In dem neuen Trailer zu Diablo 2: Resurrected werden die großen Übel Baal, Mephisto und Diablo in schicker verbesserter Grafik präsentiert.

Der neue Trailer zum Remaster Diablo 2: Resurrected dreht sich um die drei großen Bösewichte des Spiels, die Dämonen Mephisto, Baal und Diablo. Es ist ein Zusammenschnitt der Story-Cutscenes des ursprünglichen Games, die nun in schicker neuer Grafik erstrahlen und gleichzeitig schön und richtig eklig aussehen.

Es erschienen kürzlich noch 7 neue Trailer für alle 7 Klassen aus Diablo 2 Resurrected.

In dem Trailer folgen wir der Reise des Menschen Marius, der sich dem dunklen Wanderer anschließt und mit ihm zusammen durch die Welt der Menschen, Sanktuario, zieht. Die Ereignisse, die während dieser Reise passieren, sind der Auslöser der Story von Diablo 2.

Auch der Erzengel Tyrael hat in dem Trailer seinen Auftritt und tut alles, was in seiner Macht steht, um die großen Übel am Ausbruch aus ihren Gefängnissen zu hindern.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen, aber Achtung: Darin sind einige Spoiler zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das steckt hinter dem Trailer: In der Lore des Diablo-Universums wird die Brennenden Höllen von mächtigen Dämonen-Lords regiert. Sie wurden aus den sieben Köpfen des ursprünglichen Bösen Tathamet geboren, wobei drei von ihnen einen besonderen Status haben. Es sind:

Baal, Herr der Zerstörung

Mephisto, Herr des Hasses

Diablo, Herr des Schreckens

Sie entstammen den drei dominanten Köpfen von Tathamet und sind somit mächtiger als ihre niederen Übel-Geschwister. Seit Urzeiten führen sie die Armeen der Höllen gegen die Hohen Himmel, um die Engel zu vernichten. Alle drei Brüder haben bereits zahlreiche Siege in dem ewigen Krieg davongetragen, doch keiner davon war entscheidend.

Nach einem Aufstand der niederen Übel in den Brennenden Höllen wurden die Brüder in die Welt der Menschen verbannt, wo sie ihren verderbenden Einfluss ausübten. Sie wurden von den Horadrim, einem alten Orden von Magiern, in magischen Artefakten namens Seelensteine gefangen genommen.

Das ist Tyrael: Der Erzengel der Gerechtigkeit ist einer der 7 Mitglieder des Angiris Rates, die über die Hohen Himmel herrschen. Seit der Entdeckung der Sanktuario hat er großes Interesse an den Menschen gezeigt und ist einer der wenigen, die sie im Kampf gegen die Herrscher der Hölle unterstützt.

So besuchte er die Welt der Menschen regelmäßig, da er fest daran glaubte, dass die Menschheit das Potenzial hat, auf der Seite der Engel gegen die Dämonen zu kämpfen. So erfuhr er von der Verbannung der großen Übel und ihren Einfluss auf die Menschheit und beschloss, sich einzumischen.

Fans feiern den Trailer und die Nostalgie

In den Kommentaren unter den Trailer-Videos auf Youtube und auf reddit zeigen sich die Fans begeistert von der neuen schicken Optik der Cut Scenes. Viele der Kommentare sagen, dass das Video genau so ist, wie sie es vom Original in Erinnerung haben. Andere sagen, dass sie mit Diablo 2 aufgewachsen sind und sich jetzt wieder wie Teenager fühlen.

Generell herrscht eine gute Stimmung in den Kommentaren unter den Trailern:

“Kann es nicht schon der 23. sein? Ich zittere schon vor Vorfreude auf dieses Remaster” – ʀ ᴏ ꜱ ᴇe-Vlog Go to My Channel

“Ich habe Gänsehaut bekommen. Die Cinematic am Ende vom Akt 3 ist immer noch meine Lieblings-Cinematic allter Zeiten.” – Dusten TheWind

“Ich kann nicht noch eine Woche warten! Gibt es mir jetzt!” – KID-KARMA

“Ich schwöre, ich werde weinen, wenn ich es das erste Mal spiele und mir das komplette Intro anschauen werde” – Javier L

Nicht jeder ist nostalgisch eingestellt und begeistert von einem Remaster:

Diablo 2 Resurrected: „Ihr denkt, dass ihr das wollt – aber ihr wollt es nicht“

Aber eine Sache scheint die langjährigen Fans doch zu stören. Einige von ihnen zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Stimme des Erzengels Tyrael wohl verändert wurde (via reddit.)

Diese Änderung kam bei einem Teil der Fans nicht so gut an, auch wenn es die allgemeine Vorfreude nicht so stark störte. Auf dem offiziellen Diablo-YouTube-Channel hat der Trailer über 9.800 Upvotes bei nur knapp 250 Downvotes.

Wann erscheint Diablo 2: Resurrected? Das Release-Datum für das Remaster liegt auf dem 23. September. Lange müssen die Fans des legendären A-RPGs nicht mehr warten. Das Spiel enthält zudem auch die Erweiterung “Lord of Destruction”, ihr bekommt also das Komplettpaket.

Wie findet ihr den neuen Trailer zu Diablo 2: Resurrected? Weckt er bei euch Erinnerungen an das Original oder seht ihr die Cutscenes zum ersten Mal? Gefallen euch die grafischen Upgrades? Schreibt es uns in die Kommentare.

Diablo 2: Resurrected als Remaster – Alles, was ihr zum Release wissen müsst