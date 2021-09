Dataminer zeigen alle neuen Cinematics von Diablo 2 Resurrected und jetzt hab ich wieder Bock drauf

Kurz vor dem Release von Diablo 2 Resurrected könnt ihr die genialen Cinematic-Videos schon jetzt alle am Stück ansehen. Dataminer haben sie ausgegraben. Dabei kommen sogar bei MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn nostalgische Gefühle auf, obwohl der Diablo 2 Resurrected bisher gar nicht zocken wollte.

Was hat es mit den Cinematics auf sich? Dataminer haben – nachdem schon die ersten beiden Cinematics geleakt wurden – jetzt auch die restlichen Video-Cutscenes aus dem kommenden Diablo-Remake Diablo 2 Resurrected ausgegraben und veröffentlicht.

Die teilweise recht langen Videos zeigen die Geschichte von Marius, einem armen Irren, der einer mysteriösen Figur seine Geschichte erzählt. Er berichtet von seiner Reise in den Osten, wobei er einem unbekannten „Wanderer“ folgt und Zeuge von grausigen Ereignissen wird.

Da das Diablo-2-Remake aber auch das Addon Lord of Destruction enthält, können wir am Ende auch noch die beiden ebenfalls sehr coolen Cinematics aus der Erweiterung sehen, in denen der fiese Fürst der Zerstörung seinen Schabernack mit einem armen Clanführer treibt.

Die komplette Auswahl an Cinematics aus dem Leak findet ihr über die folgenden Absätze verteilt.

Wer schreibt hier? Jürgen Horn hat das allererste Diablo damals in den 90ern gespielt und davor schon die Demo, die lediglich ein erstes kleines Dungeon enthielt, wochenlang rauf und runter gezockt. Ähnlich ging es ihm dann im Jahre 2000, in dem Diablo 2 ähnlich hart gesuchtet wurde. Die Cinematics und vor allem das Voice Acting sind mir noch gut in Erinnerung, weswegen die neuen Cinematics mich gerade komplett umhauen.

Diablo 2 beeindruckt 2021 genauso wie vor 21 Jahren

So ging es mir beim Anschauen der Videos: Im Vorfeld des Releases von Diablo 2 Resurrected bekam ich den Auftrag, eine News zu den Cinematic-Leaks zu schreiben. Ich hatte das Remake von Diablo 2 eigentlich gar nicht auf dem Schirm, denn ich bin – im Gegensatz zu vielen anderen Gamern meiner Generation – kein Fan von Nostalgie.

Ich spiele viel lieber neue, moderne Spiele, als mir die alten Kamellen nochmal anzutun. Die sollen lieber in Frieden in meiner Erinnerung ruhen und nicht durch halbgare Wiederbelebungsversuche in meiner Wahrnehmung ruiniert werden.

Doch bei Diablo 2 Resurrected könnte ich meinen Vorsätzen untreu werden und Schuld sind diese verdammten Cinematics, die einfach verteufelt gut waren und es heute dank der Nachbearbeitung ebenfalls wieder sind.

Allein die Sequenz im Intro, in der die Schreie der Wahnsinnigen durch die Korridore des Irrenhauses gellen und die schattenhafte Figur die Zelle von Marius betritt, der sich erst hysterisch wimmernd in eine Ecke zurückzieht, haben mich in wenigen Sekunden 21 Jahre in die Vergangenheit versetzt.

Danach folgen noch weitere geile Cutscenes, wegen denen allein ich das Spiel damals ausgiebig gezockt habe. Klarer Höhepunkt ist übrigens nach wie vor die Szene, in der Tyrael auftaucht und sich mit den Höllenfürsten duelliert. Das Design des schwer gepanzerten, düsteren Erzengels mit der coolen Kapuze und den „Lichttentakeln“ anstelle von Flügeln beeindruckt mich heute wie damals.

Selten habe ich beim reinen Ansehen von Videos solche intensiven Gefühle erlebt, wie bei diesen Cinematics und ich habe sie regelrecht „gebinged“, als ich die geleakten Cinematics für diesen Artikel durchsah.

Daher steht mein Entschluss fest, auch wenn ich es sicherlich bereuen werde: Ich werde der höllischen Versuchung nachgeben und mir wohl oder übel das verdammte Diablo 2 Resurrected holen. Dann kann übrigens genauso gut mein Gesicht anstelle des Shang-Chi-Stars Simu Liu im neuen Launch-Trailer von Diablo-2-Resurrected auftauchen, denn wir haben quasi dieselbe Vorgeschichte bei Diablo 2.

