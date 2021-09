Spieler wünschen sich, dass Final Fantasy XIV sie besser vor anhänglichen Ex-Ehepartnern schützt

Im Subreddit von Final Fantasy XIV diskutieren die User hitzig über das Problem des Stalkings im MMORPG. Viele wünschen sich eine Verbesserung der Block-Optionen in dem Online-Rollenspiel, um dadurch mehr Schutz zu erhalten – gerade vor Ex-Partnern.

Darum geht’s: Auf reddit ist vor einigen Tagen eine hitzige Diskussion über das Stalking in Final Fantasy XIV ausgebrochen. Der User ItsTracer veröffentlichte einen Post (via reddit) darüber, dass die Social Features des beliebten MMORPGs seine Spieler nicht vor Stalking schützen können.

Der Thread ist nicht der Erste seiner Art, erhielt allerdings mit mittlerweile über 5.500 Upvotes und mehr als 1.400 Kommentaren viel mehr Aufmerksamkeit als die meisten früheren Beschwerden (via reddit).

ItsTracer zählt darin auf, wie problematisch das Stalking in FFXIV werden kann und wie wenig die Spieler durch Funktionen wie Blacklist davor geschützt werden. Er bittet außerdem darum, dass das FFXIV-Team etwas gegen das Problem unternimmt und den Spielern mehr Möglichkeiten fürs Blocken und Managen ihrer Privatsphäre im Spiel liefert.

Soziale Features erleichtern die Verfolgung von Spielern

Warum ist das Stalking in FFXIV so einfach? Der Hauptgrund liegt an den Social Features des MMORPGs, die einseitig funktionieren.

Solange ich diese Person von meiner Freundesliste nicht entferne, kann ich jederzeit sehen, wo sie sich auf dem Server befindet.

Wenn ihr euch mit einem Freund so extrem gestritten habt, dass die Freundschaft dadurch komplett in die Brüche geht, kann man diese Person im Spiel zunächst von der Freundesliste entfernen. Das passiert aber nur auf eurer Seite, denn solange die Person nicht dasselbe tut, bleibt ihr weiterhin auf ihrer Freundesliste. Das heißt, es ist für sie sichtbar, wann ihr online seid und wo sich euer Charakter aktuell befindet.

Ein größeres Problem haben die Spieler, die sich nach einem Streit von ihren Ehepartnern in FFXIV “scheiden” ließen. Wenn man im Spiel heiratet, bekommen beide Partner Ringe, die ihnen kostenlosen Teleport zu der anderen Person ermöglichen.

Zwar kann man den Ring an einen NPC abgeben und sich somit “scheiden lassen”, doch der Ring des Partners wird weiterhin funktionieren und die Person kann sich weiterhin zu euch teleportieren. Der Teleport wird selbst dann durchgeführt, wenn die Person über die Blacklist geblockt wurde (via reddit).

Der Teleport auf dem Ring hat einen Cooldown von 30 Minuten.

“Block”-Funktion in Final Fantasy XIV ist zu durchlässig

So funktioniert das Blocken: Natürlich gibt es in FFXIV auch eine Blacklist. Sie sorgt dafür, dass ihr von der geblockten Person keine Nachrichten mehr erhalten könnt, egal ob privat oder im öffentlichen Chat. Sie können außerdem eurer Gruppensuche nicht beitreten, wenn ihr der Gruppenlead seid.

Es ist allerdings weiterhin möglich, mit der geblockten Person über die Inhaltssuche im gleichen Dungeon oder Raid-Kampf zu landen. Geblockte Personen werden auch nicht daran gehindert, euer Haus zu betreten, wenn es für alle Spieler offen ist.

Der Block bezieht sich außerdem nur auf einen Charakter und nicht auf den gesamten Account. Das bedeutet, dass ein Stalker theoretisch eine unendliche Menge an Charakteren erstellen könnte, um der Person immer wieder neue Nachrichten zu schicken.

Der Charakter, den man blocken will, muss sich dazu online befinden, damit es funktioniert. Offline-Charaktere können nicht geblockt werden.

So funktioniert Lodestone: Eines weiteres Element, das Stalking in FFXIV erleichtert, ist die offizielle Seite Lodestone. In der dortigen Datenbank wird jeder einzelne erstellte Charakter in FFXIV erfasst und mit einer einmaligen ID versehen. Wenn jemand also beschließt, den Server zu wechseln oder seinen Charakternamen zu ändern, kann man diesen Spieler dennoch über Lodestone finden, wenn man seine Charakter-ID kennt.

Es spielt keine Rolle, auf welchen Server oder Datenzentrum die Person flieht, es wird auf Lodestone sichtbar angezeigt. Man kann lediglich eine Handvoll von Informationen verstecken:

Ein Stalker kann auf Lodestone jederzeit sehen, wenn sein Opfer den Charakternamen geändert oder Server gewechselt hat.

Stalker beim Support melden

Das wurde bisher getan: Tatsächlich ist das Problem des Stalkings in FFXIV nicht völlig neu. In den offiziellen Foren des Spiels, auf reddit und Social Media tauchen seit Jahren regelmäßig Posts zu dem Thema auf. Sie erhalten allerdings so gut wie nie so viel Aufmerksamkeit wie der aktuelle reddit-Post von ItsTracer (via reddit). Oft wissen die Thread-Ersteller nicht, wie sie mit der Stalking-Situation umgehen sollen.

In den meisten Fällen wird ihnen geraten, ihre Verfolger bei den Game Mastern zu melden, was zunächst eine sinnvolle Vorgehensweise zu sein scheint. 2019 nahm Square Enix eine Reihe neuer Ergänzungen in ihre Verhaltensregeln auf. Der Fokus lag dabei spezifisch auf Belästigungen und auch Stalking.

Wie hoch die Erfolgschancen einer solchen Meldung sind und das Stalking tatsächlich aufhört, lässt sich allerdings nicht sagen. In einzelnen Fällen schreiben die Spieler auch, dass die Meldungen beim Support nichts gebracht haben, wie bei diesem Vorfall im Oktober 2020:

Meine Freundin und Ingame-Frau wird von einem Typen durchgehend gestalked. Das geht zurück auf einen Vorfall in der FC, woraufhin meine Freundin ihn gekickt hat. Seitdem folgt er ihr überallhin. Wir haben mit ihm geredet und gebeten zu gehen, wir haben ihn geblockt und ignoriert und haben ihn mehrmals reported (selbst andere aus der FC, sicher so an die 50 Reports insgesamt). Trotzdem hört es nicht auf. User Lord_Kaese in den offiziellen Foren

Gestern haben wir endlich eine Antwort von einem GM erhalten, das im Grunde besagte: “Er bricht keine Regeln. Du hast das Richtige getan, dich an uns zu wenden. Einen schönen Tag noch”. Sie ist sogar zur Polizei gegangen, die zugestimmt haben, dass es ein klarer Fall von Stalking ist. Es muss aber von Square geregelt werden. reddit-User nate_ranney vor etwa einem Jahr

Normalerweise kennen die Game Master von FFXIV keinen Spaß, wenn es um Belästigungen geht. So werden zum Beispiel die Erwähnung von Parsern oder das Schlechtreden von anderen Spielern wegen ihrer DPS bei einer Meldung abgestraft.

Da die Stalking-Fälle allerdings weiterhin aufgebracht werden, scheint es dabei noch Lücken und Schlupflöcher zu geben, die ausgenutzt werden können.

Bremer Polizist reagiert völlig falsch auf Anzeige einer Twitch-Streamerin

Diese Verbesserungsvorschläge gibt es: In dem reddit-Thread diskutieren Spieler darüber, wie man das aktuelle Block-System von FFXIV verbessern könnte. Genannt werden zum Beispiel:

Account-weite Blockliste

Privat-Modus für den Lodestone-Account, der alle Informationen verbirgt

Beidseitige Entfernung der Spieler von ihren jeweiligen Freundeslisten

Beidseitige Deaktivierung der Teleport-Funktion der Eheringe

Ausschluss einer geblockten Person aus dem Haus, wenn es für andere Spieler offen ist

Eine Möglichkeit, die geblockten Charaktere komplett unsichtbar zu machen

Geblockte Person kann nicht mehr in den gleichen Inhalt gematcht werden

Währen einige der Vorschläge wie die Unsichtbarkeit wahrscheinlich technisch nur schwer umsetzbar sind, klingt die Überarbeitung der Block-Optionen eher umsetzbar.

Was haltet ihr von der Situation? Seid ihr schon mal dem Stalking zum Opfer gefallen oder kennt ihr vielleicht jemanden? Wie findet ihr die aktuellen Block-Optionen von FFXIV und was würdet ihr ändern? Schreibt es uns in die Kommentare.

