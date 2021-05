Die weiblichen Hrothgar sind in Arbeit, sie werden allerdings nicht pünktlich zum Release von Endwalker am 23. November spielbar sein. Es wird noch etwas dauern, bis sie spielbar werden. Wie lange das sein wird, hat Yoshida nicht verraten.

In den Kommentaren herrscht generell gute Stimmung. Die Spieler sind froh, dass die Entwickler die Kritik von Shadowbringers gehört und den Wunsch der Community umgesetzt haben. Auch auf reddit waren viele Spieler von der Ankündigung begeistert. Der Thread dort ist zwar kleiner ( via reddit ), hat aber dennoch über 1.300 Upvotes und mehr als 500 Kommentare.

Das sagt die Community: Die überraschende Ankündigung der männlichen Viera wird von den Spielern in FFXIV gefeiert. Der offizielle englische Tweet dazu erhielt mit über 15.000 Upvotes die meiste Aufmerksamkeit von allen bisherigen Tweets zum Fan Festival. Nicht mal die Ankündigung des neuen Jobs Reaper erhielt so viele Upvotes.

Dem Ärger wurde auf Social Media und in Foren Luft gemacht und das Feedback war so zahlreich, dass der Direktor von FFXIV, Naoki Yoshida, sich zum Thema geäußert hat. Er erklärte, dass das Hinzufügen neuer Völker ein sehr aufwendiges Projekt ist.

