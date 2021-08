In Final Fantasy XIV kursiert eine neue Phishing-Nachricht, die euch euren Account kosten wird, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Betrüger versuchen durch eine scheinbar harmlose und zufällige Mitteilung an eure Login-Daten zu kommen.

Um diese Nachricht geht’s: Seit einigen Tagen berichten Spieler in FFXIV darüber, dass sie Nachrichten von unbekannten Personen per Flüster-Chat erhalten. Und diese Nachrichten lassen so manchen Fan des MMORPGs aufschrecken. Sie reden nämlich darüber, dass das neue Addon Endwalker um satte 4 Monate verschoben wird und liefern scheinbar direkt einen Quellen-Link dazu.

Generell wissen die meisten Leute, dass sie auf keine Links von unbekannten Personen klicken sollten. Daher ist der neue Phishing-Trick der Account-Diebe ausgeklügelter als die früheren, die etwa Geld von einem afrikanischen Prinzen versprachen.

Hier wird auf die Neugier der Spieler und ihre Vorfreude auf das Endwalker-Addon abgezielt. Der Link wird scheinbar “zufällig an die falsche Person” geschickt und soll Informationen über die Verschiebung der heiß erwarteten Erweiterung enthalten. Dem folgt auch sofort die zweite Nachricht, die sich kurz für das Versehen entschuldigt. Es wird hier verstärkt so getan, als ob hinter dem Gespräch ein echter Spieler stecken würde.

Öffnet man den Link, so wird man zu einer Seite weitergeleitet, die genauso aussieht wie das Account-Management-Portal von FFXIV, die Mogry-Station. Die Seite wird euch mitteilen, dass ihr eingeloggt sein müsst, um den News-Post sehen zu können. Ihr solltet dort aber unter keinen Umständen eure Login-Daten eingeben, sonst ist euer Account weg.

Selbst die Absicherung durch das One-Time-Password von eurem Security-Token oder der Smartphone-App kann euch nicht 100 % davor schützen. Wenn die Betrüger schnell genug sind, können sie den generierten Code abfangen, bevor er ungültig wird.

Der reddit-Thread mit der Warnung über die Nachricht hat mittlerweile über 2.500 Upvotes erhalten und in den Kommentaren teilten die Spieler ihre eigenen Erfahrungen mit den Phishing-Betrügern.

Hütet euch vor Links

Welche Phishing-Versuche gab es sonst? Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass in Final Fantasy 14 solche Phishing-Nachrichten rumgehen. Die Veteranen unter euch werden mit dem Muster daher vertraut sein. Neuen Spielern, die erst vor Kurzem in FFXIV oder sogar allgemein MMORPGs eingestiegen sind, könnte diese Methode noch unbekannt sein.

In früheren Versionen des Phishing-Versuchs verschickten die Betrüger etwa angebliche furchtbare News, die Square Enix veröffentlicht hat oder andere Links, die scheinbar auf offizielle Seiten von FFXIV geführt haben.

Auch außerhalb des Spiels gab es Versuche, an die Login-Daten der FFXIV-Spieler ranzukommen. So wurden sowohl auf Twitch in öffentlichen Chats, als auch auf Steam per Privatnachricht falsche Links verschickt, die die Spieler um ihre Accounts bringen sollten.

Die Entwickler haben sogar eine offizielle Warnung bezüglich solcher Phishing-Versuche auf Steam herausgegeben.

Neben der Warnung geben die Devs auch Hinweise darauf, wie man falsche URLs erkennen kann. Aber mit der alten bewährten Regel “Klickt keine fremden Links an” seid ihr immer auf der sicheren Seite. Der Betrüger-Account kann dann auch direkt an den Support gemeldet werden.

Habt ihr auch schon mal eine solche Nachricht im Spiel oder auf anderen Plattformen bekommen? Erzählt uns von euren Erfahrungen in den Kommentaren.

