Neues Spiel sieht aus wie Genshin Impact nur als MMORPG – Will nun bei uns erscheinen

Tower of Fantasy ist ein neues MMORPG, das Ende 2021 in China gestartet ist. Optisch erinnert es stark an Genshin Impact und erscheint ebenfalls für PC und Mobile. Anders als Genshin setzt es jedoch auf viele MMORPG-Elemente. Der globale Release wurde nun offiziell angekündigt.

Was ist das für ein Spiel? Tower auf Fantasy ist ein Anime-MMORPG, das in der Unreal Engine 4 entwickelt wurde. Es setzt auf eine große, offene Welt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt. Optisch erinnert es an eine Mischung aus Genshin Impact und dem heiß erwarteten MMORPG Blue Protocol.

Ihr könnt euch einen eigenen Charakter erstellen, wobei es keine festen Klassen gibt

Ihr könnt klettern, schwimmen und allerhand Objekte zerstören, indem ihr sie beispielsweise ins Feuer werft

Ihr könnt euch in Dungeons größeren Herausforderungen stellen

Im Spiel werdet ihr stetig mit neuen Quests versorgt

Die NPCs sollen interessante Persönlichkeiten bekommen

Auf euch warten typische MMORPG-Inhalte wie Gilden, ein Auktionshaus oder PvP

Die Story versetzt euch in eine ferne Zukunft auf den Planeten Ada. Die Menschen kolonisierten die Welt und errichteten mit Hilfe eines Kometen einen magischen Turm, um die Urenergie des Planeten anzapfen zu können. Doch es kam zu einer Katastrophe, welche fast die gesamte Zivilisation vernichtete.

Finstere Mächte wollen nun diese Energie beherrschen, doch Rebellen wollen dies verhindern, den Turm vernichten und so die Energie für alle freisetzen.

Im Video vom YouTuber WadaGames könnt ihr euch Gameplay zum Spiel anschauen:

Globaler Release in englischer Sprache ist geplant

Was ist neu? Tower of Fantasy veranstaltete bereits 2020 die erste Beta in China und feierte Ende 2021 einen Soft-Release dort. Lange Zeit hieß es, dass das MMORPG gar nicht in den Westen kommen soll. Doch das hat sich nun geändert.

Am 11. Februar verkündeten die Entwickler über neue Accounts in den sozialen Medien, dass ein globaler Release geplant ist. Sogar ein Discord-Server wurde bereits aufgesetzt (via Discord). Eine Webseite und Promo-Videos sollen in Kürze folgen.

Geplant ist der Release vorerst in den Sprachen Englisch und Japanisch. Weitere sollen aber in Zukunft folgen. Das Publishing könnte Perfect World Games übernehmen, die bereits auf der offiziellen Webseite in China erwähnt werden. Die Firma hat bereits Spiele wie Perfect World und Jade Dynastie in den Westen gebracht.

Wann findet der Release genau statt? Ein konkretes Datum wurde bisher nicht genannt. Wir von MeinMMO halten euch aber auf dem Laufenden. Auch zu dem Bezahlmodell gibt es noch keine Aussage, wobei Tower of Fantasy in China Free2Play ist.

Release in China lief holprig

Wie kommt Tower of Fantasy bisher an? In der chinesischen Version gaben die Spieler Tower of Fantsy nur 3,6 von 5 Sternen bei 79.000 Reviews (viaTapTap).

Kritikpunkte sind:

Der schwierige Start, bei dem es zu ständigen Server-Ausfällen gekommen sein soll

Der hohe Speicherverbrauch und die hohen Anforderungen an Smartphones

Das eher schwache Treffer-Feedback

Es gibt ein Gacha-System bei den Waffen von 1 bis 5 Sterne, das nicht so gut ankommt, weil die Chancen für hohe Waffen sehr gering sein sollen

Lob gibt es hingegen für:

Die Story und die Atmosphäre des Spiels

Das Wechseln und Färben von Ausrüstungsstücken

Viele Endgame-Inhalte

Regelmäßige Updates und viele Bugfixes, die zuletzt aufgespielt wurden

Was sagt ihr zu Tower of Fantasy? Spricht euch das neue MMORPG an, oder werdet ihr es eher auslassen?

