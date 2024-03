Ich habe die falsche Klasse in Last Epoch gewählt und muss jetzt 40 Zauber auswendig lernen

Last Epoch mischt geschickt die Stärken von Path of Exile und Diablo, bietet dabei mehr Aufgaben als das aktuelle Diablo 4 und gleichzeitig mehr Tiefe, wird abe...

Für den Augenblick bleibe ich aber lieber bei Klassen, die ich spielen kann, ohne dabei an meine Steuererklärung denken zu müssen. Grundsätzlich bin ich ja auch sehr zufrieden mit Last Epoch – und mit dem Jahr bisher generell: 2024 ist das beste Jahr, wenn ihr Spiele wie Diablo liebt

Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß nicht, ob das genial, bescheuert oder irre ist. Ich weiß aber, dass ich beim Spielen von einem ARPG selten so hart an Mathe-Hausaugaben denken musste wie beim Runenmeister.

Runenmeister bauen sich ihre eigenen Zauber , was erst mal ziemlich cool klingt. Aber ich werde meinen vermutlich so bald nicht mehr anfassen …

Die reine Vielfalt an Klassen in Last Epoch ist wundervoll. Jede Klasse hat ihren eigenen Spielstil, verschiedene Builds und eine Identität. Und alles ist irgendwie spielbar, die meisten Klassen haben sogar einen absoluten Top-Build – teilweise richtig absurdes Zeug ohne Waffen .

In Last Epoch könnt ihr 5 Klassen und insgesamt 15 „Meisterschaften“ auswählen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat ein paar davon ausprobiert, aber der beliebte Runenmeister hat ihm den Rest gegeben.

