschreine ausgetauscht wurden. Ihr könnt sie bereits von Weitem erkennen, denn die Schreine haben einen neuen Look – eben in Form eines Drachen. Das Aktivieren der Schreine und anschließende Töten von Monstern bringt euch so im Verlauf der Zeit die Gunst der Ahnen ein, die ihr dann für kosmetische Belohnungen bei Ying-Yue ausgeben könnt.

Diese Belohnungen könnt ihr Euch mit “Gunst der Ahnen” verdienen.

Was bringen die neuen Schreine? Wenn ihr die temporären Lunarschreine aktiviert, bekommt ihr nicht nur wie üblich eine Schreinkraft, sondern auch noch einen zufälligen, weiteren Bonus. Zu den Boni gehören:

Artillerieschrein: Fähigkeiten haben eine Chance, eine heilige Bombe zu beschwören.

Schrein der Druckwelle: Jede Explosion ruft eine Streubombardierung herbei.

Kanalisierungsschrein: Die Angriffsgeschwindigkeit ist erhöht und ihr habt eine erhöhte Chance, Abklingzeiten zurückzusetzen.

Schrein der Verbindung: Vom Charakter zucken regelmäßig mächtige schockende Treffer auf Feinde in der Nähe.

Schrein der Gier: Es gibt eine Chance, einen Schatzgoblin zu beschwören. Solange der Schrein aktiv ist, beschwört ihr nach 25 getöteten Feinden einen Schatzgoblin und nach 50 getöteten Feinden einen weiteren.

Tödlicher Schrein: Es gibt eine Chance, getroffene Monster sofort zu töten und Feinde in der Nähe in Furcht zu versetzen. Das betrifft auch Elite-Gegner, nicht aber Bosse oder Spieler.

Schrein des Schutzes: Sämtlicher erlittener Schaden wird reflektiert. Der Schaden skaliert dabei mit eurem Level und der Weltstufe.

Wie kommt man an die Bonus-XP? Zusätzlich zu den oben genannten Effekten gewähren aktive Schreine einen XP-Bonus von 50 % (multiplikativ). Außerdem ist eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30 % erhöht, sodass ihr deutlich schneller von Feind zu Feind huschen könnt, um alles aus dem XP-Bonus rauszuholen.

Wann findet das Event statt? Das Lunare Erwachen beginnt am 6. Februar um 19:00 Uhr und dauert bis zum 20. Februar um 19:00 Uhr an. Bis dahin könnt ihr von den Schreinen profitieren und euch die verschiedenen Belohnungen für die Gunst der Ahnen ergattern.

Abgesehen von den erwähnten Boni und Belohnungen, gibt es während des Events natürlich auch passende Angebote im Shop, falls ihr euren Charakter noch etwas mehr im Stil des Lunaren Erwachens einkleiden wollt.

Freut ihr euch auf das Lunare Erwachen?

Die besten Klassen und Builds für Saison 3 von Diablo IV haben wir hier für euch.