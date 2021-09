Der Streamer Preach hat sich an Final Fantasy XIV gewagt. Er hat dabei jede Menge Kritik, aber trotzdem viel Spaß und lobt das MMORPG.

Im Laufe der letzten Wochen und Monate haben immer mehr große Streamer World of Warcraft den Rücken gekehrt und sich anderen Spielen zugewandt. Neben Asmongold war darunter auch der Streamer „Preach“, der nach einer gewissen Pause nun in Final Fantasy XIV reingeschnuppert hat. Nach knapp 8 Stunden Spielzeit erzählt er von seinen ersten Eindrücken. Er findet viele lobende Worte – hat aber auch harsche Kritik.

Wer ist Preach? Preach ist schon seit vielen Jahren einer der größeren Content Creator auf YouTube und Twitch. Für lange Zeit hat er sich umfangreich mit World of Warcraft beschäftigt, war für zahlreiche Spieler Anlaufstelle für Bossguides oder Analysen. Auch hatte er gelegentlich sogar Entwickler im Stream, die sich seinen kritischen Fragen stellten, wobei seine Videos oft in die Hunderttausenden Aufrufe reichen.

Seit einer Weile hat sich Preach aber von World of Warcraft abgewandt und wagt sich nun in andere Gefilde vor – wie etwa Final Fantasy.

Was hat er nun gemacht? Nach ein wenig MMO-Abstinenz hat er sich nun endlich in die Welt von Final Fantasy XIV gewagt. Dabei hat er nun rund 8 Stunden Spielzeit angesammelt, also bereits einen lang ausgedehnten Abend in der Spielwelt verbracht. In einem kleinen Video fasst er seine bisherigen Eindrücke und Erfahrungen zusammen:

Die positiven Aspekte – Was Preach mag

Die Story wird gelobt: Besonders viel Lob hat Preach für die Story. Das hatte er schon im Vorfeld erwartet, wurde aber noch mal positiv überrascht. Dank der Zwischensequenzen fühle er sich als Teil einer Story und seine Taten haben Auswirkungen. In jedem Gebiet versteht er genau, worum es eigentlich gerade geht und was Phase ist. Das sei für ihn ein klarer Pluspunkt.

Ich habe die Story wirklich genossen. Ich wusste, wer die Charaktere waren. Ich weiß, dass einige von ihnen später zu wichtigeren Charakteren werden. Ich könnte jemanden treffen, der irgendwie ein Loser ist oder jemand, für den man sich eigentlich nicht interessieren würde, aber später wird er zu einer wichtigen Person. Aber weil du diese Szenarios mit ihnen erlebst und sie Dialoge haben und du ihre Namen kennenlernst […] verstehst du, was abgeht. Und das habe ich sehr genossen.

Gemischte Meinungen – Gutes und Schlechtes

Charaktererstellung: Die Charaktererstellung bezeichnet Preach als „okay“. Sie sei zwar deutlich besser als etwa die von World of Warcraft, entspreche aber auch nicht mehr dem aktuellen Standard. Man könnte sich zwar einen halbwegs passenden Avatar bauen, doch das eigene Gesicht wirke besonders in Sequenzen immer hölzern, im Gegensatz zu dem der NPCs. Daher wirke der eigene Charakter häufig ein wenig wie ein Sonderling, im Vergleich zu den deutlich hübscheren – und mit mehr Emotionen versehenen – NPCs.

Die Art der Quests: Die meisten Spieler haben genug von Missionen im Stil von „Bring mir 5x Bärenfleisch“ oder „Liefere diese Nachricht von A nach B“. Eine Questart, die es auch in Final Fantasy XIV gibt, selbst wenn sie häufig schöner verpackt sind. Das empfand Preach als nervig und in manchen Fällen sogar albern, wenn eine Quest mit trivialem Inhalt sehr episch aufgezogen wurde.

Die sind noch immer gefangen in dieser antiquierten Welt von „Es ist eine grandiose Story – und jetzt töte 4 Dinge, überbringe eine Nachricht“. […] Das ist halt so: „Hey, das hier ist wirklich wichtig. Unheimliche Dinge gehen hier im Untergrund vor sich und wir müssen uns darum kümmern. Und du weißt, dass schon bald etwas Schreckliches passieren wird.“ Und du denkst dann so: „Oh, ja! Das wird wirklich cool!“ Aber dann kommt: „Bring diese Nachricht zu Billy. Und sag ihm, wir brauchen einen Kürbis für das Fest.“ Das Gameplay ist manchmal wirklich komisch im Vergleich zur Story.

Deutlich positiver empfand er aber die „Fates“ und das Jagdbuch. Das sind kleine Events, die in der Spielwelt aufploppen oder besonders markierte Feinde, die man einige Male besiegen muss, um zusätzliche XP abzustauben. Das fand Preach erfrischen, denn es zog ihm von der Standard-Level-Route weg. Vor allem die zufälligen Events brachten Spieler zusammen, die sich sonst beim Questen wohl nie begegnet wären.

Diese Events [Fates] erschaffen [das Gefühl] einer Welt. Sie erzeugen Orte, an denen Spieler sich sammeln und nicht nur ihrer Standard-Quest-Route folgen. […] Es zieht dich von deinem aktuellen Teil der Karte weg, um woanders etwas zu erledigen. Und das würde ich gerne in vielen anderen MMOs sehen.

Die negativen Dinge – Was Preach missfällt

Das Gameplay ist lahm: Die lange, globale Abklingzeit von 2,5 Sekunden macht Preach zu schaffen. Am Anfang war das gar nicht so schlimm, weil er das als Caster kaum bemerkt hat und Zauber so lange benötigten, dass das gar nicht ins Gewicht fällt. Als er jedoch seinen ersten Spontanzauber bekam, fiel ihm auf, wie lähmend die lange Abklingzeit ist. Preach meint dazu:

Das Gameplay ist gerade verdammt schrecklich. Also wirklich verdammt schrecklich. […] Es ergibt für mich keinen Sinn, Spontanzauber zu benutzen, denn sie machen so wenig Schaden, dass ich mich eher bewegen kann und den [ursprünglichen] Zauber einfach erneut wirke. Ich gehe davon aus, dass sich das später ändern wird – oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht.

Die Vertonung macht Preach manchmal zu schaffen – vor allem die ersten Stunden sind unfreiwillig komisch.

Schreckliche Vertonung: An der englischen Vertonung des Spiels, vor allem zu Beginn, lässt Preach allerdings kein gutes Haar. Das Voice-Acting sei absolut schrecklich und an vielen Stellen daher unfreiwillig komisch. Er weiß bereits aus Videos, dass das in späteren Bereichen des Spiels besser wird, doch die Vertonung in den ersten Stunden hat seinen Spielspaß deutlich geschmälert und vermeintlich ernste Quests eher albern gemacht.

Das Voice-Action ist grauenhaft schlecht. So schlecht, dass es schon fast lustig ist. […] Das fühlt sich einfach nach altem, altem, sehr sehr altem Voice-Acting an. Ich lass das durchgehen, aber es ist schon ein großes „Yikes“.

Er geht aber davon aus, dass die Vertonung vor allem in den neueren Erweiterungen deutlich an Qualität gewonnen hat, was tatsächlich zutrifft. So hat Squre Enix für einige Charaktere aus Shadowbringers die Stars der TV-Serie Game of Thrones wie Joe Dempsie und Michael McElhatton ins Boot geholt.

Die Karte ist chaotisch: Als einen der schlechtesten Punkte des Spiels nennt Preach die Map. Die findet er schwer zu navigieren und es ist kompliziert, damit umzugehen. Sie benötigt aus seiner Sicht ganz dringend eine Überarbeitung, um nutzerfreundlicher zu sein.

Man kann sich daran gewöhnen, aber das ändert nichts daran, dass es schrecklich ist. […] Für einen neuen Spieler – und ihr wisst, ich habe 30 Jahre Erfahrung mit Ingame-Karten – ist das Ding echt schlecht. Damit umzugehen war anstrengend, vor allem, wenn es in die Vertikale geht. Es wird langsam besser und man kann damit arbeiten, aber Gott, braucht das Ding ein Update.

Absurde Tutorials: Ebenfalls kein gutes Haar lässt Preach an den Tutorials des Spiels, die in einer sonderbaren Weise präsentiert werden. So tauchten Tutorials für ihn immer erst dann auf, nachdem er das zu lernende Element erst einmal selbst gespielt hat oder gefunden hat. Seiner Meinung nach brauche es dann kein Tutorial mehr, sondern vor einer entsprechenden Mission – nicht erst danach.

Das ist sehr komisch und könnten sie leicht beheben, indem das Tutorial auftaucht, wenn man das entsprechende Gebiet betritt und nicht erst, nachdem man die Lösung selbst gefunden hat, um es dann noch einmal erklärt zu bekommen. Das ist einfach seltsam.

Bedenkt bei all dem, dass Preach erst rund 8 Stunden von Final Fantasy XIV gesehen hat. Er selbst betont, dass er davon ausgeht, dass einige seiner negativen Erfahrungen – wie etwa das langsame Gameplay – sich später noch ändern würden. In seinem ersten Eindruck müsse er allerdings ehrlich sein und da kommt Final Fantasy XIV zum Start einfach nicht gut weg.

Er freut sich aber auf Inhalte wie Dungeons, Raids und Boss-Mechaniken. Erst dann kann er sich ein vollumfängliches Bild von Final Fantasy machen. Und bisher gilt: Er hat Spaß, auch wenn das reine Gameplay aktuell noch nicht überzeugen kann.

Könnt ihr die Meinung von Preach nachvollziehen? Habt ihr auch mal in Final Fantasy XIV reingeschnuppert? Was sagt ihr zu den positiven und negativen Aspekten?